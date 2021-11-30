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Dia do Samba: Vitória comemora a data com shows no Centro

Seis apresentações, incluindo a bateria da Unidos de Piedade, movimentam a Praça Ubaldo Ramalhete. Além dos shows, bares e restaurantes do bairro terão barraquinhas oferecendo comidas e petiscos para comemorar a data
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 08:00

Samba, pagode, roda de samba, chocalho
Samba, pagode, roda de samba, chocalho Crédito: Shutterstock
Se o objetivo é não “deixar o samba morrer, nem acabar”, Vitória segue fazendo a sua parte. Nesta quinta-feira (2), uma ação será realizada no Centro da capital para celebrar o Dia Nacional do Samba. O evento “Vitória celebra o Samba” acontece na praça Ubaldo Ramalhete, de 17h as 22h, e conta com uma programação musical especial.
Entre as atrações previstas, que começam a se apresentar a partir das 18 horas, estão o grupo de samba Responsa, Lajota e a bateria da escola de Samba Unidos da Piedade. Já as participações especiais ficam por conta de Monique Rocha, Tereza Cristina e Branquinho do Opção.

Comida

Durante todo o evento barracas, restaurantes e bares da região irão oferecer de tudo um pouco, indo desde churrasquinho e cerveja até mariscos como caranguejo e casquinha de siri além de pratos regionais como a tradicional moqueca capixaba.
“Além de não deixar morrer a música popular brasileira, o verdadeiro samba de raiz, trazendo de volta às ruas o povo do samba, queremos movimentar a economia local, tão afetada pela pandemia”, afirmou um dos comerciantes do bairro, Rogério Barbosa.
Durante o “Vitória celebra o Samba” a utilização de máscaras será obrigatória enquanto não tiverem sendo consumidos bebidas e alimentos.
“Aos poucos conseguimos ir retomando ações culturais por toda a cidade. No último domingo estivemos em Jardim Camburi com o Circuito de Chorinho, na quinta estaremos no Centro da cidade comemorando o Samba. Além de ritmos extremamente populares celebramos também a união das famílias, o retorno ao lazer de rua e a cultura capixaba, já que todas as bandas que têm nos atendido são grupos locais”, declarou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

SERVIÇO

  • Vitória Celebra o Samba
  • Quando: quinta-feira (2), a partir das 17h
  • Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro de Vitória
  • Entrada gratuita

  • PROGRAMAÇÃO
  • 18h - Grupo de samba Responsa
  • 19h – Lajota
  • 19h30 – Monique Rocha
  • 20h – Tereza Cristina
  • 20h30 – Branquinho do Opção
  • 21h – Bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade

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