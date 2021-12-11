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Receita: pudim de panetone é ideal para servir na ceia

Na sugestão do chef Juarez Campos para a mesa de Natal, a sobremesa ganha como acompanhamento um irresistível creme inglês
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 09:50

Pudim inglês de panetone, receita do chef Juarez Campos
Receita do pudim de panetone rende 12 porções Crédito: Pedro Melo
Os preparativos para a ceia de 24 de dezembro já estão a todo vapor, e nossa equipe preparou uma lista com mais de 70 dicas de pratos sob encomenda. Mas se você quer colocar a mão na massa e ainda está sem ideia para a sobremesa do Natal, aqui vai uma receita do chef Juarez Campos: pudim inglês de panetone. 

PUDIM DE PANETONE, por Juarez Campos

INGREDIENTES DO PUDIM (12 porções):
  • 250g de panetone esfarelado
  • 5 ovos
  • 1 lata de leite condensado
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1/2 colher (café) de cravo em pó
  • 1 colher (café) de canela em pó
MODO DE PREPARO:
  1. Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado, o leite, a manteiga, o cravo e a canela.
  2. Transfira a mistura para uma tigela e adicione os farelos do panetone.
  3. Coloque o pudim em uma forma de 24cm de diâmetro com furo central, caramelizada, e asse em banho-maria no forno preaquecido a 200ºC por aproximadamente 50 minutos.
  4. Deixe esfriar e desenforme. Sirva gelado.
INGREDIENTES DO CREME INGLÊS (servido como acompanhamento):
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 2 colheres de chá de amido de milho
  • 3 gemas
  • ½ litro de leite
MODO DE PREPARO:
  1. Bata todos os ingredientes na batedeira até obter um creme uniforme.
  2. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até levantar fervura.
  3. Deixe esfriar.
Fonte: Padaria Monte Líbano. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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