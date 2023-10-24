Torta de limão com suspiro: veja vídeo com receita passo a passo

Torta de limão com suspiros é uma sobremesa irresistível que combina a acidez e a refrescância do limão com a doçura e a leveza do suspiro. O preparo leva poucos ingredientes e é simples, como você pode conferir no vídeo acima.
O recheio dessa sobremesa é feito somente com suco de limão fresco e leite condensado, que quando misturados resultam em um creme firme e aveludado.
Aqui vão algumas dicas importantes: asse a massa antes de colocar o recheio! O suspiro, para ficar crocante, deve ser assado na menor temperatura do seu forno. Por fim, lembre-se de desenformar a torta somente depois que ela estiver gelada.
TORTA DE LIMÃO COM SUSPIRO
INGREDIENTES:
- 2 latas de leite condensado
- Suco de 5 limões tahiti
- 200g de biscoito maisena
- 100g de manteiga
- 3 claras
- 1 xícara de açúcar