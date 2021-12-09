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Pitadas

Bolo no pote e muito mais: conheça nova doceria de Vitória

Os carros-chefes da Cake Pote são as sobremesas na taça e as fatias recheadas. Veja também: novidades nos restaurantes Sr. Gil e Soeta
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 19:17

Doces da confeitaria Cake Pote, em Jardim da Penha, Vitória
Minitaças Choconuty e Frutas Vermelhas são servidas na loja Crédito: Pedro Piol
Tradicional bairro de estudantes em Vitória, Jardim da Penha tem botequim, hamburgueria, cervejaria, sorveteria, pizzaria e churrasquinho, só para citar especialidades queridas por esses consumidores. Mas faltava uma confeitaria com a vitrine recheada de doçuras cremosas às quais muitos deles não resistem. 
Com a abertura da doceria Cake Pote no bairro, em 1º de dezembro, os apaixonados por bolos e sobremesas com recheios generosos já tem uma opção. A loja fica perto da Pracinha do Carone e já chama a atenção de quem passa, com sua fachada azul. Por trás dela, há um ambiente instagramável com guloseimas doces e salgadas para acompanhar o café. 
Doces da confeitaria Cake Pote, em Jardim da Penha, Vitória
A loja trabalha com seis sabores de bolo no pote  Crédito: Pedro Piol
As fatias de bolo red velvet e torta banoffee (R$ 16,99 cada uma) lideram os pedidos, assim como as super taças - Brownie Cream, Nutella e Suprema Ferrero (R$ 29,99 cada uma). Mas os bolos no pote, que deram início à marca, antes restrita ao delivery, também são disputados no local. Clique aqui para ver o cardápio.  
"Comecei a fazer bolo no pote em 2015, por sugestão de uma amiga, quando passava por um momento difícil. Eu vendia pelo Whatsapp e ia entregar pessoalmente, mas os clientes foram gostando e pedindo cada vez mais. Na pandemia, quando a demanda cresceu bastante, tive que ampliar. Em abril deste ano, vi que já era hora de abrir a loja física", conta a chef e proprietária, Silvia Melo.
Doces da confeitaria Cake Pote, em Jardim da Penha, Vitória
Fatia Gourmet Pistache com calda extra Crédito: Pedro Piol
Silvia usou uma receita da mãe para desenvolver seus primeiros bolos e hoje também é reconhecida por seus cursos de confeitaria. A doceria abre de terça a sábado, das 12h às 19h30, e domingo, das 12h às 19h. Rua Ronaldo Scampini, 545. (27) 99931-7905.

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CARDÁPIO NOVO NA RUA DO CANAL

O restaurante Sr. Gil acaba de renovar o cardápio, incluindo novas entradas, pratos principais e sobremesas. Um dos lançamentos é o Camarão Camburi - camarões VM empanados, purê de aipim feito com leite de coco e azeite de dendê e arroz de camarão pequeno (R$ 92, individual).
Camarão Camburi, prato servido no restaurante Sr. Gil, em Jardim da Penha, Vitória
Camarão Camburi: receita com frutos do mar e purê de aipim Crédito: Sr. Gil/Divulgação
Outra nova pedida é o ancho de sol ao molho de cebola acompanhado por arroz de banana-da-terra glaceada e queijo cabacinha grelhado (R$ 75, individual). O Sr. Gil abre de segunda a sábado, das 11h à 0h, e aos domingos, das 11h às 16h. Rua Saturnino Rangel Mauro (Rua do Canal), 1.003, Pontal de Camburi, Vitória. (27) 99893-0881.

MENU DE PRIMAVERA NA PRAIA DO CANTO

O Soeta, eleito recentemente um dos 100 melhores restaurantes da América Latina, lançou seu novo menu-degustação sazonal. O Primavera tem seis etapas, da entrada à sobremesa, e resgata criações de sucesso em temporadas anteriores.
São elas: salmão cozido à baixa temperatura com conservas asiáticas e cítricos; sanduíche de peixe com maionese de atum e saladinha de ervas; e fideuá de cogumelos, polvo e tinta de lula.
Primavera Rosa, sobremesa do menu degustação de primavera do Soeta Restaurante, em Vitória
Primavera Rosa: nova sobremesa é inspirada da primavera Crédito: Rafael Teixeira
Na sequência, chegam à mesa ravióli de mortadela com creme de parmesão e pistache; pato desossado com seu arroz cremoso, palmito, mostarda e capuchinha; e, para finalizar, a sobremesa Primavera Rosa. Quanto: R$ 148 (individual/sem bebidas). Reservas e mais informações: (27) 98875-1032.

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