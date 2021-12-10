Ceia de Natal: veja lista com mais de 70 pratos sob encomenda

Faltam poucos dias para o Natal e chegou a hora de planejar o tradicional banquete do dia 24. Mas se você não quer ter trabalho na cozinha, comprar a ceia pronta é uma boa pedida.
Na Grande Vitória, chefs, bufês, padarias e restaurantes já estão agendando suas produções, e o HZ reuniu mais de 70 dicas de encomenda, que vão desde entradinhas até pratos principais, carnes, massas e doces. Veja a seguir.
ONDE ENCOMENDAR CEIA NA GRANDE VITÓRIA
- CASA DA ILHA: aceitará pedidos de clássicos da ceia, como chester (R$ 179,90 a peça/3,5kg), peru natalino (R$ 249,90 a peça/3,5kg) e pernil assado (R$ 79,90/1 kg). Também são opções fricassê de camarão (R$ 99,90/1 kg), maionese de bacalhau (R$ 119,90/1 kg) e farofa com miúdos de galinha (R$ 59,90/1 kg). Pedidos: até 17/12 pelo (27) 99999-9945. Ilha de Santa Maria, Vitória.
- CASA GRAVIOLA: o restaurante receberá encomendas de cheesecake de morango feito com farinha de amêndoas e queijo cottage sem lactose (R$ 240) e de brownie sem lactose, farinha de trigo e açúcar refinado (R$ 140). Ambos têm 25 centímetros de diâmetro. Pedidos: até 22/12, com dois dias de antecedência pelo (27) 99945-5561. Praia do Canto, Vitória.
- CASA ROTI: entre as opções da rotisseria para o Natal há peru assado inteiro e recheado com farofa (R$ 80 o quilo), paleta de cordeiro à caçadora (R$ 140 o quilo) e lombo de bacalhau assado à portuguesa (R$ 220 o quilo). Pedidos: até 18/12 pelo (27) 99690-3939. Jardim Camburi, Vitória.
- DAJU BISTRÔ: este ano, aceitará pedidos de pratos como pernil de porco fatiado com roti de abacaxi (R$ 240), camarão ao creme de milho (R$ 310) e salpicão de frango (R$ 175), além de uma ceia completa para seis pessoas (R$ 990). Pedidos: até 20/12 pelo (27) 3324-0565 e 99986-5056. Mata da Praia, Vitória.
- EMPÓRIO JOAQUIM: entre as sugestões sob encomenda para a ceia há cuscuz preparado com linguiça especial defumada, tomate cereja, damasco e alho assado (R$ 45/500g), maionese de lagosta (R$ 165/500g) e tender assado com manteiga e mel (R$ 200/de 4 a 5 pessoas). Uma opção de entrada é o tartare de salmão trufado com maionese de wasabi (R$ 102). Pedidos: até 22/12 pelo (27) 99612-3979. Praia do Canto, Vitória.
- EMPÓRIO BISTUTS: a rotisseria fará para o Natal filé mignon de porco ao molho de abacaxi com gengibre (R$ 180/aprox. 2kg), arroz libanês (com peito de frango e carne bovina desfiados e especiarias/R$ 140) e entradinhas árabes, como quibe cru, homus e coalhada seca (a partir de R$ 18/220g). Pedidos: até 21/12 pelo (27) 99291-2299. Mata da Praia, Vitória.
- GABÊ FAMILY FOOD: no Natal deste ano, a casa aposta em três opções de salpicão: de frango com alho-poró (R$ 65), de pernil com grão-de-bico e abacaxi caramelizado (R$ 75) e de bacalhau com ervilha, damasco e azeitona preta (R$ 125) - cada porção com aproximadamente 700g. Outras pedidas são o rosbife marinado ao molho vinhad'alho, ao estilo português (R$ 149/550g) e as sobrecoxas de frango recheadas com bacon e alho-poró (R$ 99/três unidades). Pedidos: até 20/12 pelo (27) 99602-2070. Santa Lúcia, Vitória.
- CAROL SARDENBERG: terrines de gorgonzola com mel de alho (R$ 120) e de brie com geleia de frutas vermelhas (R$ 120); que servem em média oito pessoas, são opções na ceia da personal chef Carolina Sardenberg. O menu também inclui frango recheado com castanhas e frutas secas, acompanhado de cebolas e batatas assadas (R$ 250); arroz vermelho com cogumelos (R$ 80/600g) e batatas bravas com linguiça artesanal (R$ 40/600g). Pedidos: até 19/12 pelo (27) 99963-8383. Praia do Canto, Vitória.
