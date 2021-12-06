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Receita típica

Festival da Casquinha de Siri celebra tradição da Ilha das Caieiras

Reduto das desfiadeiras em Vitória, o bairro receberá a primeira edição do evento neste fim de semana, com shows e artesanato
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 20:05

Casquinha de siri preparada por Eliana Santos, chef na Ilha das Caieiras
No evento, a casquinha será vendida a um preço fixo Crédito: Leo Silveira/Comunicação PMV
Reduto tradicional das desfiadeiras de siri em Vitória, o polo turístico e gastronômico da Ilha das Caieiras celebra sua cultura em um novo festival dedicado às iguarias do mar e do mangue: o 1º Festival da Casquinha de Siri, marcado para este fim de semana, de 10 a 12 de dezembro, e aberto ao público.    
Além da receita protagonista, a casquinha de siri, que será vendida no evento ao preço fixo de R$ 25 (acompanhada de farofa e vinagrete), o festival terá artesanato e música. A abertura será na sexta (10), às 17h, com apresentações musicais a partir das 18h. A estrutura da festa será montada na praça em frente Museu do Pescador, com 32 barraquinhas, palco e praça de alimentação. 
"Nesse festival teremos não só as comidas típicas, mas também o artesanato capixaba, com a presença de paneleiras de Goiabeiras vendendo suas peças. Barracas de acarajé, de cocada baiana e de doces especiais estarão lá também", explica a chef Eliana Santos, presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras. 
Casquinha de siri preparada por Eliana Santos, chef na Ilha das Caieiras
O siri desfiado é a iguaria mais tradicional da Ilha das Caieiras  Crédito: Leo Silveira/Comunicação PMV
O quibe de siri (R$ 5) estará entre os quitutes à venda na festa, junto com clássicos da cozinha regional, como torta, mariscada e moqueca. "Vou lançar dois novos recheios de quibe: camarão e bacalhau com palmito. O tradicional fazemos com catupiry e uma moquequinha seca de siri", antecipa Eliana.    
A programação musical vai do pagode ao sertanejo, passando por axé e forró (veja abaixo a programação completa). Durante o sábado e o domingo, os visitantes poderão ainda conferir gratuitamente a exposição “Ancestralidade: dos povos originários aos descendentes” no Museu Histórico da Ilha das Caieiras “Manoel Passos Lyrio”, o Museu do Pescador. 
1º FESTIVAL DA CASQUINHA DE SIRI DA ILHA DAS CAIEIRAS
Quando: de 10 a 12 de dezembro de 2021. 
Horários: Sexta (10), das 17h às 22h. Sábado (11): das 10h às 22h. Domingo (12): das 10h às 18h.
Onde: Rua Felicidade Corrêa dos Santos (em frente ao Museu do Pescador, Ilha das Caieiras, Vitória.
Entrada gratuita.
Realização: Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV).
Mais informações: (27) 99930-4439/98848-5249.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

  • Sexta-feira (10): 
  • 18h - Grupo Sem Medida (pagode)
  • 20h - Leandro Tobias (sertanejo)
  • Sábado (11):
  • 12h - Só Resenha (pagode)
  • 15h - Danny Machado (forró e sertanejo)
  • Domingo (12):
  • 12h - Grupo Raízes (pagode)
  • 14h - Roberson Rodrigues (sertanejo)
  • 16h - Banda Bandara Music (axé)
Com informações da PMV.

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