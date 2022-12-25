Sem desperdício

De salada a coxinha, veja receitas para aproveitar sobras da ceia

Com sobras de tender, bacalhau e pernil, é possível compor um cardápio variado não apenas para o tradicional almoço de Natal
Evelize Calmon

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 02:00

Depois do Natal, quase sempre bate a dúvida entre comer o que sobrou e transformar os remanescentes da ceia em novos pratos. Se você escolheu a segunda opção, pode inspirar-se nas três receitas que sugerimos abaixo. 
Com sobras de tender, bacalhau e pernil suíno, é possível compor um cardápio variado, da salada à coxinha. Acompanhe o passo a passo, coloque a mão na massa e bom apetite! 

ESCONDIDINHO DE BACALHAU

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Fonte: Tirolez
Escondidinho de bacalhau
Escondidinho de bacalhau: dica para o almoço de Natal Crédito: Tirolez/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 4 batatas médias
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Leite
  • 2 dentes de alho
  • 1 cebola média picada
  • 1 colher (sobremesa) alho-poró picado
  • 4 colheres (sopa) azeite
  • Salsinha a gosto
  • Azeitonas pretas a gosto
  • 2 tomates
  • 500g de bacalhau dessalgado
  • 3 colheres (sopa) de requeijão cremoso 
  • 50ml de vinho branco seco
  • 50g de cogumelos fatiados
  • 50g de palmito picado
  • Farinha de rosca
  • 100g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO: 
  1. Cozinhe as batatas, faça um purê utilizando a manteiga e o leite e reserve. 
  2. Em uma panela, coloque o azeite e frite cebola, alho e alho-poró. Acrescente o bacalhau e deixe fritar um pouco.
  3. Coloque os tomates sem sementes picados, pimenta-do-reino e acerte o sal.
  4. Acrescente o vinho, o cogumelo, o palmito, a azeitona e deixe cozinhar em fogo baixo até reduzir todo o líquido.
  5. Por último, desligue o fogo, acrescente a salsinha picada e o requeijão.
  6. Em um refratário, coloque metade do purê de batatas, distribua o recheio e, por cima, coloque o restante do purê.
  7. Misture farinha de rosca e queijo parmesão e polvilhe essa mistura sobre o escondidinho.
  8. Leve ao forno para gratinar e sirva com arroz branco.

SALADA COLORIDA DE MACARRÃO COM TENDER

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: Renata
Salada colorida de macarrão com tender
A salada pode ir para a mesa morna ou gelada Crédito: Renata/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1/2 pacote de macarrão tipo fusilli colorido 
  • 2,5 litros de água
  • Sal a gosto
  • 1/2 xicara (chá) de damascos em tiras
  • 1 xicara (chá) de nozes picadas
  • 1 xicara (chá) de tender em cubos
  • 1 xicara (chá) de sementes da romã
  • 1 xicara (chá) de rúcula fresca
  • 1/2 xicara (chá) de suco de laranja
  • Azeite extravirgem
COMO FAZER: 
  • Coloque em uma panela a água e o sal. Deixe ferver e junte o macarrão, cozinhando até ficar al dente. Em seguida, escorra a massa e coloque em uma tigela. Acrescente os demais ingredientes e misture bem. 

COXINHA DE PERNIL DESFIADO

Tempo de fritura com óleo: 1 minuto e meio, aproximadamente (porções pequenas na panela)
Air fryer: 7 minutos (temperatura 200ºC)
Fonte: Renata
Coxinha de pernil desfiado
Coxinha de pernil desfiado dá água na boca Crédito: Carol Coxinhas/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Para a massa:
  • 1,4 ml de água
  • 1 kg de farinha de trigo
  • 200ml de óleo
  • 20g de sal temperado
  • 14g de tempero pronto
  • 2 tabletes de caldo de galinha
  • Para o recheio:
  • Pernil desfiado
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, coloque a água, o óleo, o tempero pronto, o caldo de galinha e o sal temperado. 
  2. Quando levantar fervura, coloque a farinha e deixe cozinhar, sempre mexendo, por cerca de seis minutos. 
  3. Coloque a massa sobre a mesa e sove bem, até ficar bem lisinha, pronta para modelar. 
  4. Pegue uma porção da massa, espalhe sobre a mão e acrescente pernil desfiado. 
  5. Feche a massa e modele até obter a forma desejada. 
  6. Em seguida, passe na farinha de rosca e frite.

