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Cultura

Prainha terá a 2ª edição do Chorinho Canela-Verde com entrada franca

Evento contará com o grupo Arquivo do Samba, o duo HeptaSopro e muito mais
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 19:06

Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha
Pracinha atrás da igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, vai receber apresentações de chorinho Crédito: Felix Falcão/PMVV
Após o sucesso da primeira edição, o Coletivo Criativo Prainha realiza o 2º Chorinho Canela-verde. Criado a partir da inserção do Dia do Chorinho Canela-Verde no calendário de eventos de Vila Velha, no dia 6 de setembro, o encontro ganha um bis nesta sexta-feira (26), a partir das 18h, na pracinha atrás da igreja do Rosário, na Prainha em Vila Velha.
O grupo Arquivo do Samba, liderado por Evandro Bellumat, volta para embalar, mais uma vez, com muito choro, e também alegria, a noite boêmia da Prainha. O grupo vai tocar, além dos grandes clássicos do Chorinho nacional, a também recém divulgada música em homenagem a D. Maria do Bandolim, composta por Elcio Bortolon e letrada por Ivan Reis.
E não para por aí, o duo HeptaSopro, formado por Luciano Furtado, no violão 7 Cordas e Matheus Viana, na Flauta Transversal, se apresentam logo em seguida junto de seus convidados, Raimundo Machado, um dos principais expoentes do chorinho do Espírito Santo, e Léo de Paula, músico percussionista e professor no Museu Capixaba do Negro.
A noite também contará com a presença do grupo Chorinho na Varanda. A entrada é gratuita.

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DIA DO CHORINHO CANELA-VERDE

O Dia Nacional do Chorinho é comemorado em 23 de abril, mas Vila Velha tem uma data alusiva ao estilo musical para chamar de sua: 6 de setembro. O projeto de autoria do vereador Joel Rangel (PTB), que contou com apoio do Coletivo Prainha, definiu a data no calendário da cidade como sendo o Dia do Chorinho Canela-Verde.
A data foi escolhida por ser o dia do nascimento de Maria José Pinto da Vitória, conhecida carinhosamente por Dona Maria do Bandolim, musicista e ex-moradora de Vila Velha, além de referência cultural para a cidade desde a década de 1920.
De talento inquestionável, Dona Maria, morta em 1988 aos 81 anos, chegou a fazer participações no cinema e foi parceira de Altemar Dutra - um dos maiores compositores do país e autor de clássicos como "Sentimental Demais" e "Que Queres Tu de Mim?" - em uma apresentação.
*Com informações de Gustavo Cheluje
  • 2ª Edição do Chorinho Canela-Verde
  • Quando: sexta-feira (26), às 18h
  • Onde: Pracinha atrás da igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha
  • Atrações: Arquivo do Samba & Convidados; HeptaSopro & Convidados; e Chorinho na Varanda
  • Entrada Franca

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