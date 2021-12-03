Natal em Santa Teresa terá cantatas e festival gourmet; veja a programação

Decoração de Natal de Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa

O mês do Natal chegou, e com ele muitas decorações de tirar o fôlego. O município de Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, preparou uma programação especial ao longo de dezembro, começando a partir deste sábado (04). O 'Encantos de Natal' promete levar a magia dessa época do ano para os turistas com vários eventos pela cidade.

A 2ª Exposição de Presépios abre a programação de Natal na Terra dos Colibris, neste sábado (04), a partir das 18 horas, na Secretaria de Turismo e Cultura. Às 19h30, haverá uma apresentação do Coral no Colégio Santa Catarina e, logo após, o acender das luzes na Praça Augusto Ruschi. Para encerrar a noite, o espetáculo de jazz "No Tempo da Bossa Nova”, na Casa da Cultura. Os ingressos para o show de dança serão distribuídos gratuitamente na Praça durante o acender das luzes.

E não para por aí. A cidade preparou atrações durante todo o mês de dezembro. De 9 a 12, acontece a 7ª edição do Santa Teresa Gourmet com restaurantes da cidade fazendo pratos especiais, além de atrações culturais. No dia 17, a Cantata do Coral do Circolo Trentino se apresenta na sacada da Pousada Casa da Nonna, no centro. No dia 18, a magia do natal se renova com a Cantata da Esfa e o espetáculo Celebrar.

Decoração de Natal de Santa Teresa Crédito: Divulgação/Prefeitura de Santa Teresa