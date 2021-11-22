Dúvidas sobre como usar panela de pressão? Chef responde e dá dicas

A panela de pressão é uma grande aliada na cozinha Crédito: Shutterstock

Quem é da culinária sabe: a panela de pressão é uma grande aliada para economizar tempo e energia na hora de cozinhar. Sua pressão interna proporciona uma temperatura maior, em relação à das panelas tradicionais, permitindo que os alimentos cozinhem mais rápido e de modo uniforme.

E o utensílio não vale só para o feijãozinho sagrado de cada dia, servindo também para preparar doces e salgados, carnes, massas, sopas e outros caldos, além de acompanhamentos à base de grão de bico ou batata. Tem versatilidade de sobra.

Por trabalhar com alta pressão, esse tipo de panela requer cuidados específicos durante o uso, além de uma atenção especial à certificação e aos dispositivos de segurança, que devem ser observados no momento da compra. Aqui vão alguns lembretes importantes para evitar acidentes com o utensílio:

Leia todo o manual do produto antes do primeiro uso e para consultas.

Observe regularmente o funcionamento da panela enquanto estiver em uso.



Tenha cuidado ao manusear a panela, especialmente quando estiver com pressão.



Sempre utilize peças originais quando precisar trocar válvulas e componentes.



Siga as sugestões de preparo para diferentes tipos de alimentos.



Atente para as orientações de fechamento e abertura da tampa, essenciais para o bom funcionamento da panela.



Faça a limpeza das válvulas, bem como a troca da válvula e guarnição de vedação da tampa, conforme indicado pelo fabricante.

Há quem tenha receio de cozinhar com panela de pressão, e dúvidas sobre seu uso correto e seguro são frequentes. O chef Elzio Callefi esclarece algumas a seguir:

Como a panela de pressão funciona?

O princípio de funcionamento da panela de pressão é cozinhar o alimento com mais temperatura para reduzir o tempo de cozimento. Para obter temperaturas mais elevadas, é necessário aumentar a pressão dentro da panela, e esse aumento é obtido através do vapor gerado pela água em ebulição.

Por que a panela de pressão precisa de água?

A água é imprescindível dentro da panela, pois é ela que entrará em ebulição para gerar o vapor necessário, e consequentemente a pressurização da panela em uma condição controlada. A água impede, inclusive, o aumento excessivo de temperatura e a queima dos alimentos. Para a panela não ultrapassar a pressão segura de utilização, o peso da válvula de trabalho faz o controle de pressão, liberando o excesso de vapor e consequentemente mantendo a pressão interna dentro dos limites. Além disso, existem sistemas adicionais (válvula de segurança, sistema lateral de segurança) que impedem o aumento excessivo da pressão fora dos limites seguros.

Existe volume máximo e limite dentro da panela de pressão? É perigoso encher?

Existe, sim! É muito importante respeitá-los sempre, ou seja, nunca exceder 2/3 da panela, entre água e alimento. Sobre encher demais ou desrespeitar o limite, isso não é seguro por diversos fatores, mas os principais seriam: se enchermos demais com líquido, ao ferver ou criar a pressão, esse líquido em excesso poderá sair pelas válvulas de alívio de pressão e entupir a saída. Se enchermos demais com alimento e houver pouco líquido, certamente vamos queimar a receita. É importante respeitar o limite máximo de uso (água + alimento) para que sobre espaço na panela e seja gerado o vapor necessário para o cozimento. Precisamos ficar atentos ao chiado da saída de pressão também.

Na panela, a água também serve para impedir a queima dos alimentos Crédito: Tramontina/Divulgação

Existe algum risco ao usar a panela de pressão? Ela pode explodir? Se sim, quais as orientações de segurança?

Se usada corretamente, não apresenta riscos. Isso quer dizer não exceder o limite máximo da panela e, principalmente, higienizar as válvulas de alívio de pressão (saídas). Com o tempo, o acúmulo de alimentos obstrui a saída. Algumas modelos de panela têm mais de um sistema de segurança, tornando o produto seguro, desde que respeitadas as recomendações de segurança e manutenção.

Para limpar válvulas, borracha e pino, basta lavar com água e detergente?

A cada uso, é muito importante que a borracha seja limpa com esponja e sabão neutro. No caso das válvulas, além de esponja e sabão, é sempre bom usar uma escova fina para limpar as saídas de pressão. Uma boa dica é encher a tampa com água e verificar se a água escorre pela válvula de saída de pressão.

Alimentos suculentos, como tomate ou cebola, substituem a necessidade de água na panela?

Mesmo cozinhando alimentos muito suculentos, a quantidade de água presente neles não é suficiente para substituir a água a ponto de pressurizar a panela com segurança.