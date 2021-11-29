Conheça os 27 editais de incentivo à cultura da Secult-ES

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) lançou, na última quarta-feira (24), os Editais da Cultura 2021. Ao todo, 414 projetos vão ser selecionados, divididos em 26 modalidades em diferentes editais, e voltados para a produção, difusão e fomento da cultura capixaba. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Mapa Cultural ES.
Serão R$ 14 milhões de investimentos em linhas de projetos, divididas entre os eixos: Patrimônio Cultural, Transversais e Linguagens Artísticas. Os recursos são do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura). Para a execução no ano que vem, está previsto o início das transferências Fundo a Fundo, formuladas em colaboração com o Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura e a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), que permitirá a destinação de R$ 10 milhões anuais para a área.
Entre as novidades nos Editais 2021, destaca-se cotas territoriais, ações afirmativas para negros e indígenas, nos editais de Curta, Documentário, Teatro, Dança, Literatura e Artes Visuais, e inscrições de projetos em áudio e vídeo nos editais de Culturas Populares, Pontos de Memória, Territorios Criativos e Circo, além de plantões tira-dúvidas transmitidos por lives, e-mail e um canal direto no WhatsApp.
O texto dos editais já está disponível no site da Secult, assim como os anexos que servem de modelo para a inscrição na plataforma on-line. O manual de acesso ao Mapa Cultural também está disponível para download, ensinando o que o interessado precisa fazer para se cadastrar e poder se inscrever nos editais Funcultura.
SELEÇÃO DO JÚRI
Nesta segunda-feira (29), foram abertas as inscrições para seleção de profissionais para composição das Comissões Julgadoras dos Editais do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). Os interessados têm até o dia 04 de janeiro de 2022 para se inscrever neste link.
Os profissionais das comissões terão a competência de analisar o conteúdo dos projetos inscritos no Edital, atribuir pontuação aos projetos, apresentar suas considerações e pareceres, participar de reuniões presenciais ou via internet, preencher e assinar formulários e outros documentos de registro da avaliação e pontuação dada ao projeto, definidos pela Secult.
PATRIMÔNIO CULTURAL
- Edital 006/2021 - Culturas Populares e Tradicionais: Apoio a propostas culturais que visem ao fortalecimento das manifestações tradicionais populares, com ações voltadas à manutenção, preservação, registro, divulgação e circulação dos Grupos e Manifestações. Inscrições na plataforma online, em papel ou CD com envio pelos Correios.
- _25 prêmios de R$ 20 mil
- TOTAL: R$ 500 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 007/2021 - Mestres e Grupos das Culturas Populares e Tradicionais: Premiação da atuação dos Mestres, Mestras e Grupos das manifestações das culturas populares e tradicionais, fortalecendo, reconhecendo e divulgando seus saberes e fazeres. Inscrições na plataforma online, em papel ou CD com envio pelos Correios.
- _10 prêmios para Mestres e Mestras; 10 prêmios para Grupos
- TOTAL: R$ 200 mil.
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 008/2021 - Valorização do Patrimônio Imaterial Registrado: Projetos de reconhecimento, fortalecimento, preservação da memória e difusão das manifestações culturais do patrimônio imaterial, reconhecido e registrado, para capoeira, ofício das paneleiras, jongo/caxambu e congo. Inscrições na plataforma online, em papel ou CD com envio pelos Correios.
- _12 prêmios de R$ 20 mil
- TOTAL: R$ 240 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro.
- Edital 009/2021 - Pontos de Memória: Projetos visando ao reconhecimento, incentivo e fomento das ações desenvolvidas por iniciativas de memória, museologia social e valorização da identidade cultural local, além de projetos de intercâmbio, promovendo o protagonismo comunitário e oportunidades para que diferentes Grupos, além de projetos de intercâmbio e articulação de pontos já existentes e fortalecimento da Rede.
- _11 prêmios de R$ 20 mil
- TOTAL: R$ 220 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 010/2021 - Patrimônio Cultural Arquitetônico Tombado em Sítios Históricos: Projetos para preservar, recuperar e dar manutenção em bens imóveis tombados em Itapina - Colatina, Muqui, Santa Leopoldina, São Mateus, São Pedro do Itabapoana - Mimoso do Sul e Santa Teresa.
