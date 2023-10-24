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Torta de limão com suspiro: veja vídeo com receita passo a passo

Sobremesa do chef Pedro Kucht leva poucos ingredientes e tem preparo simples, que resulta em um doce pra lá de refrescante

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 09:00

Publicado em 

24 out 2023 às 09:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Torta de limão com suspiros é uma sobremesa irresistível que combina a acidez e a refrescância do limão com a doçura e a leveza do suspiro. O preparo leva poucos ingredientes e é simples, como você pode conferir no vídeo acima.
O recheio dessa sobremesa é feito somente com suco de limão fresco e leite condensado, que quando misturados resultam em um creme firme e aveludado.
Aqui vão algumas dicas importantes: asse a massa antes de colocar o recheio! O suspiro, para ficar crocante, deve ser assado na menor temperatura do seu forno. Por fim, lembre-se de desenformar a torta somente depois que ela estiver gelada.

TORTA DE LIMÃO COM SUSPIRO

INGREDIENTES: 
  • 2 latas de leite condensado
  • Suco de 5 limões tahiti
  • 200g de biscoito maisena
  • 100g de manteiga
  • 3 claras
  • 1 xícara de açúcar
Torta de limão com suspiro do chef Pedro Kucht
Leve torta à geladeira por quatro horas antes de desenformar Crédito: Hugo Boniolo

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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