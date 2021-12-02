Confira a programação para comemorar o Dia Nacional do Samba

Comemorado no dia 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba chegou cheio de comemorações. Instituída desde 27 de julho de 1994, a data foi escolhida em homenagem a Ary Barroso, autor de Aquarela do Brasil e, neste ano terá festividades em várias partes do Brasil. Não ficando de fora, a Capital do Espírito Santo conta com uma programação para curtir com muito samba no pé. Confira:
VITÓRIA CELEBRA O SAMBA
O Dia do Samba vai contar com uma série de shows no Centro de Vitória. Seis apresentações, incluindo a bateria da Unidos da Piedade, movimentam a Praça Ubaldo Ramalhete no evento Vitória Celebra o Samba, que acontece a partir das 17h. Além dos shows, bares e restaurantes do bairro terão barraquinhas, oferecendo comidas e petiscos para comemorar a data.
- Vitória Celebra o Samba
- Quando: quinta-feira (2), a partir das 17h
- Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro de Vitória
- Entrada gratuita
- PROGRAMAÇÃO
- 18h - Grupo de samba Responsa
- 19h – Lajota
- 19h30 – Monique Rocha
- 20h – Tereza Cristina
- 20h30 – Branquinho do Opção
- 21h – Bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade
ÔNIBUS DO SAMBA
Um ônibus vai percorrer a capital do Espírito Santo com direito a paradas cheias de batuque para os amantes do ritmo. Com sambistas locais que farão a festa ao longo do trajeto, o "Ônibus do Samba" percorrerá do Centro de Vitória até o final da praia de Camburi, fazendo algumas paradas pelo caminho.
- Ônibus do Samba
- Quando: 02/11
- Horário: das 12h às 15h - fechado para convidados
- Trajeto: saída da Catedral Metropolitana de Vitória, às 12h, em direção à praia da Curva da Jurema, onde fará a primeira parada. Depois o ônibus segue para a Orla de Camburi. Lá, acontecerão três paradas: no primeiro estacionamento da praia, em frente ao hotel Aruan e no final da orla de Camburi. Retorno para o Centro da capital, com previsão de chegada às 15h.
- Contato: através do Whatsapp (27) 999722950 - Rogério Barbosa Simões
"GORDINHO"
Na Praia do Canto, em Vitória, Buchecha promete agitar a noite de quem escolher o "Gordinho" para curtir o Dia do Samba. A festa acontece a partir das 20h desta quinta-feira (2), e também vai contar com atrações do Sambaadm e SambaJr. As comemorações continuam na sexta-feira (3), na filial do Sambão do Povo, onde Almirzinho, Quinteto Preto e Alisson do Banjo se apresentam a partir das 20h.
- Samba no Gordinho
- Quando: quinta-feira (2), a partir das 20h
- Onde: Gordinho, na Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823
- Atrações: Buchecha, Sambadm e SambaJr
- Ingressos no site www.lebillet.com.br
- Gordinho no Sambão do Povo
- Quando: sexta-feira (3), a partir das 20h
- Onde: Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória
- Atrações: Almirzinho, Quinteto Preto, Alisson do Banjo
- Valor: R$ 30 pista
- Mulheres não pagam até às 22h
PEGA NO SAMBA
Na Quadra da Pega no Samba também vai ter comemoração nesta quinta-feira (2). Às 19h, com entrada franca, Ricardinho da MUG, a bateria locomotiva e o carro do axé também vão comemorar a data com muito batuque.
- Pega no Samba
- Quando: esta quinta-feira (2), às 19h
- Onde: na quadra da Pega no Samba, em Consolação, Vitória
- Atrações: Ricardinho da MUG, bateria locomotiva e o carro do axé
- Entrada franca
Correção
02/12/2021 - 4:45
O dia e o endereço do show no Gordinho Sambão estavam errados. A informação foi corrigida