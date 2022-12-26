Lentilha da sorte: confira receita para a ceia de ano-novo

Com formato de moeda, a lentilha é um símbolo popular de fartura e riqueza. Logo, sua presença é certa nas ceias de fim de ano, e no réveillon a tradição é ainda mais forte.
Para não deixar os grãos da prosperidade de fora do seu cardápio, aproveite para testar uma receita simples, rápida de fazer e bem saborosa.
É a nossa Lentilha da Sorte, que leva ainda linguiça, bacon, cenoura e, para aquele temperinho especial, folhas de louro.
LENTILHA DA SORTE
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 500g de lentilha
- 100g de bacon picado
- 100g de calabresa picada
- 3 dentes de alho grandes picados
- 100g de cenoura picada
- 500ml de água
- 2 folhas de louro
- 2 colheres (café) de sal
- 2 colheres (sopa) de óleo
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e doure o alho.
- Acrescente o bacon e a calabresa e refogue bem.
- Coloque a lentilha, a cenoura, a água e tampe a panela.
- Deixe cozinhar por cinco minutos após o início da pressão.
- Após esse tempo, espere a pressão da panela acabar para abrir a tampa, experimente e corrija o sal se necessário.
- Deixe cozinhar por mais 1 minuto para engrossar.
- Disponha a lentilha da sorte em uma travessa e decore com cenoura, bacon e calabresa.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.