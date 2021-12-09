Bolo no pote e muito mais: conheça nova doceria de Vitória

Minitaças Choconuty e Frutas Vermelhas são servidas na loja Crédito: Pedro Piol

Tradicional bairro de estudantes em Vitória, Jardim da Penha tem botequim, hamburgueria, cervejaria, sorveteria, pizzaria e churrasquinho, só para citar especialidades queridas por esses consumidores. Mas faltava uma confeitaria com a vitrine recheada de doçuras cremosas às quais muitos deles não resistem.

Com a abertura da doceria Cake Pote no bairro, em 1º de dezembro, os apaixonados por bolos e sobremesas com recheios generosos já tem uma opção. A loja fica perto da Pracinha do Carone e já chama a atenção de quem passa, com sua fachada azul. Por trás dela, há um ambiente instagramável com guloseimas doces e salgadas para acompanhar o café.

A loja trabalha com seis sabores de bolo no pote Crédito: Pedro Piol

As fatias de bolo red velvet e torta banoffee (R$ 16,99 cada uma) lideram os pedidos, assim como as super taças - Brownie Cream, Nutella e Suprema Ferrero (R$ 29,99 cada uma). Mas os bolos no pote, que deram início à marca, antes restrita ao delivery, também são disputados no local. Clique aqui para ver o cardápio

"Comecei a fazer bolo no pote em 2015, por sugestão de uma amiga, quando passava por um momento difícil. Eu vendia pelo Whatsapp e ia entregar pessoalmente, mas os clientes foram gostando e pedindo cada vez mais. Na pandemia, quando a demanda cresceu bastante, tive que ampliar. Em abril deste ano, vi que já era hora de abrir a loja física", conta a chef e proprietária, Silvia Melo.

Fatia Gourmet Pistache com calda extra Crédito: Pedro Piol

Silvia usou uma receita da mãe para desenvolver seus primeiros bolos e hoje também é reconhecida por seus cursos de confeitaria. A doceria abre de terça a sábado, das 12h às 19h30, e domingo, das 12h às 19h. Rua Ronaldo Scampini, 545. (27) 99931-7905.

CARDÁPIO NOVO NA RUA DO CANAL

O restaurante Sr. Gil acaba de renovar o cardápio, incluindo novas entradas, pratos principais e sobremesas. Um dos lançamentos é o Camarão Camburi - camarões VM empanados, purê de aipim feito com leite de coco e azeite de dendê e arroz de camarão pequeno (R$ 92, individual).

Camarão Camburi: receita com frutos do mar e purê de aipim Crédito: Sr. Gil/Divulgação

Outra nova pedida é o ancho de sol ao molho de cebola acompanhado por arroz de banana-da-terra glaceada e queijo cabacinha grelhado (R$ 75, individual). O Sr. Gil abre de segunda a sábado, das 11h à 0h, e aos domingos, das 11h às 16h. Rua Saturnino Rangel Mauro (Rua do Canal), 1.003, Pontal de Camburi, Vitória. (27) 99893-0881.

MENU DE PRIMAVERA NA PRAIA DO CANTO

São elas: salmão cozido à baixa temperatura com conservas asiáticas e cítricos; sanduíche de peixe com maionese de atum e saladinha de ervas; e fideuá de cogumelos, polvo e tinta de lula.

Primavera Rosa: nova sobremesa é inspirada da primavera Crédito: Rafael Teixeira