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Natal

Natal em Santa Teresa terá cantatas e festival gourmet; veja a programação

Abertura do "Encantos de Natal" acontece neste sábado (04) com o acender das luzes na Praça Augusto Ruschi. Exposição de presépios, decoração na praça e apresentações de danças completam a lista de atividades até o dia 18 de dezembro
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 09:38

Decoração de natal de Santa Teresa
Decoração de Natal de Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa
O mês do Natal chegou, e com ele muitas decorações de tirar o fôlego. O município de Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, preparou uma programação especial ao longo de dezembro, começando a partir deste sábado (04). O 'Encantos de Natal' promete levar a magia dessa época do ano para os turistas com vários eventos pela cidade. 
A 2ª Exposição de Presépios abre a programação de Natal na Terra dos Colibris, neste sábado (04), a partir das 18 horas, na Secretaria de Turismo e Cultura. Às 19h30, haverá uma apresentação do Coral no Colégio Santa Catarina e, logo após, o acender das luzes na Praça Augusto Ruschi. Para encerrar a noite, o espetáculo de jazz "No Tempo da Bossa Nova”, na Casa da Cultura. Os ingressos para o show de dança serão distribuídos gratuitamente na Praça durante o acender das luzes.
E não para por aí. A cidade preparou atrações durante todo o mês de dezembro. De 9 a 12, acontece a 7ª edição do Santa Teresa Gourmet com restaurantes da cidade fazendo pratos especiais, além de atrações culturais. No dia 17, a Cantata do Coral do Circolo Trentino se apresenta na sacada da Pousada Casa da Nonna, no centro. No dia 18, a magia do natal se renova com a Cantata da Esfa e o espetáculo Celebrar.
Decoração de Natal de Santa Teresa
Decoração de Natal de Santa Teresa Crédito: Divulgação/Prefeitura de Santa Teresa
  • Programação de Natal
  • Encantos de Natal

  • 04 de Dezembro
  • 18h – Abertura da Exposição de Presépios na Sede da Secretaria de Turismo e Cultura (Participação do Coral do Circolo Trentino e Folia de Reis de Santa Teresa)
  • 19h30 – Apresentação do Coral do Colégio Santa Catarina 
  • Local: Colégio Santa Catarina
  • 20h30 – Acender das luzes na Praça Augusto Ruschi
  • 21h – Apresentação do Espetáculo de Jazz no Tempo da Bossa Nova (necessário possuir ingresso para participar, o mesmo será distribuído gratuitamente na Praça Augusto Ruschi durante o acender das luzes)
  • Local: Casa da Cultura 

  • 9 a 12 de Dezembro
  • Santa Teresa Gourmet

  • 17 de Dezembro
  • 20h –Cantata do Coral Circolo Trentino na sacada da Pousada Casa da Nonna 
  • Local: Centro da cidade

  • 18 de Dezembro
  • 19h – Cantata de Natal da ESFA 
  • Local: Escadaria da Igreja Matriz
  • 20h – Cantata – Espetáculo Celebrar
  • Local: Praça Augusto Ruschi

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