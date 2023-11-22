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Pedro Kucht

Tilápia mediterrânea ao forno: veja receita leve e fácil de fazer

O peixe é preparado ao cartoccio, envelopado com papel-manteiga ou papel-alumínio e fica especialmente tenro e suculento

Públicado em 

22 nov 2023 às 08:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Tilápia mediterrânea assada no forno é a receita de hoje, que você confere passo a passo no vídeo acima. O peixe é preparado ao cartoccio, técnica que consiste em um envelope de papel-manteiga ou papel-alumínio usado para cozinhar alimentos.
Essa forma de preparo garante uma maior suculência ao ingrediente. 
Com sua carne branca e suculenta, a tilápia absorve muito bem os sabores dos temperos utilizados nessa receita. 
O salgado das alcaparras combinado à acidez das raspas de limão e ao dulçor dos tomatinhos cereja assados junto ao peixe fazem desse prato uma explosão incrível de sabores.
Tilápia mediterrânea ao forno: veja receita leve e fácil de fazer
Tilápia assada em envelope de papel-manteiga Crédito: Hugo Boniolo

TILÁPIA MEDITERRÂNEA AO FORNO

INGREDIENTES: 
  • 300g de filé de tilápia
  • 1 limão siciliano
  • 6 tomates cereja
  • 2 colheres (sopa) de alcaparras
  • 2 colheres (sopa) de azeitonas laminadas
  • 1 colher (sopa) de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • Papel-manteiga

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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