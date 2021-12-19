Chef sugere 4 receitas para uma ceia de Natal mais barata

Unte a forma com água.

Adicione uma parte do leite, o leite de coco, o coco ralado e o açúcar em uma panela e misture bem para dissolver o açúcar.



Em uma tigela, dissolva o amido no restante do leite.



Leve a panela ao fogo e, quando começar a ferver, abaixe o fogo e junte a mistura de amido. Vá mexendo até formar um creme grosso. Desligue o fogo, e continue mexendo para baixar um pouco a temperatura.



Retire do fogo e transfira o creme para a forma untada, nivele com uma colher e cubra com plástico filme em contato.



Deixe amornar mais e coloque na geladeira, deixando esfriar por no mínimo três horas.



Hidrate as ameixas na cachaça por pelo menos 30 minutos.



Misture a água com o açúcar em uma panela até dissolver, e então adicione as ameixas com a cachaça de molho. Deixe cozinhar até ficarem macias e, caso precise, adicione um pouco mais de água.

