Torta de limão com suspiro: veja vídeo com receita passo a passo

Torta de limão com suspiros é uma sobremesa irresistível que combina a acidez e a refrescância do limão com a doçura e a leveza do suspiro. O preparo leva poucos ingredientes e é simples, como você pode conferir no vídeo acima.

O recheio dessa sobremesa é feito somente com suco de limão fresco e leite condensado, que quando misturados resultam em um creme firme e aveludado.

Aqui vão algumas dicas importantes: asse a massa antes de colocar o recheio! O suspiro, para ficar crocante, deve ser assado na menor temperatura do seu forno. Por fim, lembre-se de desenformar a torta somente depois que ela estiver gelada.

TORTA DE LIMÃO COM SUSPIRO

INGREDIENTES:

2 latas de leite condensado



Suco de 5 limões tahiti



200g de biscoito maisena



100g de manteiga



3 claras



1 xícara de açúcar