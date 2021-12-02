Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Confira a programação para comemorar o Dia Nacional do Samba
Agenda cultural

Confira a programação para comemorar o Dia Nacional do Samba

Série de shows gratuitos no Centro de Vitória, comemoração no Sambão do Povo e mais; veja as atrações para curtir e comemorar o Dia Nacional do Samba na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 11:09

Samba, pagode, roda de samba, chocalho
Atrações vão agitar a noite na Capital nesta quinta-feira (2), dia em que é comemorado o Dia Mundial do Samba Crédito: Shutterstock
Comemorado no dia 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba chegou cheio de comemorações. Instituída desde 27 de julho de 1994,  a data foi escolhida em homenagem a Ary Barroso, autor de Aquarela do Brasil e, neste ano terá festividades em várias partes do Brasil. Não ficando de fora, a Capital do Espírito Santo conta com uma programação para curtir com muito samba no pé. Confira:

VITÓRIA CELEBRA O SAMBA

O Dia do Samba vai contar com uma série de shows no Centro de Vitória. Seis apresentações, incluindo a bateria da Unidos da Piedade, movimentam a Praça Ubaldo Ramalhete no evento Vitória Celebra o Samba, que acontece a partir das 17h. Além dos shows, bares e restaurantes do bairro terão barraquinhas, oferecendo comidas e petiscos para comemorar a data.
  • Vitória Celebra o Samba
  • Quando: quinta-feira (2), a partir das 17h
  • Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro de Vitória
  • Entrada gratuita

  • PROGRAMAÇÃO
  • 18h - Grupo de samba Responsa
  • 19h – Lajota
  • 19h30 – Monique Rocha
  • 20h – Tereza Cristina
  • 20h30 – Branquinho do Opção
  • 21h – Bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade

ÔNIBUS DO SAMBA

Um ônibus vai percorrer a capital do Espírito Santo com direito a paradas cheias de batuque para os amantes do ritmo. Com sambistas locais que farão a festa ao longo do trajeto, o "Ônibus do Samba" percorrerá do Centro de Vitória até o final da praia de Camburi, fazendo algumas paradas pelo caminho.
  • Ônibus do Samba
  • Quando: 02/11
  • Horário: das 12h às 15h - fechado para convidados
  • Trajeto: saída da Catedral Metropolitana de Vitória, às 12h, em direção à praia da Curva da Jurema, onde fará a primeira parada. Depois o ônibus segue para a Orla de Camburi. Lá, acontecerão três paradas: no primeiro estacionamento da praia, em frente ao hotel Aruan e no final da orla de Camburi. Retorno para o Centro da capital, com previsão de chegada às 15h.
  • Contato: através do Whatsapp (27) 999722950 - Rogério Barbosa Simões

"GORDINHO"

Na Praia do Canto, em Vitória, Buchecha promete agitar a noite de quem escolher o "Gordinho" para curtir o Dia do Samba. A festa acontece a partir das 20h desta quinta-feira (2), e também vai contar com atrações do Sambaadm e SambaJr. As comemorações continuam na sexta-feira (3), na filial do Sambão do Povo, onde Almirzinho, Quinteto Preto e Alisson do Banjo se apresentam a partir das 20h.
  • Samba no Gordinho
  • Quando: quinta-feira (2), a partir das 20h
  • Onde: Gordinho, na Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823
  • Atrações: Buchecha, Sambadm e SambaJr
  • Ingressos no site www.lebillet.com.br

  • Gordinho no Sambão do Povo
  • Quando: sexta-feira (3), a partir das 20h
  • Onde: Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória
  • Atrações: Almirzinho, Quinteto Preto, Alisson do Banjo 
  • Valor: R$ 30 pista 
  • Mulheres não pagam até às 22h

PEGA NO SAMBA

Na Quadra da Pega no Samba também vai ter comemoração nesta quinta-feira (2). Às 19h, com entrada franca, Ricardinho da MUG, a bateria locomotiva e o carro do axé também vão comemorar a data com muito batuque.
  • Pega no Samba
  • Quando: esta quinta-feira (2), às 19h
  • Onde: na quadra da Pega no Samba, em Consolação, Vitória
  • Atrações: Ricardinho da MUG, bateria locomotiva e o carro do axé
  • Entrada franca

Correção

02/12/2021 - 4:45
O dia e o endereço do show no Gordinho Sambão estavam errados. A informação foi corrigida

Veja Também

Ônibus do Samba vai percorrer ruas de Vitória para comemorar a data

Dia do Samba: Vitória comemora a data com shows no Centro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Escolas de Samba Praia do Canto Samba Sambão do Povo Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados