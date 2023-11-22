Tilápia mediterrânea ao forno: veja receita leve e fácil de fazer

Tilápia mediterrânea assada no forno é a receita de hoje, que você confere passo a passo no vídeo acima. O peixe é preparado ao cartoccio, técnica que consiste em um envelope de papel-manteiga ou papel-alumínio usado para cozinhar alimentos.
Essa forma de preparo garante uma maior suculência ao ingrediente.
Com sua carne branca e suculenta, a tilápia absorve muito bem os sabores dos temperos utilizados nessa receita.
O salgado das alcaparras combinado à acidez das raspas de limão e ao dulçor dos tomatinhos cereja assados junto ao peixe fazem desse prato uma explosão incrível de sabores.
TILÁPIA MEDITERRÂNEA AO FORNO
INGREDIENTES:
- 300g de filé de tilápia
- 1 limão siciliano
- 6 tomates cereja
- 2 colheres (sopa) de alcaparras
- 2 colheres (sopa) de azeitonas laminadas
- 1 colher (sopa) de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 4 colheres (sopa) de azeite
- Papel-manteiga