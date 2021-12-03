Natal em Santa Teresa terá cantatas e festival gourmet; veja a programação

O mês do Natal chegou, e com ele muitas decorações de tirar o fôlego. O município de Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, preparou uma programação especial ao longo de dezembro, começando a partir deste sábado (04). O 'Encantos de Natal' promete levar a magia dessa época do ano para os turistas com vários eventos pela cidade.
A 2ª Exposição de Presépios abre a programação de Natal na Terra dos Colibris, neste sábado (04), a partir das 18 horas, na Secretaria de Turismo e Cultura. Às 19h30, haverá uma apresentação do Coral no Colégio Santa Catarina e, logo após, o acender das luzes na Praça Augusto Ruschi. Para encerrar a noite, o espetáculo de jazz "No Tempo da Bossa Nova”, na Casa da Cultura. Os ingressos para o show de dança serão distribuídos gratuitamente na Praça durante o acender das luzes.
E não para por aí. A cidade preparou atrações durante todo o mês de dezembro. De 9 a 12, acontece a 7ª edição do Santa Teresa Gourmet com restaurantes da cidade fazendo pratos especiais, além de atrações culturais. No dia 17, a Cantata do Coral do Circolo Trentino se apresenta na sacada da Pousada Casa da Nonna, no centro. No dia 18, a magia do natal se renova com a Cantata da Esfa e o espetáculo Celebrar.
- Programação de Natal
- Encantos de Natal
- 04 de Dezembro
- 18h – Abertura da Exposição de Presépios na Sede da Secretaria de Turismo e Cultura (Participação do Coral do Circolo Trentino e Folia de Reis de Santa Teresa)
- 19h30 – Apresentação do Coral do Colégio Santa Catarina
- Local: Colégio Santa Catarina
- 20h30 – Acender das luzes na Praça Augusto Ruschi
- 21h – Apresentação do Espetáculo de Jazz no Tempo da Bossa Nova (necessário possuir ingresso para participar, o mesmo será distribuído gratuitamente na Praça Augusto Ruschi durante o acender das luzes)
- Local: Casa da Cultura
- 9 a 12 de Dezembro
- Santa Teresa Gourmet
- 17 de Dezembro
- 20h –Cantata do Coral Circolo Trentino na sacada da Pousada Casa da Nonna
- Local: Centro da cidade
- 18 de Dezembro
- 19h – Cantata de Natal da ESFA
- Local: Escadaria da Igreja Matriz
- 20h – Cantata – Espetáculo Celebrar
- Local: Praça Augusto Ruschi