Conheça receitas variadas de frango assado para o domingo

O frango assado é um prato comum nos almoços de domingo. É prático de preparar e pode ser servido com variados acompanhamentos.
Além dele inteiro, é possível utilizar nas receitas a coxa, a sobrecoxa, o peito ou as asas, deixando tudo ainda mais versátil e saboroso. Por isso, selecionamos três receitas de frango assado para você saborear em família!
Frango assado simples
Ingredientes:
- 1 frango inteiro
- 4 dentes de alho espremidos
- 2 ramos de alecrim
- 1/4 de xícara de chá de suco de limão
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de vinho branco seco
- Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada moída a gosto
- Água
Em um recipiente, prepare uma marinada com todos os ingredientes. Em uma assadeira, envolva o frango com a marinada e deixe descansar por 30 minutos. Cubra com papel alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por aproximadamente 1h20 minutos. Retire o papel-alumínio e mantenha no forno até corar. Sirva em seguida.
Sobrecoxa com mel e laranja
Ingredientes:
- 8 pedaços de sobrecoxa
- Suco de 1 laranja
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- 3 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Em um recipiente, coloque o alho, o mel, o sal, o gengibre e o suco da laranja. Acrescente os pedaços de frango e misture bem. Deixe no tempero por no mínimo 1 hora. Em seguida, unte um refratário com o azeite, arrume os pedaços de frango, despeje o restante do tempero por cima e cubra com o papel alumínio. Leve ao forno médio por 30 minutos. Depois, retire o papel alumínio e deixe dourar por cerca de 30 minutos. Sirva com o molho que fica na assadeira.
Asa de frango com molho barbecue
Ingredientes:
- 500 g de asa de frango
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsa para decorar
- 200 g de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de ketchup
- 3 colheres de sopa de vinagre de maçã
- 3 colheres de sopa de água
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 folha de louro
Em uma panela pequena, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo. Quando derreter, junte a água, o vinagre e o molho de tomate. Mexendo bem. Coloque o ketchup, a folha de louro, tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe o molho engrossar. Reserve.
Em um recipiente, tempere as asas de frango com sal e a pimenta-do-reino. Coloque-as em um refratário, e pincele um pouco de molho. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Retire as asas, vire, pincele com mais molho e volte ao forno por mais 10 minutos. Continue virando e pincelando molho a cada 10 minutos, até que as asas estejam cozidas e bem douradas. Deve levar, no máximo, 40 minutos. Salpique salsa e sirva em seguida.