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Do prato à sobremesa

Chef sugere 4 receitas para uma ceia de Natal mais barata

Preparados a um custo aproximado de R$ 117, copa lombo, arroz à grega, farofa sable e manjar de coco são as dicas de Rafael de Andrade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 02:00

Equilibrar o orçamento do mercado tem sido uma tarefa cada vez mais difícil para os brasileiros. Com a constante alta dos preços dos alimentos, as compras do dia a dia têm exigido muito planejamento e controle financeiro.
Mas é Natal e não se pode deixar de celebrar a data. Então, para driblar a inflação e montar uma ceia ou almoço natalino mais econômicos, mas sem perder em sabor e qualidade, o chef Rafael de Andrade preparou um cardápio adaptado, com ingredientes mais em conta para as festas de fim de ano.

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A seleção do chef é composta por prato principal, dois acompanhamentos e sobremesa. Abaixo, confira as receitas completas, que servem de 10 a 12 pessoas. O gasto total aproximado com os insumos foi de R$ 117. 

COPA LOMBO ASSADA COM ESPECIARIAS E MEL 

Prato principal | Valor aproximado: R$ 64
Copa lombo assada com especiarias e mel, decorado com tomates recheados e farofa
Copa lombo assada com especiarias e mel + farofa sable Crédito: Felipe Gobbo Bordon
INGREDIENTES:
  • 1 peça de copa lombo suíno (aprox. 2kg)
  • Pimenta-do-reino
  • Mostarda em grão
  • Coentro em grão
  • Erva-doce
  • Pimenta caiena
  • Canela em pó
  • Sal
  • Alecrim fresco
  • 2 cebolas roxas picadas
  • 300ml de vinho branco
  • 300g de mel
  • 200ml de óleo de girassol
  • Amêndoas tostadas e cebolinha para decorar
MODO DE PREPARO:
  1. Em um pilão ou processador, moa o mix de especiarias até ficarem bem picados ou virarem pó.
  2. Retire o excesso de gordura da carne e tempere com o mix de especiarias. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos, e então adicione a cebola roxa picada e o alecrim, esfregando bem na carne.
  3. Adicione o vinho branco e deixe a carne marinar até o dia seguinte.
  4. No dia seguinte, retire a carne da marinada, pincele um pouco de mel e óleo e envolva bem com um plástico filme. Por cima, envolva bem em papel-alumínio.
  5. Leve para assar em forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 2h30.
  6. Retire o papel alumínio, retire o plástico filme, pincele mel e volte ao forno até dourar. De pouco em pouco pincele mais mel e um pouco de óleo.
  7. Após assada, corte a carne em fatias para servir, ou deixe inteira. 
  8. Sirva com o molho que se formar no fundo da forma, decore com amêndoas tostadas e cebolinha picada.

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FAROFA SABLE

Acompanhamento | Valor aproximado: R$ 16
  • INGREDIENTES:
  • 10 pães de sal amanhecidos
  • 150g de manteiga
  • Azeite
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 cebolas cortadas em fatias finas
  • ½ maço de salsinha picada
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO:
  1. Rasgue os pães grosseiramente e leve ao forno até torrarem.
  2. Esfarele o pão torrado em migalhas finas e reserve.
  3. Aqueça a manteiga com um pouco de azeite, frite a cebola até começar a dourar, frite o alho e adicione o pão. 
  4. Salteie até dourar e ficar crocante.
  5. Acerte o sal, tempere com pimenta-do-reino e adicione a salsinha picada.
'Sable' é uma palavra francesa e significa 'areia'. A farofa tem consistência semelhante à de areia grossa. Quanto mais velho for o pão, mais crocante ela será. Se preferir, adicione bacon em cubos pequenos, e/ou amêndoas tostadas.

ARROZ À GREGA

Acompanhamento | Valor aproximado: R$ 17
Arroz à grega
Arroz à grega sai mais em conta para a ceia Crédito: Felipe Gobbo Bordon
  • INGREDIENTES:
  • ½ bandeja de vagem picada
  • 1 pimentão vermelho em cubos pequenos
  • 1 pimentão amarelos em cubos pequenos
  • 1 cenoura ralada
  • 1 lata de milho escorrido
  • 100g de uvas passas pretas
  • ½ maço de cebolinha
  • 800g de arroz cozido
  • 80g de amêndoas tostadas
  • Azeite
  • Sal
  • Pimenta-do-reino preta
MODO DE PREPARO: 
  1. Aqueça um pouco de azeite em uma panela, adicione os pimentões e refogue até ficarem macios.
  2. Adicione a vagem e continue mexendo para cozinhar a cenoura ralada e as passas, e refogue rapidamente. 
  3. Adicione o arroz cozido e misture tudo.
  4. Acerte o sal e a pimenta no final, e então adicione as amêndoas e a cebolinha.

MANJAR DE COCO COM CALDA DE AMEIXA

Sobremesa | Valor aproximado: R$ 20
Manjar de coco com calda de ameixa
Manjar de coco com calda de ameixa: clássico é a dica de sobremesa Crédito: Felipe Gobbo Bordon
  • INGREDIENTES:
  • 1 litro de leite integral
  • 200ml de leite de coco
  • 50g de coco ralado (preferencialmente sem açúcar)
  • 75g de açúcar
  • 60g de amido de milho
  • 200g de ameixa seca
  • 80ml de cachaça
  • 150g de açúcar
  • 200ml de água
  • 150g castanha-do-Pará
MODO DE PREPARO:
  1. Unte a forma com água.
  2. Adicione uma parte do leite, o leite de coco, o coco ralado e o açúcar em uma panela e misture bem para dissolver o açúcar.
  3. Em uma tigela, dissolva o amido no restante do leite.
  4. Leve a panela ao fogo e, quando começar a ferver, abaixe o fogo e junte a mistura de amido. Vá mexendo até formar um creme grosso. Desligue o fogo, e continue mexendo para baixar um pouco a temperatura.
  5. Retire do fogo e transfira o creme para a forma untada, nivele com uma colher e cubra com plástico filme em contato.
  6. Deixe amornar mais e coloque na geladeira, deixando esfriar por no mínimo três horas.
  7. Hidrate as ameixas na cachaça por pelo menos 30 minutos.
  8. Misture a água com o açúcar em uma panela até dissolver, e então adicione as ameixas com a cachaça de molho. Deixe cozinhar até ficarem macias e, caso precise, adicione um pouco mais de água.
  9. Desenforme o manjar e sirva com a calda por cima, acrescentando também as castanhas raladas.
Com informações da assessoria de imprensa do Centro Universitário Internacional (Uninter). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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