Traz fartura

Lentilha da sorte: confira receita para a ceia de ano-novo

Os grãos são símbolo de riqueza e, por atraírem prosperidade, estão entre os mais procurados para as festas de fim de ano
Evelize Calmon

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 14:10

Com formato de moeda, a lentilha é um símbolo popular de fartura e riqueza. Logo, sua presença é certa nas ceias de fim de ano, e no réveillon a tradição é ainda mais forte.  
Para não deixar os grãos da prosperidade de fora do seu cardápio, aproveite para testar uma receita simples, rápida de fazer e bem saborosa.
É a nossa Lentilha da Sorte, que leva ainda linguiça, bacon, cenoura e, para aquele temperinho especial, folhas de louro. 
Lentilha da Sorte fica pronta em mais ou menos 30 minutos  Crédito: Divino Fogão/Divulgação

LENTILHA DA SORTE

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 500g de lentilha
  • 100g de bacon picado
  • 100g de calabresa picada
  • 3 dentes de alho grandes picados
  • 100g de cenoura picada
  • 500ml de água
  • 2 folhas de louro
  • 2 colheres (café) de sal
  • 2 colheres (sopa) de óleo
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e doure o alho. 
  2. Acrescente o bacon e a calabresa e refogue bem. 
  3. Coloque a lentilha, a cenoura, a água e tampe a panela. 
  4. Deixe cozinhar por cinco minutos após o início da pressão. 
  5. Após esse tempo, espere a pressão da panela acabar para abrir a tampa, experimente e corrija o sal se necessário. 
  6. Deixe cozinhar por mais 1 minuto para engrossar. 
  7. Disponha a lentilha da sorte em uma travessa e decore com cenoura, bacon e calabresa.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

