12 panetones e chocotones artesanais para provar até o Natal

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QUERIDINHO DOS CHOCÓLATRAS

Sempre aguardada pelos chocólatras de carteirinha, a linha de chocotones da Chocolateria Brasil vem com o tradicional de gotas (R$ 85/550g) e com oito opções de recheados/trufados. Neste ano, os recheios são: Ao Leite (foto), Nero (70% cacau), Pistache, Limão com Frutas Vermelhas, Brûlée, Doce de Leite, Maracujá e Trufa de Avelã (R$ 150/1kg). Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 3322-7783. FOTO: Pedro Piol

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100% VEGETAL

No menu 100% vegetal da Karunã, há três tipos de panetone artesanal, produzidos em quantidade limitada. O chocotone trufado (foto) tem massa enriquecida com chocolate 50% cacau e lascas de castanha de caju. São duas as opções de recheio: ganache de chocolate e doce de leite de castanha de caju (R$ 55/500g). Encomendas por direct no Instagram @karunaveg. Entregas somente em Vitória (consulte bairros). FOTO: Bárbara de Oliveira

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NATAL ORGÂNICO

A padeira Juliana Mendes prepara fornadas semanais de panetone (toda sexta, até a semana do Natal) com duas versões: Frutas Secas (R$ 60), que inclui damasco, nozes, banana passa, uva passa e laranja cristalizada feita na casa, e Chocottone (R$ 64), com chocolate e laranja cristalizada. Em ambos é possível adicionar cobertura de amêndoas, por mais R$ 4. Tanto a farinha de trigo da massa como os demais ingredientes do pão são orgânicos. Encomendas: www.opaodaju.com.br ou (27) 99858-4653. Barro Vermelho, Vitória. FOTO: Juliana Mendes

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DESCONTO NA ENCOMENDA

Na doceria Alfajor da Anita, os chocotones trufados são o carro-chefe do menu de Natal. Trufa 70% Cacau (foto), Doce de Leite, Ninho com Nutella e Ninho com Frutas Vermelhas são as opções de recheio. Quanto: R$ 75, com aproximadamente 700g cada um. Encomendas até 7/12 têm 10% de desconto. Pedidos: (27) 99529-5013. São Diogo II, Serra. FOTO: Fabio Guidoni

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FOFINHO E CHEIROSO

A massa dos panetones da Olima Culinária Afetiva é feita com farinha de trigo italiana e essência natural, e entre as frutas ao rum encontram-se uva passa, cranberry, damasco e morango. Tanto o panetone tradicional quanto o chocotone (elaborado com chocolate meio amargo) custarão R$ 70 (500g). Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-7807. FOTO: Leonardo Rocha

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COBERTURA CROCANTE

O panetone de frutas vermelhas e laranja já virou tradição na padaria artesanal Jucá. A massa, fermentada naturalmente, é cravejada de frutas como cereja, morango, cranberry, uva passa e laranja cristalizada e finalizada com casquinha de açúcar. Outra pedida é o chocotone, que leva castanhas de caju e gotas de chocolate meio amargo na massa. A cobertura é de farofinha doce crocante com chocolate. Quanto: R$ 60 (500g). Mata da Praia, Vitória. Mais informações: (27) 99897-5227. FOTO: Jucá/Divulgação

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QUATRO SABORES

Já estão na vitrine da Odara Pão e Café os panetones da casa para o Natal, feitos com fermento natural e essência de fabricação própria, à base de ingredientes como baunilha, vinho do Porto e cítricos. Além do tradicional, com laranja e limão cristalizados artesanalmente no local, é fixo no cardápio o chocotone Três Chocolates, recheado com meio amargo, ao leite e branco. Há dois sabores sazonais: o panetone com massa de cacau e recheio de chocolate branco e castanha de caju, inspirado no bombom Serenata de Amor, e o de pistache com chocolate branco. Quanto: R$ 60 (550g). Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 99693-3176. FOTO: Levi Mori

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VERSÃO LOW CARB

Elaborados com farinhas de amêndoas e de nozes e adoçados com xilitol, os panetones low carb da Bio Doce são a dica para quem não pode consumir açúcar. A massa, cravejada de gotas de chocolate, é coberta com chocolate 70%, e há três sabores para encomenda: cranberry com nozes e gotas de chocolate; chocolate e nozes; e o lançamento, café com chocolate. Quanto: a partir de R$ 35 (120g). Pedidos para o dia 24/12 , com entregas em Vitória e Vila Velha: (27) 99222-3545. FOTO: Bio Doce/Divulgação

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BRIGADEIRO DE DOCE DE LEITE

O chef Guilherme Real, da confeitaria Tortas do Gui, está produzindo para o Natal seu famoso chocotone recheado com brigadeiro de doce de leite trufado. Quanto: R$ 75 (800g). Bento Ferreira, Vitória. Pedidos: (27) 99708-3605. FOTO: Guilherme Real

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AROMA ARTESANAL

Produzidos sob encomenda, os panetones da Pães Buendía contém laranjinhas cristalizadas, passas e cranberries, em massa com fermento natural. O aroma dos pães natalinos da marca é feito artesanalmente, com mel, baunilha, bebidas alcóolicas e cascas e polpas de frutas cítricas. Quanto: R$ 50 (500g). Jardim Camburi, Vitória. Pedidos: (27) 99272-8654. FOTO: Buendía/Divulgação

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FARINHA DE TRIGO ITALIANA

O Empório Joaquim lançou este ano sua primeira linha autoral de panetones, produzidos com farinha de trigo italiana. “O preparo é artesanal, com 100% de fermentação natural, e leva até quatro dias”, detalha a chef Patrícia Santos Neves. Há três recheios para escolher: chocolate branco com pistache; figo, damasco, uva, passas ao rum e raspas de tangerina; e chocolate ao leite, chocolate meio amargo e tangerina cristalizada. Quanto: R$ 130 (500g) a unidade. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 99299-3717. FOTO: Empório Joaquim/ Divulgação

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TRUFADO COM GELEIA