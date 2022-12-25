De salada a coxinha, veja receitas para aproveitar sobras da ceia

Depois do Natal, quase sempre bate a dúvida entre comer o que sobrou e transformar os remanescentes da ceia em novos pratos. Se você escolheu a segunda opção, pode inspirar-se nas três receitas que sugerimos abaixo.
Com sobras de tender, bacalhau e pernil suíno, é possível compor um cardápio variado, da salada à coxinha. Acompanhe o passo a passo, coloque a mão na massa e bom apetite!
ESCONDIDINHO DE BACALHAU
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Fonte: Tirolez
INGREDIENTES:
- 4 batatas médias
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Leite
- 2 dentes de alho
- 1 cebola média picada
- 1 colher (sobremesa) alho-poró picado
- 4 colheres (sopa) azeite
- Salsinha a gosto
- Azeitonas pretas a gosto
- 2 tomates
- 500g de bacalhau dessalgado
- 3 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- 50ml de vinho branco seco
- 50g de cogumelos fatiados
- 50g de palmito picado
- Farinha de rosca
- 100g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe as batatas, faça um purê utilizando a manteiga e o leite e reserve.
- Em uma panela, coloque o azeite e frite cebola, alho e alho-poró. Acrescente o bacalhau e deixe fritar um pouco.
- Coloque os tomates sem sementes picados, pimenta-do-reino e acerte o sal.
- Acrescente o vinho, o cogumelo, o palmito, a azeitona e deixe cozinhar em fogo baixo até reduzir todo o líquido.
- Por último, desligue o fogo, acrescente a salsinha picada e o requeijão.
- Em um refratário, coloque metade do purê de batatas, distribua o recheio e, por cima, coloque o restante do purê.
- Misture farinha de rosca e queijo parmesão e polvilhe essa mistura sobre o escondidinho.
- Leve ao forno para gratinar e sirva com arroz branco.
SALADA COLORIDA DE MACARRÃO COM TENDER
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: Renata
INGREDIENTES:
- 1/2 pacote de macarrão tipo fusilli colorido
- 2,5 litros de água
- Sal a gosto
- 1/2 xicara (chá) de damascos em tiras
- 1 xicara (chá) de nozes picadas
- 1 xicara (chá) de tender em cubos
- 1 xicara (chá) de sementes da romã
- 1 xicara (chá) de rúcula fresca
- 1/2 xicara (chá) de suco de laranja
- Azeite extravirgem
COMO FAZER:
- Coloque em uma panela a água e o sal. Deixe ferver e junte o macarrão, cozinhando até ficar al dente. Em seguida, escorra a massa e coloque em uma tigela. Acrescente os demais ingredientes e misture bem.
COXINHA DE PERNIL DESFIADO
Tempo de fritura com óleo: 1 minuto e meio, aproximadamente (porções pequenas na panela)
Air fryer: 7 minutos (temperatura 200ºC)
Fonte: Renata
INGREDIENTES:
- Para a massa:
- 1,4 ml de água
- 1 kg de farinha de trigo
- 200ml de óleo
- 20g de sal temperado
- 14g de tempero pronto
- 2 tabletes de caldo de galinha
- Para o recheio:
- Pernil desfiado
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque a água, o óleo, o tempero pronto, o caldo de galinha e o sal temperado.
- Quando levantar fervura, coloque a farinha e deixe cozinhar, sempre mexendo, por cerca de seis minutos.
- Coloque a massa sobre a mesa e sove bem, até ficar bem lisinha, pronta para modelar.
- Pegue uma porção da massa, espalhe sobre a mão e acrescente pernil desfiado.
- Feche a massa e modele até obter a forma desejada.
- Em seguida, passe na farinha de rosca e frite.