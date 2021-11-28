Capixaba tem sala de cinema em tamanho real dentro de casa, em Cariacica

O aposentado Amilton Simmer criou sua própria sala de cinema em casa, o 'CineMilton' Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um privilégio para poucos. Quem nunca sonhou em ter um cinema particular? Essa é a realidade de Amilton Simmer, de Cariacica. O cinéfilo decidiu montar a sua própria sala de filmes, apelidada de "CineMilton", com características reais e objetos tradicionais do mundo Hollywoodiano. Uma experiência que, além de exclusiva, te leva para passear no tempo.

A sala conta com uma tela de 200 polegadas, com cortinas vermelhas que abrem e fecham pelo celular, além de 18 poltronas, próprias para assistir ao filme no maior conforto. Até saída de emergência o seu Amilton pensou em colocar no local.

“Quando eu tinha cinco anos, um alemão fugindo da guerra chegou com um projetor na bagagem. Ele levava esse projetor aos domingos na escola para passar filmes, eu fiquei encantado com a máquina funcionando. Não larguei mais o cinema”, conta.

O aposentado Amilton Simmer criou sua própria sala de cinema em casa, o 'CineMilton' Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

A decoração ainda traz imitações de colunas gregas, um teto inspirado na capela sistina do Vaticano e pôsteres de grandes atrizes do cinema internacional. Do lado de fora da sala, a história do cinema é contada através de projetores antigos que ainda funcionam. Na entrada, objetos que remetem à década de 1930, com bancos, luminárias e até telefone da época.

De acordo com o cinéfilo, toda decoração é de sua curadoria. Além da sala de cinema, a casa inteira de Amilton é um convite para voltar no passado e se aventurar pelos cômodos. “A decoração que tem aqui em casa foi eu que fiz. Muita gente chama uma decoradora, eu não. Decorei do meu jeito”, ressaltou.

Entre os itens curiosos da casa estão uma caixinha de música de 1870, uma réplica do revólver de Napoleão Bonaparte, a lâmpada do gênio de Aladin, os típicos sapatos holandeses e um papiro, que veio diretamente do Egito. No acervo, mais de 10 mil DVDs guardados em um cômodo exclusivo da casa. Inclusive, todos os filmes que ganharam o Oscar, premiação mais tradicional do mundo cinematográfico, estão na coleção.

O aposentado Amilton Simmer é colecionador de objetos antigos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

São tantos filmes que até o seu Amilton não faz ideia de quantos já assistiu na vida. Mas o colecionador revelou a quantidade de vezes que colocou seu filme predileto para rodar. “O filme Ben-Hur, por exemplo, que é o meu favorito, eu já assisti umas 50 vezes. E olha que são quase quatro horas de duração”, brincou.

Amante de objetos históricos de vários locais do mundo, engana-se quem pensa que Amilton sempre viajou. Na verdade, foi só após os cinquenta anos que o colecionador decidiu desbravar novos horizontes.

“Só passei a viajar aos 50 anos. Antes disso, só ia em outros lugares a trabalho. Quando eu cheguei aos cinquenta, pensei: agora eu tenho que começar a me divertir. Então, eu e minha mulher começamos e não paramos mais. Só demos uma pausa agora por causa da pandemia. No ano que vem, a gente continua”, disse Amilton.

O aposentado Amilton Simmer criou sua própria sala de cinema em casa, o 'CineMilton' Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O encanto pelos lugares por onde passou, somado à vontade de viajar fez de sua casa única. É um reflexo de seus gostos e memórias estampados por cada ambiente do local, que conta ainda com um espaço inspirado em Las Vegas, cheio de Jukeboxes, aparelho eletrônico acionado por moedas, e máquinas de jogos imitando cassinos. E se prestar bem atenção por outros cômodos, até a máquina de lavar remete às épocas passadas. Uma aula de história.

Your browser does not support the video tag.