- MONZA PADARIA E CONFEITARIA: com unidades em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, a padaria e confeitaria está recebendo encomendas de chester (R$ 299,99/2,4 kg), pernil suíno (R$ 219,99/1,6 kg), tender (R$ 219,99/1,2 kg) e lombo suíno (R$ 149,99/1,2 kg), todos decorados com fios de ovos e frutas secas e acompanhados de farofa natalina. Pedidos: até 21/12 pelo (27) 3064-3754 ou 99236-9900.
- INÁ COMIDA AFETIVA: o menu de Natal das chefs Janaína Lins e Renata Marchiori inclui itens como lasanha de abobrinha com cogumelo (R$ 70/aprox. 1kg), lombo suíno com molho de vinho, laranja e melaço (R$ 115/aprox. 1,5kg); tabule de quinoa (R$ 53/aprox. 1kg) e salpicão (R$ 55 o quilo). Pedidos: até 17/12 pelo (27) 98178-4573. Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.
- SPAGHETTI: o restaurante já está aceitando encomendas de carnes e massas na travessa. Entre as opções há pernil de cordeiro assado (R$ 268) e polpeta de carne e muçarela de búfala (R$ 168), que servem até seis pessoas, e nhoque à bolonhesa (R$ 168) ou rondelli três queijos ao molho rosado (R$ 188), em porções para até cinco pessoas. Pedidos: até 23/12 pelo (27) 3324-8866 e 99249-5009. Bento Ferreira, Vitória, e Parque das Castanheiras, Vila Velha.
- MONTE LÍBANO: com lojas em Vitória e Vila Velha, a padaria aceita encomendas de itens como Bacalhau Espiritual (R$ 74,50/500g), terrine de quatro queijos ao molho de frutas vermelhas (R$ 79/500g), rabanada (R$ 63,90 o quilo) e peru, chester ou fiesta (R$ 118 o quilo). Pedidos: até 22/12.
- NOZ COMIDA AFETIVA: entre as opções para o Natal destacam-se vinagrete de polvo (R$ 110/1 kg), brandade de bacalhau (R$ 140/500g), chester na manteiga de ervas e molho de laranja (R$ 450/aprox. 5kg) e pernil de cordeiro assado a baixa temperatura (R$ 295/aprox. 2kg). Pedidos: até 20/12 pelo (27) 99701-6929. Jardim da Penha, Vitória.
- PANACHÉ RESTAURANTE: o restaurante aceita encomendas de pernil assado (R$ 119/1 kg), quiche de bacalhau (R$ 89/1 kg), farofa natalina com miúdos, banana e bacon (R$ 79/1 kg) e rabanada (R$ 65 o quilo), entre outras opções. Pedidos: até 20/12 pelo (27) 99763-8856. Jardim da Penha, Vitória.
- RESTAURANTE PARTEI: a casa oferece duas opções de kit natalino, com ceia para 10 ou 20 pessoas (a partir de R$ 519,90). A opção inclui chester + 1 opção de carne (assada ao molho madeira, lombinho de porco com abacaxi ou costela suína ao molho barbecue), farofa natalina, arroz Noel, salpicão ou salada de folhas com frutas e croûtons. Pedidos: até 24/12 pelo (27) 3386-3497 ou 99874-0534. Campo Grande, Cariacica.
- QUERO MORDOMIA: o bufê da chef Anne Lorenção fará ceia completa (a partir de R$ 1.220), que serve de oito a dez pessoas e inclui: peru ou chester ao vinho com batatas, salada de peito de frango defumado com abacaxi, arroz com açafrão ou amêndoas, farofa de bacon e, de sobremesa, pavê, torta de limão, torta holandesa ou pudim. Também haverá itens avulsos. Pedidos: (27) 99249-8989, enquanto durar o estoque.
- SOETA: maionese de bacalhau (ambos a R$ 38/250g); arroz de pato com lentilha e linguiça (R$ 65/500g), chester assado em crosta de ervas e parmesão (R$ 398 a peça) e mil-folhas de palmito, batata, cogumelos e tender (R$ 45/500g) são opções do menu natalino. Pedidos: até 20/12 pelo (27) 98875-1032. Praia do Canto, Vitória.
- TEREZA ARAGÃO GOURMET: o cardápio inclui pedidas como crocante de pernil assado ao barbecue de goiabada picante (R$ 65); polvo e palmito assados com tomate e alho confit (R$ 220/1 kg); tartar de atum com abacate, gengibre e limão siciliano (R$ 130/1kg); e brie folhado com praliné de castanhas, frutas secas e mel (R$ 280). Um diferencial é a Mesa Vegana (R$ 320), com pastas e pães árabes. Pedidos: até 17/12 pelo (27) 99923-8066. Mata da Praia, Vitória.