Festival da Casquinha de Siri celebra tradição da Ilha das Caieiras

No evento, a casquinha será vendida a um preço fixo Crédito: Leo Silveira/Comunicação PMV

Reduto tradicional das desfiadeiras de siri em Vitória, o polo turístico e gastronômico da Ilha das Caieiras celebra sua cultura em um novo festival dedicado às iguarias do mar e do mangue: o 1º Festival da Casquinha de Siri, marcado para este fim de semana, de 10 a 12 de dezembro, e aberto ao público.

Além da receita protagonista, a casquinha de siri, que será vendida no evento ao preço fixo de R$ 25 (acompanhada de farofa e vinagrete), o festival terá artesanato e música. A abertura será na sexta (10), às 17h, com apresentações musicais a partir das 18h. A estrutura da festa será montada na praça em frente Museu do Pescador, com 32 barraquinhas, palco e praça de alimentação.

"Nesse festival teremos não só as comidas típicas, mas também o artesanato capixaba, com a presença de paneleiras de Goiabeiras vendendo suas peças. Barracas de acarajé, de cocada baiana e de doces especiais estarão lá também", explica a chef Eliana Santos, presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras.

O siri desfiado é a iguaria mais tradicional da Ilha das Caieiras Crédito: Leo Silveira/Comunicação PMV

O quibe de siri (R$ 5) estará entre os quitutes à venda na festa, junto com clássicos da cozinha regional, como torta, mariscada e moqueca. "Vou lançar dois novos recheios de quibe: camarão e bacalhau com palmito. O tradicional fazemos com catupiry e uma moquequinha seca de siri", antecipa Eliana.

(veja abaixo a programação completa). Durante o sábado e o domingo, os visitantes poderão ainda conferir gratuitamente a A programação musical vai do pagode ao sertanejo, passando por axé e forró. Durante o sábado e o domingo, os visitantes poderão ainda conferir gratuitamente a exposição “Ancestralidade: dos povos originários aos descendentes” no Museu Histórico da Ilha das Caieiras “Manoel Passos Lyrio”, o Museu do Pescador.

1º FESTIVAL DA CASQUINHA DE SIRI DA ILHA DAS CAIEIRAS

Quando: de 10 a 12 de dezembro de 2021.

Horários: Sexta (10), das 17h às 22h. Sábado (11): das 10h às 22h. Domingo (12): das 10h às 18h.

Onde: Rua Felicidade Corrêa dos Santos (em frente ao Museu do Pescador, Ilha das Caieiras, Vitória.

Entrada gratuita.

Realização: Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV).

Mais informações: (27) 99930-4439/98848-5249.



PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sexta-feira (10):

18h - Grupo Sem Medida (pagode)

20h - Leandro Tobias (sertanejo)



Sábado (11):

12h - Só Resenha (pagode)



15h - Danny Machado (forró e sertanejo)



Domingo (12):

12h - Grupo Raízes (pagode)



14h - Roberson Rodrigues (sertanejo)



16h - Banda Bandara Music (axé)