- _5 prêmios de R$ 100 mil
- _08 prêmios de R$ 60 mil
- TOTAL: R$ 980 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 011/2021 - Inventário, Conservação e Digitalização de Acervos: Projetos de inventário, conservação e reprodução (digitalização) de acervos arquivísticos (documentais), museológicos e bibliográficos.
- _6 prêmios de R$ 30 mil
- _2 prêmios de R$ 60 mil
- TOTAL: R$ 300 mil
- * Inscrições em breve
- Edital 012/201 - Educação Patrimonial: Apoio a projetos que oportunizem a promoção da educação patrimonial, visando à preservação e proteção do patrimônio arquitetônico, natural, ecológico, paisagístico, arqueológico e imaterial.
- _13 prêmios de R$ 30 mil
- TOTAL: R$390 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
TRANSVERSAIS
- Edital 002/2021- Valorização da Diversidade Cultural Capixaba: Projetos com ações de promoção, formação, capacitação, manutenção, ampliação e difusão do patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo. Os projetos devem contemplar uma ou mais das áreas: Culturas populares das comunidades tradicionais; Promoção de ações para diversidade etária e/ou diversidade de gênero; Projetos artísticos em diferentes linguagens; Eventos de difusão e intercâmbio.
- _25 prêmios de R$ 25 mil
- TOTAL: R$ 500 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 003/2021- Valorização das Culturas Urbanas: Projetos culturais nas diversas áreas de Hip Hop e outras manifestações culturais de rua, como por exemplo batalha de rima/Freestyle e dança charme.
- _20 prêmios de R$ 20.000,00
- TOTAL: R$ 400 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 004/2021 - Culturas Digitais: promoção, melhoria e modernização dos processos de criação, desenvolvimento e difusão da produção de conteúdos digitais ligados à cultura no ES. Para produção de podcast, webséries e sites (por Grupos ou Coletivos Culturais) games e aplicativos.
- _10 prêmios de R$ 20 mil
- _20 prêmios de R$ 30 mil
- TOTAL: R$ 800 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 005/2021 - Territórios Criativos: projetos propostos e desenvolvidos por proponentes das localidades do Programa Estado Presente.
- _30 prêmios de R$ 40 mil
- TOTAL: R$ 1,2 milhões
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
LINGUAGENS ARTÍSTICAS
- Edital 013/2021 - Setorial de Teatro: Projetos de incentivo à produção e criação de espetáculos; circulação de espetáculos e projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória.
- _5 prêmios de até R$ 70 mil para produção e montagem;
- _3 prêmios de até R$ 45 mil para circulação;
- _4 prêmios de até R$ 25 mil para formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória;
- TOTAL: R$ 585 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 014/2021 - Setorial de Dança: Projetos de incentivo à produção e criação de espetáculos; circulação de espetáculos e projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória.
- _5 prêmios de até R$ 70 mil para produção;
- _3 prêmios de até R$ 45 mil para circulação;
- _4 prêmios de até R$ 25 mil para formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória.
- TOTAL: R$ 585 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 015/2021 - Setorial de Ópera: Projetos de criação, produção e montagem de pequenos espetáculos e projetos de formação, pesquisa, registro e memória em ópera.
- _1 prêmio de até R$ 140 mil para pequenas montagens;
- _2 prêmios de até R$ 60 mil para formação, pesquisa, intercâmbio e memória.
- TOTAL: R$ 260 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 016/2021 - Setorial de Circo: Projetos visando ao apoio a circos de lona, companhias, trupes, artistas e grupos circenses e novo circo, viabilizando as condições necessárias à montagem, manutenção, renovação, circulação de espetáculos de circo de lona e numeros circenses.
- _9 prêmios de R$ 40 mil para projetos de Circos Tradicionais de Lona Itinerante;
- _8 prêmios de R$ 5 mil para número circenses ;
- _3 prêmios de R$ 15 mil para Novo circo.
- TOTAL: R$ 445 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 017/2021 - Setorial de Artes Visuais: Projetos de exposições de artes visuais na GHM, exposições de artes visuais no MAES; projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória em artes visuais e projetos de mostras de artes visuais para itinerância nos municípios.
