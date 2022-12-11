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Cremoso

Receita de salpicão de peru é uma dica refrescante para a ceia

Além de saboroso, o prato deve ir para a mesa gelado e combina muito bem com os dias quentes do verão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 06:00

Salpicão de peru
Salpicão de peru vai para a mesa gelado Crédito: Sadia/Divulgação
Salpicão e peru são dois clássicos da mesa de Natal dos brasileiros. Juntos em uma mesma receita, podem fazer bonito tanto no jantar de 24 de dezembro como no tradicional almoço do dia 25.
Então, guarde essa dica na manga, pois o salpicão de peru, além de saboroso, é bem refrescante e combina muito bem com os dias quentes de verão.   

SALPICÃO DE PERU

INGREDIENTES:
  • 10 fatias de peru assadas e cortadas em lascas
  • 5 batatas doces cozidas, descascadas e cortadas em cubos pequenos
  • 5 palmitos em conserva cortados em rodelas
  • 2 maçãs cortadas em cubos pequenos
  • 2 talos de salsão picados em cubos pequenos
  • 2 xícaras (chá) de maionese
  • ½ xícara (chá) de creme de leite fresco
  • ¼ de xícara (chá) de azeite
  • Suco de dois limões
  • Sal, pimenta-do-reino branca moída e dill fresco a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em um recipiente, coloque as lascas de peru e junte as batatas, os palmitos, as maçãs, os talos de salsão picados e o milho.
  2. No mesmo recipiente, adicione a maionese, o creme de leite, o azeite e o suco dos limões. Misture tudo delicadamente.
  3. Tempere o salpicão com sal, pimenta e dill e sirva gelado.
Fonte: Sadia. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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