Conheça receitas variadas de frango assado para o domingo

Frango assado simples Crédito: Shutterstock

O frango assado é um prato comum nos almoços de domingo. É prático de preparar e pode ser servido com variados acompanhamentos.

Além dele inteiro, é possível utilizar nas receitas a coxa, a sobrecoxa, o peito ou as asas, deixando tudo ainda mais versátil e saboroso. Por isso, selecionamos três receitas de frango assado para você saborear em família!

Frango assado simples

Ingredientes:

1 frango inteiro

4 dentes de alho espremidos

2 ramos de alecrim

1/4 de xícara de chá de suco de limão

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de vinho branco seco

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada moída a gosto

Água

Em um recipiente, prepare uma marinada com todos os ingredientes. Em uma assadeira, envolva o frango com a marinada e deixe descansar por 30 minutos. Cubra com papel alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por aproximadamente 1h20 minutos. Retire o papel-alumínio e mantenha no forno até corar. Sirva em seguida.

Sobrecoxa com mel e laranja

Ingredientes:

8 pedaços de sobrecoxa

Suco de 1 laranja

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de gengibre ralado

3 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Azeite para untar

Em um recipiente, coloque o alho, o mel, o sal, o gengibre e o suco da laranja. Acrescente os pedaços de frango e misture bem. Deixe no tempero por no mínimo 1 hora. Em seguida, unte um refratário com o azeite, arrume os pedaços de frango, despeje o restante do tempero por cima e cubra com o papel alumínio. Leve ao forno médio por 30 minutos. Depois, retire o papel alumínio e deixe dourar por cerca de 30 minutos. Sirva com o molho que fica na assadeira.

Asa de frango com molho barbecue Crédito: Shutterstock

Asa de frango com molho barbecue

Ingredientes:

500 g de asa de frango

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsa para decorar

200 g de molho de tomate

2 colheres de sopa de ketchup

3 colheres de sopa de vinagre de maçã

3 colheres de sopa de água

3 colheres de sopa de açúcar

1 folha de louro

Em uma panela pequena, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo. Quando derreter, junte a água, o vinagre e o molho de tomate. Mexendo bem. Coloque o ketchup, a folha de louro, tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe o molho engrossar. Reserve.