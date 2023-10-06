Dicionário do vinho: veja significado de termos ligados à bebida

Qual é o significado de terroir? E de perlage? O mundo dos vinhos tem uma linguagem que, à primeira vista, pode parecer complicada, mas, na coluna de hoje, vou explicar o que querem dizer os principais termos relacionados à bebida. Assista no vídeo acima ou confira a seguir.
- TERROIR - refere-se ao conjunto de fatores do lugar onde as uvas são cultivadas, como: tipo de solo, clima, topografia, altitude e até as técnicas de vinificação. O terroir influencia totalmente nas características do vinho e cada região vinícola tem o seu próprio terroir.
- TANINOS - compostos encontrados principalmente nas cascas e sementes das uvas, São os responsáveis por dar aquela sensação de adstringência, de secura na boca, como uma sensação de “puxar” as papilas gustativas. Os taninos são perceptíveis principalmente nos vinhos tintos.
- BLEND - o termo blend diz respeito à mistura de duas ou mais variedades de uvas para produzir um vinho. Também pode ser a mistura de diferentes safras da mesma uva.
- VARIETAL - quando o vinho é feito predominantemente de uma única variedade de uva.
- VINHOS DE GUARDA - são vinhos que têm potencial de envelhecimento e de melhoria com o tempo. São exemplares da bebida que geralmente têm condições para resistir ao envelhecimento.
- PERLAGE - são as bolhas de gás carbônico que podemos observar principalmente nos espumantes.
- VELHO MUNDO - refere-se às regiões tradicionais de produção de vinho em países da Europa, como: França, Itália, Portugal e Espanha.
- NOVO MUNDO - refere-se a regiões fora da Europa onde a produção de vinho desenvolveu-se mais recentemente em comparação com a do Velho Mundo. A lista engloba Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Chile, Argentina e Brasil.