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Dica para a ceia

Salada de bacalhau: receita é ideal para as festas de fim de ano

Feita com o peixe em lascas e cebola roxa, prato é uma opção leve e rápida de preparar durante as festividades da época
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Dezembro de 2023 às 08:00

Salada de bacalhau
Salada de bacalhau é coberta com bastante cebola roxa Crédito: Comitê Umami/Divulgação
Salada de bacalhau é um dos pratos mais requisitados pelos capixabas para as ceias de fim de ano. Clássico da mesa de Natal, ela é uma opção mais leve, porém com a essência das festividades da época. 
A seguir, sugerimos uma receita simples e saborosa que leva bacalhau cru, cebola roxa e azeitonas pretas regados com azeite de oliva. Então, se a sua ideia é sofisticar com um preparo descomplicado, fique de olho no passo a passo:  

SALADA DE BACALHAU COM CEBOLA ROXA E AZEITONAS

Rendimento: 6 porções, em média
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
Ingredientes: 
  • 500g de bacalhau em lascas dessalgado, cru e bem desfiado
  • 2 cebolas roxas médias cortadas em fatias finas (300 g)
  • 1 xícara (chá) de cheiro-verde (40 g)
  • 100g de azeitonas-pretas chilenas, sem caroço
  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva (45 ml)
Escorra o bacalhau e coloque sobre um pano limpo. Feche como uma trouxa e torça o pano para retirar todo o excesso de água do peixe.
Em uma tigela média, coloque o bacalhau e junte a cebola, o cheiro-verde e a azeitona. Regue com o azeite e misture delicadamente. Sirva.

4 DICAS PARA APRIMORAR A RECEITA 

  1. Para dessalgar o bacalhau em lascas, coloque-o em uma tigela grande, cubra com água e leve à geladeira por 24 horas, trocando a água pelo menos 4 vezes nesse período.
  2.  Esta salada é feita com o bacalhau cru, sem aferventar.
  3. Desfie o bacalhau com o auxílio de um garfo ou mantenha-o no pano utilizado para escorrer e esfregue com as mãos sobre o pano.
  4. Se desejar, sirva a salada acompanhada de fatias de pão italiano levemente torradas.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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