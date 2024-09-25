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De lanches a petiscos

7 receitas práticas com frango desfiado

Aprenda a preparar opções simples e saborosas com essa proteína versátil
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 19:36

Bolinho de frango com requeijão (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)
Bolinho de frango com requeijão Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock
O frango desfiado, ingrediente versátil, pode ser utilizado no preparo de diversos pratos, desde lanches e petiscos até refeição principal. Proteína rica em vitaminas, também é uma ótima pedida quando se trata de consumir alimentos nutritivos, que saciem a fome e economizem tempo na cozinha.A seguir, confira 7 receitas deliciosas com essa proteína para você experimentar e variar o cardápio!

Bolinho de frango com requeijão

Ingredientes:

  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de chá de colorau
  • 6 colheres de sopa de requeijão
  • 3 claras de ovos
  • 2 xícaras de chá de amido de milho
  • 2 xícaras de chá de farinha de rosca
  • Sal, azeite de oliva, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado, o colorau, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo, junte o requeijão e misture até obter uma consistência homogênea.

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Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e, em seguida, passe as bolinhas sobre o amido de milho, depois na clara de ovo e finalize na farinha de rosca. Reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, disponha as bolinhas de frango na panela e frite até dourar. Disponha sobre um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.

Salpicão

Ingredientes:

  • 1 peito de frango sem osso e sem pele
  • 395 g de milho-verde
  • 2 pimentões vermelhos sem sementes e cortados em tiras
  • 2 pimentões amarelos sem sementes e cortados em tiras
  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 200 g de presunto picado
  • 1 maçã-verde descascada e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de uva-passa
  • 250 g de creme de leite
  • 500 g de maionese
  • Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto
  • 250 g de batata-palha
  • Águapara cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o frango, cubra com água, polvilhe com sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Após, desligue o fogo, descarte a água, espere amornar, transfira o frango para um recipiente e desfie. Adicione o milho-verde, os pimentões, as cenouras, o presunto, a maçã-verde, o creme de leite, a maionese, a salsinha, o azeite e misture bem. Cubra com a batata-palha e sirva em seguida.

Arroz de forno com milho-verde

Ingredientes:

  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 tomates sem pele e sem sementes picados
  • 395 g de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de caldo de legumes
  • 1 peito de frango sem osso e sem pele desfiado
  • 4 xícaras de chá de arroz cozido
  • 100 g de uva-passa
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate, o milho-verde e o caldo de legumes e cozinhe por 3 minutos. Junte o frango desfiado, o arroz, as uvas-passas, o sal e a salsinha e mexa bem. Desligue o fogo, disponha a mistura em uma assadeira, polvilhe com os queijos muçarela e parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida. 

Frango desfiado com purê de batata-doce

Ingredientes:

  • 2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos
  • 500 g de frango desfiado
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Cozinhe, em uma panela grande com água em fogo médio, a batata-doce até ficar macia. Escorra e amasse, fazendo um purê. Após, aqueça uma panela com o óleo de coco, acrescente o alho e refogue o frango desfiado com a cúrcuma, temperando com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o frango e o leite de coco ao purê de batata-doce e misture até obter um creme homogêneo. Em seguida, sirva com salsinha picada por cima.

Lasanha de berinjela com frango desfiado

Ingredientes:

  • 2 berinjelas cortadas em fatias finas
  • 2 peitos de frango cozidos e desfiados
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 xícara de chá de queijo cottage
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão fresco a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira em fogo médio, grelhe as fatias de berinjela com um pouco de azeite até que fiquem macias. Após, em uma tigela, misture o frango desfiado com o molho de tomate e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Depois, em uma travessa, monte a lasanha intercalando camadas de berinjela, frango com molho e queijo cottage . Finalize com queijo parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos, decore com manjericão fresco e sirva.
Sopa de mandioquinha com frango desfiado (Imagem: Antonova Ganna | Shutterstock)
Sopa de mandioquinha com frango desfiado Crédito: Imagem: Antonova Ganna | Shutterstock

Sopa de mandioquinha com frango desfiado

Ingredientes:

  • 400 g de peito de frango sem osso e sem pele
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 l de água
  • 2 folhas de louro
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino em grãos
  • 1 kg de mandioquinha descascada e cortada em pedaços
  • 250 g de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal, azeite de oliva e cebolinha picada a gosto

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Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o peito de frango, as folhas de louro, metade da cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o sal e cubra com água. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, retire o peito de frango e desfie, reservando o caldo do cozimento. Após, em uma panela, coloque o azeite e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e reserve.
Com a ajuda de um coador, coe o caldo reservado e disponha sobre uma panela. Acrescente a mandioquinha, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até a mandioquinha ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, junte o creme de leite e o frango reservado e mexa bem. Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida. 
Dica: sirva decorado com pedaços de frango frito. 

Macarrão com frango e milho-verde

Ingredientes:

  • 3 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
  • 395 g de milho-verde
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 2 xícaras de chá de caldo de galinha
  • 500 g de macarrão tipo espaguete
  • 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto
  • Águapara cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e o milho-verde e refogue por 8 minutos. Junte o molho de tomate, a salsinha e o caldo de galinha e misture bem. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Reserve. Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente o macarrão, coloque sal e cozinhe até que a massa fique al dente . Após, desligue o fogo, escorra a água e disponha o macarrão em um recipiente. Cubra com o molho, polvilhe com o queijo parmesão e sirva em seguida.

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