Chef sugere 4 receitas para uma ceia de Natal mais barata

Equilibrar o orçamento do mercado tem sido uma tarefa cada vez mais difícil para os brasileiros. Com a constante alta dos preços dos alimentos, as compras do dia a dia têm exigido muito planejamento e controle financeiro.
Mas é Natal e não se pode deixar de celebrar a data. Então, para driblar a inflação e montar uma ceia ou almoço natalino mais econômicos, mas sem perder em sabor e qualidade, o chef Rafael de Andrade preparou um cardápio adaptado, com ingredientes mais em conta para as festas de fim de ano.
A seleção do chef é composta por prato principal, dois acompanhamentos e sobremesa. Abaixo, confira as receitas completas, que servem de 10 a 12 pessoas. O gasto total aproximado com os insumos foi de R$ 117.
COPA LOMBO ASSADA COM ESPECIARIAS E MEL
Prato principal | Valor aproximado: R$ 64
INGREDIENTES:
- 1 peça de copa lombo suíno (aprox. 2kg)
- Pimenta-do-reino
- Mostarda em grão
- Coentro em grão
- Erva-doce
- Pimenta caiena
- Canela em pó
- Sal
- Alecrim fresco
- 2 cebolas roxas picadas
- 300ml de vinho branco
- 300g de mel
- 200ml de óleo de girassol
- Amêndoas tostadas e cebolinha para decorar
MODO DE PREPARO:
- Em um pilão ou processador, moa o mix de especiarias até ficarem bem picados ou virarem pó.
- Retire o excesso de gordura da carne e tempere com o mix de especiarias. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos, e então adicione a cebola roxa picada e o alecrim, esfregando bem na carne.
- Adicione o vinho branco e deixe a carne marinar até o dia seguinte.
- No dia seguinte, retire a carne da marinada, pincele um pouco de mel e óleo e envolva bem com um plástico filme. Por cima, envolva bem em papel-alumínio.
- Leve para assar em forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 2h30.
- Retire o papel alumínio, retire o plástico filme, pincele mel e volte ao forno até dourar. De pouco em pouco pincele mais mel e um pouco de óleo.
- Após assada, corte a carne em fatias para servir, ou deixe inteira.
- Sirva com o molho que se formar no fundo da forma, decore com amêndoas tostadas e cebolinha picada.
FAROFA SABLE
Acompanhamento | Valor aproximado: R$ 16
- INGREDIENTES:
- 10 pães de sal amanhecidos
- 150g de manteiga
- Azeite
- 4 dentes de alho picados
- 2 cebolas cortadas em fatias finas
- ½ maço de salsinha picada
- Sal
- Pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO:
- Rasgue os pães grosseiramente e leve ao forno até torrarem.
- Esfarele o pão torrado em migalhas finas e reserve.
- Aqueça a manteiga com um pouco de azeite, frite a cebola até começar a dourar, frite o alho e adicione o pão.
- Salteie até dourar e ficar crocante.
- Acerte o sal, tempere com pimenta-do-reino e adicione a salsinha picada.
'Sable' é uma palavra francesa e significa 'areia'. A farofa tem consistência semelhante à de areia grossa. Quanto mais velho for o pão, mais crocante ela será. Se preferir, adicione bacon em cubos pequenos, e/ou amêndoas tostadas.
ARROZ À GREGA
Acompanhamento | Valor aproximado: R$ 17
- INGREDIENTES:
- ½ bandeja de vagem picada
- 1 pimentão vermelho em cubos pequenos
- 1 pimentão amarelos em cubos pequenos
- 1 cenoura ralada
- 1 lata de milho escorrido
- 100g de uvas passas pretas
- ½ maço de cebolinha
- 800g de arroz cozido
- 80g de amêndoas tostadas
- Azeite
- Sal
- Pimenta-do-reino preta
MODO DE PREPARO:
- Aqueça um pouco de azeite em uma panela, adicione os pimentões e refogue até ficarem macios.
- Adicione a vagem e continue mexendo para cozinhar a cenoura ralada e as passas, e refogue rapidamente.
- Adicione o arroz cozido e misture tudo.
- Acerte o sal e a pimenta no final, e então adicione as amêndoas e a cebolinha.
MANJAR DE COCO COM CALDA DE AMEIXA
Sobremesa | Valor aproximado: R$ 20
- INGREDIENTES:
- 1 litro de leite integral
- 200ml de leite de coco
- 50g de coco ralado (preferencialmente sem açúcar)
- 75g de açúcar
- 60g de amido de milho
- 200g de ameixa seca
- 80ml de cachaça
- 150g de açúcar
- 200ml de água
- 150g castanha-do-Pará
MODO DE PREPARO:
- Unte a forma com água.
- Adicione uma parte do leite, o leite de coco, o coco ralado e o açúcar em uma panela e misture bem para dissolver o açúcar.
- Em uma tigela, dissolva o amido no restante do leite.
- Leve a panela ao fogo e, quando começar a ferver, abaixe o fogo e junte a mistura de amido. Vá mexendo até formar um creme grosso. Desligue o fogo, e continue mexendo para baixar um pouco a temperatura.
- Retire do fogo e transfira o creme para a forma untada, nivele com uma colher e cubra com plástico filme em contato.
- Deixe amornar mais e coloque na geladeira, deixando esfriar por no mínimo três horas.
- Hidrate as ameixas na cachaça por pelo menos 30 minutos.
- Misture a água com o açúcar em uma panela até dissolver, e então adicione as ameixas com a cachaça de molho. Deixe cozinhar até ficarem macias e, caso precise, adicione um pouco mais de água.
- Desenforme o manjar e sirva com a calda por cima, acrescentando também as castanhas raladas.
Com informações da assessoria de imprensa do Centro Universitário Internacional (Uninter). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.