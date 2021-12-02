Confira a programação para comemorar o Dia Nacional do Samba

Atrações vão agitar a noite na Capital nesta quinta-feira (2), dia em que é comemorado o Dia Mundial do Samba Crédito: Shutterstock

Comemorado no dia 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba chegou cheio de comemorações. Instituída desde 27 de julho de 1994, a data foi escolhida em homenagem a Ary Barroso, autor de Aquarela do Brasil e, neste ano terá festividades em várias partes do Brasil. Não ficando de fora, a Capital do Espírito Santo conta com uma programação para curtir com muito samba no pé. Confira:

VITÓRIA CELEBRA O SAMBA

Vitória Celebra o Samba

Quando: quinta-feira (2), a partir das 17h

Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro de Vitória

Entrada gratuita





PROGRAMAÇÃO

18h - Grupo de samba Responsa

19h – Lajota

19h30 – Monique Rocha

20h – Tereza Cristina

20h30 – Branquinho do Opção

21h – Bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade

ÔNIBUS DO SAMBA

Ônibus do Samba

Quando: 02/11

Horário: das 12h às 15h - fechado para convidados

Trajeto: saída da Catedral Metropolitana de Vitória, às 12h, em direção à praia da Curva da Jurema, onde fará a primeira parada. Depois o ônibus segue para a Orla de Camburi. Lá, acontecerão três paradas: no primeiro estacionamento da praia, em frente ao hotel Aruan e no final da orla de Camburi. Retorno para o Centro da capital, com previsão de chegada às 15h.

Contato: através do Whatsapp (27) 999722950 - Rogério Barbosa Simões

"GORDINHO"

Na Praia do Canto, em Vitória, Buchecha promete agitar a noite de quem escolher o "Gordinho" para curtir o Dia do Samba. A festa acontece a partir das 20h desta quinta-feira (2), e também vai contar com atrações do Sambaadm e SambaJr. As comemorações continuam na sexta-feira (3), na filial do Sambão do Povo, onde Almirzinho, Quinteto Preto e Alisson do Banjo se apresentam a partir das 20h.

Samba no Gordinho

Quando: quinta-feira (2), a partir das 20h

Onde: Gordinho, na Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823

Atrações: Buchecha, Sambadm e SambaJr

Ingressos no site www.lebillet.com.br





Gordinho no Sambão do Povo

Quando: sexta-feira (3), a partir das 20h

Onde: Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória

Atrações: Almirzinho, Quinteto Preto, Alisson do Banjo

Valor: R$ 30 pista

Mulheres não pagam até às 22h

PEGA NO SAMBA

Na Quadra da Pega no Samba também vai ter comemoração nesta quinta-feira (2). Às 19h, com entrada franca, Ricardinho da MUG, a bateria locomotiva e o carro do axé também vão comemorar a data com muito batuque.

Pega no Samba

Quando: esta quinta-feira (2), às 19h

Onde: na quadra da Pega no Samba, em Consolação, Vitória

Atrações: Ricardinho da MUG, bateria locomotiva e o carro do axé

Entrada franca