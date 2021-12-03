Ancestralidade é tema de nova exposição na Ilha das Caieiras

Desenhos inspirados nos povos nativos do Brasil e autorretratos fazem parte da mostra Crédito: PMV/Divulgação

O fim de semana começa com destaque para as artes em um recanto bucólico da Capital, a Ilha das Caieiras. Por lá, estreia nesta sexta-feira (3), no histórico Museu “Manoel Passos Lyrio”, também conhecido como Museu do Pescador, a exposição “Ancestralidade: dos povos originários aos descendentes”.

A mostra é orientada pela artista plástica e professora de artes Sidneia Santos da Costa Pereira e reúne trabalhos de estudantes do 6º ao 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eliane Rodrigues dos Santos, localizada na Ilha das Caieiras.

“Nosso projeto ocorreu em três etapas, buscando valorizar a história e a ancestralidade dos povos indígenas brasileiros e dos povos africanos que compuseram a nossa população em virtude da colonização. Após estudo e análise histórica, começamos a produção das obras de desenhos e colagens com o objetivo de promover a formação da identidade, o reconhecimento de suas raízes e a melhoria da autoestima, valorizando as origens do povo brasileiro”, explica Sidneia.

A primeira parte do projeto foi a confecção de uma coleção de desenhos inspirados nos povos nativos do Brasil. A segunda coleção teve como tema personalidades afrodescendentes, e por fim, os estudantes desenvolveram autorretratos.

RESPEITO PELAS DIFERENÇAS

“A ocorrência de diálogos dentro do currículo escolar, especialmente nas áreas de História, Literatura e Artes, no que diz respeito à magnitude, beleza e cultura afrodescendente, bem como dos povos indígenas brasileiros, são de grande relevância porque favorecem a formação de cidadãos críticos e conscientes da importância do respeito pelas diferenças”, acrescenta a professora.

“Ancestralidade: dos povos originários aos descendentes” tem classificação indicativa livre e estará aberta ao público até 16 de janeiro. O horário de funcionamento do museu é de terça a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados e domingos das 12 às 16 horas.

No interior do museu, é obrigatório o uso de máscaras e a utilização de álcool em gel, seguindo os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias para a prevenção e combate à Covid-19. Não é necessário fazer agendamento, porém, o número de visitantes é controlado no local e está limitado a 10 pessoas por vez.

“ANCESTRALIDADE: DOS POVOS ORIGINÁRIOS AOS DESCENDENTES”

Quando: de 3 de dezembro de 2021 a 16 de janeiro de 2022.

Onde: Museu Histórico da Ilha das Caieiras “Manoel Passos Lyrio” (Museu do Pescador). Rua Felicidade Correa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória.

Horários: de terça a sexta, das 9 às 17 horas. Sábado e domingo das 12 às 16 horas.

Classificação: livre.

