Receita: pudim de panetone é ideal para servir na ceia

Os preparativos para a ceia de 24 de dezembro já estão a todo vapor, e nossa equipe preparou uma lista com mais de 70 dicas de pratos sob encomenda. Mas se você quer colocar a mão na massa e ainda está sem ideia para a sobremesa do Natal, aqui vai uma receita do chef Juarez Campos: pudim inglês de panetone.
PUDIM DE PANETONE, por Juarez Campos
INGREDIENTES DO PUDIM (12 porções):
- 250g de panetone esfarelado
- 5 ovos
- 1 lata de leite condensado
- 3 xícaras de chá de leite
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1/2 colher (café) de cravo em pó
- 1 colher (café) de canela em pó
MODO DE PREPARO:
- Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado, o leite, a manteiga, o cravo e a canela.
- Transfira a mistura para uma tigela e adicione os farelos do panetone.
- Coloque o pudim em uma forma de 24cm de diâmetro com furo central, caramelizada, e asse em banho-maria no forno preaquecido a 200ºC por aproximadamente 50 minutos.
- Deixe esfriar e desenforme. Sirva gelado.
INGREDIENTES DO CREME INGLÊS (servido como acompanhamento):
- 1 lata de leite condensado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 2 colheres de chá de amido de milho
- 3 gemas
- ½ litro de leite
MODO DE PREPARO:
- Bata todos os ingredientes na batedeira até obter um creme uniforme.
- Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até levantar fervura.
- Deixe esfriar.
Fonte: Padaria Monte Líbano. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.