Agremiações contam como "não deixam o samba morrer" durante o ano

Ação da escola de samba Unidade da Piedade Crédito: Divulgação/Unidos da Piedade

Nem só de carnaval vive o samba. O gênero que é a cara do Brasil - e é celebrado no dia 2 de novembro - está presente ao longo do ano através de diversas ações das agremiações capixabas. São lives, oficinas musicais e eventos que garantem o engajamento da comunidade, antes mesmo de pisar na avenida, e reforçam a cultura do samba, gerando economia e ações sociais.

Neste último ano de pandemia, os barracões das agremiações, que são fonte de renda para muitas famílias e ajudam na economia local durante o período que antecede os desfiles, realizaram várias ações sociais. Através de lives solidárias, arrecadações de alimentos e entrega de cestas básicas, eles mostraram para a sociedade que o samba não pode morrer, nem acabar.

Unidos de Jucutuquara

A Unidos de Jucutuquara oferece aulas de percussão e passista toda quinta-feira, às 19h, na sede da escola em Jucutuquara. As inscrições são gratuitas e presenciais. Além disso, os ensaios para o carnaval 2022, já foram retomados aos domingos, bem como os eventos de feijoadas. A agremiação também participou de uma live promovida pela Liesge, com apenas escolas de Vitória, na qual foi a campeã.

Oficina da Unidos de Jucutuquara Crédito: Larissa Santos/Jucutuquara

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Em Vila Velha, a tradicional Mocidade Unida da Glória (MUG) retomou as oficinas de bateria no início deste ano, com turmas de dez alunos e horários intercalados. As aulas acontecem toda quinta-feira, às 20h, na quadra da MUG. Há também oficinas de passista abertas ao público. As aulas são gratuitas e a inscrição é presencial. A escola também voltou a promover alguns eventos, como o Botequim da MUG, o MUG ON e a Feijoada da MUG. Os ensaios para o carnaval estão sendo realizados aos domingos, às 20h, na quadra da Mocidade. É preciso apresentar comprovante de vacinação.

Feijoada da MUG Crédito: Fávio Rocha

Independente de Boa Vista

A agremiação Independente de Boa Vista voltou com as oficinas de percussão e passista em setembro deste ano. Os interessados podem ir até a quadra da escola às quartas e quintas, às 20h, para participar das aulas. As inscrições são gratuitas. Todas as sextas-feiras, acontecem os ensaios da bateria da agremiação na quadra da Boa Vista. Segundo o presidente, Emerson Xumbrega, o intuito das ações é fortalecer a comunidade.

“Nós estamos fazendo eventos, ensaios, oficinas e lives para deixar a chama viva. A gente vem trabalhando no pensamento de ter carnaval, unir de novo a escola, aproximar os quesitos. Vamos dar continuidade, a participação vai aumentando gradativamente”, disse Xumbrega.

Novo Império

A escola Novo Império tem o objetivo de manter o samba na comunidade em oficinas de percussão e passista toda terça e quinta, às 17h30, na quadra da agremiação. As inscrições são gratuitas. Os ensaios técnicos e as tradicionais feijoadas também foram retomadas. No próximo final de semana, a Novo Império fará um evento com a Unidos da Piedade. Durante o isolamento social na pandemia, a agremiação realizou uma live contando a história da escola.

Imperatriz do Forte

Já a escola Imperatriz do Forte realiza o projeto 'Ritmistas do futuro’, com o objetivo de formar integrantes mirins da agremiação. As aulas acontecem todas às terças e quintas, às 19h, na Praça do Cruzeiro, no Forte São João, na Capital capixaba. Em janeiro de 2022, a nova gestão da Imperatriz pretende abrir uma formação de dança de porta-bandeira e mestre-sala. Também está previsto a criação de um canal no YouTube com entrevistas de grandes referências da escola para falar da história. Os ensaios da bateria estão acontecendo toda segunda, às 19h, na quadra do Forte São João.

Andaraí

É através de eventos esporádicos, a cada 15 dias, que a Andaraí retoma as reuniões presenciais da escola. Além dos ensaios e feijoadas, a agremiação promove oficina de chocalho para meninas toda segunda, às 19h. Também há aulas de percussão nas quartas-feiras, às 19h, e de passista, nas terças, quintas e sábados. As oficinas são gratuitas e as inscrições são realizadas presencialmente na quadra da escola.

Oficina de percussão da escola de samba Andaraí Crédito: Divulgação/Andaraí

Unidos da Piedade