- _04 prêmios de até R$ 35 mil (GHM) para produção e montagem de exposições de artes visuais;
- _03 prêmios de até R$ 75 mil (MAES) para produção e montagem de exposições de artes visuais;
- _7 prêmios de até R$ 30 mil para projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória;
- _03 prêmios de até R$ 60 mil para projetos de formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória;
- _3 prêmios de até R$ 60 mil para circulação de exposições de artes visuais, em 2 cidades fora do município de origem do projeto.
- TOTAL: R$ 935 mil
- Edital 018/2021 -Literatura, Livro e Leitura: Projetos de edição e difusão de obras literárias (romance, crônicas, contos, poesia e literatura infanto-juvenil) e obras de história, memória e identidade capixaba; projetos de incentivo à leitura.
- _15 prêmios de R$ 20 mil para produção e difusão literária;
- _10 prêmios de R$ 20 mil para produção e difusão de obras de história, memória e identidade;
- _10 prêmios de R$ 20 mil para projetos de incentivo à leitura;
- TOTAL: R$ 700 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 019/2021 - Produção e difusão musical: Projetos de criação, produção e difusão musical; apresentação musical e produção de videoclipes.
- _10 prêmios de R$ 20 mil
- _05 prêmios de R$ 25 mil
- _07 prêmios de R$ 24 mil
- TOTAL: R$ 493 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 020/2021 - Circulação Musical: circulação de espetáculos no ES e nacional.
- _10 prêmios de R$ 20 mil(Espírito Santo)
- _04 de R$ 50 mil (nacional)
- TOTAL: R$ 400 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 021/2021 -Setorial de Música: circulação de espetáculos e formação, pesquisa, intercâmbio, registro e memória em música. Projetos no gênero popular ou erudito, com repertório autoral ou não.
- _06 prêmios de R$ 45 mil
- _03 prêmios de R$ 100 mil
- TOTAL: R$ 570 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 022/2021 -de Produção de Curta e Média Metragem de Ficção e Animação: Projetos de produção de curtas e médias, do tipo ficção e animação, com prêmios específicos para projetos propostos por mulheres, pessoas negras e indígenas.
- _08 prêmios de R$ 80 mil
- TOTAL: R$ 640 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 023/2021- de Produção de Documentários: Projetos de produção de curta metragem e telefime documentários, com prêmios específicos para projetos propostos por mulheres, pessoas negras e indígenas.
- _06 prêmios de R$ 50 mil para curta metragem
- _03 prêmios de R$ 130 mil para projetos de telefilme.
- TOTAL: R$ 690 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 024/2021 - Produção de Longa-Metragem de Ficção
- _01 prêmio de R$ 900 mil
- TOTAL: R$ 900 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 025/2021 - Desenvolvimento de Projetos de Longa-Metragem: Projetos de desenvolvimento de longas metragens de ficção ou animação e de documentários
- _04 prêmios de R$ 40 mil sendo 2 prêmios para ficção ou animação e 02 prêmios para documentários
- TOTAL: R$ 160 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 026/2021- Finalização de Obras Cinematográficas: Projetos de obras integralmente produzidas no ES, de curta, média ou longa metragem, em qualquer gênero.
- _04 prêmios de R$ 10 mil
- _02 prêmios de R$ 20 mil
- TOTAL: R$ 80 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 027/2021 - Desenvolvimento e Manutenção do Cineclubismo: Projetos de manutenção de cineclubes, formação de agentes cineclubistas, criação de novos cineclubes, organização e distribuição de acervo e formação cineclubista.
- _20 prêmios de R$ 20 mil
- TOTAL: R$ 400 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
- Edital 028/2021 -Edital Setorial de Audiovisual: Projetos de formação, difusão e intercâmbio, pesquisa, registro e publicação e preservação e memória
- _04 prêmios de R$ 40 mil
- _04 prêmios de R$ 30 mil
- _04 prêmios de R$ 20 mil
- TOTAL: R$ 360 mil
- * Inscrições de 24 de novembro a 11 de janeiro
*Com informações da Assessoria de Comunicação da Secult