Tilápia mediterrânea ao forno: veja receita leve e fácil de fazer

Tilápia mediterrânea assada no forno é a receita de hoje, que você confere passo a passo no vídeo acima. O peixe é preparado ao cartoccio, técnica que consiste em um envelope de papel-manteiga ou papel-alumínio usado para cozinhar alimentos.

Essa forma de preparo garante uma maior suculência ao ingrediente.

Com sua carne branca e suculenta, a tilápia absorve muito bem os sabores dos temperos utilizados nessa receita.

O salgado das alcaparras combinado à acidez das raspas de limão e ao dulçor dos tomatinhos cereja assados junto ao peixe fazem desse prato uma explosão incrível de sabores.

Tilápia assada em envelope de papel-manteiga Crédito: Hugo Boniolo

TILÁPIA MEDITERRÂNEA AO FORNO