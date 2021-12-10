Ceia de Natal: veja lista com mais de 70 pratos sob encomenda

no Natal deste ano, a casa aposta em três opções de salpicão: de frango com alho-poró (R$ 65), de pernil com grão-de-bico e abacaxi caramelizado (R$ 75) e de bacalhau com ervilha, damasco e azeitona preta (R$ 125) - cada porção com aproximadamente 700g. Outras pedidas são o rosbife marinado ao molho vinhad'alho, ao estilo português (R$ 149/550g) e as sobrecoxas de frango recheadas com bacon e alho-poró (R$ 99/três unidades).

até 20/12 pelo (27) 99602-2070. Santa Lúcia, Vitória.