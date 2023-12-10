Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Forno e fogão

Conheça receitas variadas de frango assado para o domingo

Asa, coxa, sobrecoxa e a ave inteira estão entre as opções fáceis e irresistíveis que sugerimos para o seu almoço em família
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Frango assado simples Crédito: Shutterstock
O frango assado é um prato comum nos almoços de domingo. É prático de preparar e pode ser servido com variados acompanhamentos.
Além dele inteiro, é possível utilizar nas receitas a coxa, a sobrecoxa, o peito ou as asas, deixando tudo ainda mais versátil e saboroso. Por isso, selecionamos três receitas de frango assado para você saborear em família!

Frango assado simples

Ingredientes: 
  • 1 frango inteiro
  • 4 dentes de alho espremidos
  • 2 ramos de alecrim
  • 1/4 de xícara de chá de suco de limão
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de vinho branco seco
  • Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada moída a gosto
  • Água
Em um recipiente, prepare uma marinada com todos os ingredientes. Em uma assadeira, envolva o frango com a marinada e deixe descansar por 30 minutos. Cubra com papel alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por aproximadamente 1h20 minutos. Retire o papel-alumínio e mantenha no forno até corar. Sirva em seguida.

Sobrecoxa com mel e laranja

Ingredientes: 
  • 8 pedaços de sobrecoxa
  • Suco de 1 laranja
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • 3 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
Em um recipiente, coloque o alho, o mel, o sal, o gengibre e o suco da laranja. Acrescente os pedaços de frango e misture bem. Deixe no tempero por no mínimo 1 hora. Em seguida, unte um refratário com o azeite, arrume os pedaços de frango, despeje o restante do tempero por cima e cubra com o papel alumínio. Leve ao forno médio por 30 minutos. Depois, retire o papel alumínio e deixe dourar por cerca de 30 minutos. Sirva com o molho que fica na assadeira.
Imagem Edicase Brasil
Asa de frango com molho barbecue  Crédito: Shutterstock

Asa de frango com molho barbecue

Ingredientes: 
  • 500 g de asa de frango
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsa para decorar
  • 200 g de molho de tomate
  • 2 colheres de sopa de ketchup
  • 3 colheres de sopa de vinagre de maçã
  • 3 colheres de sopa de água
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 folha de louro
Em uma panela pequena, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo. Quando derreter, junte a água, o vinagre e o molho de tomate. Mexendo bem. Coloque o ketchup, a folha de louro, tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe o molho engrossar. Reserve.
Em um recipiente, tempere as asas de frango com sal e a pimenta-do-reino. Coloque-as em um refratário, e pincele um pouco de molho. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Retire as asas, vire, pincele com mais molho e volte ao forno por mais 10 minutos. Continue virando e pincelando molho a cada 10 minutos, até que as asas estejam cozidas e bem douradas. Deve levar, no máximo, 40 minutos. Salpique salsa e sirva em seguida.

Veja Também

Salada de bacalhau: receita é ideal para as festas de fim de ano

Confira receitas de farofas práticas e saborosas

Tilápia mediterrânea ao forno: veja receita leve e fácil de fazer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados
Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados