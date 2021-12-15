7 sobremesas e doces criativos para impressionar no Natal

TAÇAS GENEROSAS

As cores do Natal fazem do red velvet da Amolatte Confeitaria uma boa pedida de bolo para a ceia. Além da típica massa vermelha e das camadas brancas à base de cream cheese, a doçura vem com uma cobertura especial de chantininho (R$ 170/15 fatias). As encomendas devem ser feitas com três dias de antecedência pelo (27) 99951-7999. Bento Ferreira, Vitória. FOTO: Dina Carvalho

Especializada em macarons, aqueles docinhos coloridos de massa de amêndoas que viraram febre nas festas, a confeiteira Suzi Fricks produz uma lembrancinha pra lá de charmosa: a Árvore de Natal de Macaron. Cada uma vem com seis camadas de macaron e cinco de recheio - que pode ser ganache de maracujá, de limão siciliano, de chocolate ou de doce de leite (R$ 90/aprox. 400g). Encomendas: até 20/12 ou enquanto durar o estoque. Bairro Universitário, Vitória. FOTO: Diego Araújo

Doces com massa folhada viraram tendência e já estão no cardápio de diversas confeitarias do Estado. Para as festas de fim de ano, a Maria Merengue aposta em seu Folhado de Doce de Leite, recheado com brigadeiro quatro leites, geleia de frutas vermelhas e massa folhada artesanal. As fatias fazem sucesso na casa, mas é possível encomendar a torta inteira para a ceia (R$ 112). Pedidos até 19/12 pelo (27) 99279-0203. Colina de Laranjeiras, Serra. FOTO: Maria Merengue/Divulgação

Os chocotones trufados da Xuxu Confeitaria ganharam uma versão ainda mais cremosa, para comer de colher: os Xuxutones de Pote, disponíveis nos sabores Ninho com Kinder Bueno e brigadeiro (ou creme de leite condensado), Ferrero, Ninho com frutas vermelhas, Ninho com Nutella e Brigadeiro. Quanto: R$ 21,90 (240g). Encomendas até 20/12 pelo (27) 99794-7765. Caçaroca, Serra. FOTO: Xuxu Confeitaria/Divulgação

Chocolate Meio Amargo, Trufado de Chocolate Branco, Dois Amores, Ninho com Nutella e Doce de Leite são os sabores de panetone no pote produzidos pela confeiteira Giovanna Comarela para a Sorelline. Cada potinho, com 160g, sai por R$ 35, e pode ser encomendado até 17/12 pelo (27) 99516-5929. Jardim da Penha, Vitória. FOTO: Giovanna Comarela

Na Chocolateria Brasil, a chef Flávia Gama criou uma linha de guloseimas especiais de Natal, além dos clássicos chocotones da marca, e uma delas é o Pezzotone: pedaços de panetone com gotas de chocolate cobertos com chocolate belga 50% cacau. A latinha, com aproximadamente 200g, custa R$ 80 e é produzida em quantidade limitada. Mais informações: (27) 3322-7783 e 99507-3130. Praia do Canto, Vitória. FOTO: Pedro Piol