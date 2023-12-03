Salada de bacalhau: receita é ideal para as festas de fim de ano

Salada de bacalhau é coberta com bastante cebola roxa Crédito: Comitê Umami/Divulgação

Salada de bacalhau é um dos pratos mais requisitados pelos capixabas para as ceias de fim de ano. Clássico da mesa de Natal, ela é uma opção mais leve, porém com a essência das festividades da época.

A seguir, sugerimos uma receita simples e saborosa que leva bacalhau cru, cebola roxa e azeitonas pretas regados com azeite de oliva. Então, se a sua ideia é sofisticar com um preparo descomplicado, fique de olho no passo a passo:

SALADA DE BACALHAU COM CEBOLA ROXA E AZEITONAS

Rendimento: 6 porções, em média

Tempo de preparo: 15 minutos

Nível: fácil



Ingredientes:

500g de bacalhau em lascas dessalgado, cru e bem desfiado



2 cebolas roxas médias cortadas em fatias finas (300 g)



1 xícara (chá) de cheiro-verde (40 g)



100g de azeitonas-pretas chilenas, sem caroço



3 colheres (sopa) de azeite de oliva (45 ml)

Escorra o bacalhau e coloque sobre um pano limpo. Feche como uma trouxa e torça o pano para retirar todo o excesso de água do peixe.

Em uma tigela média, coloque o bacalhau e junte a cebola, o cheiro-verde e a azeitona. Regue com o azeite e misture delicadamente. Sirva.

4 DICAS PARA APRIMORAR A RECEITA

Para dessalgar o bacalhau em lascas, coloque-o em uma tigela grande, cubra com água e leve à geladeira por 24 horas, trocando a água pelo menos 4 vezes nesse período. Esta salada é feita com o bacalhau cru, sem aferventar. Desfie o bacalhau com o auxílio de um garfo ou mantenha-o no pano utilizado para escorrer e esfregue com as mãos sobre o pano.

Se desejar, sirva a salada acompanhada de fatias de pão italiano levemente torradas.

