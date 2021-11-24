Capixaba se une a artistas nacionais para misturar o reggae e o jazz

O multi-instrumentista capixaba Gabriel Ruy e o compositor carioca Jahfa Crédito: Gilberto Moulin

A união do reggae e jazz é a proposta do JAHZZ, idealizado pelo compositor e percussionista carioca Jahfa e pelo multi-instrumentista capixaba Gabriel Ruy. Através da mistura dos estilos musicais, o projeto une compositores, músicos e produtores musicais de todo o país garantindo uma mistura sonora, improviso, “good vibes” e muito talento.

Entre os artistas confirmados, o baixista Bi Ribeiro, dos Paralamas do Sucesso; o conceituado DJ e produtor musical Marcelinho da Lua, fundador do grupo carioca Bossacucanova; os cantores e compositores Xande de Pilares, a capixaba residente no Uruguai Tamy e Jean Kuperman; e o trombonista Bidu Cordeiro, também dos Paralamas.

Jahfa, Bidu Cordeiro, Marcelinho da Lua, Gabriel Ruy e Bi Ribeiro Crédito: Arquivo pessoal/Jahfa

O movimento coletivo lançou a primeira faixa na última sexta-feira (19), disponível nas plataformas de streamings. A estreia é um rearranjo do standard de Paul Desmond Take Five, jazz eternizado pelo quarteto de Dave Brubeck e disseminado pelos maiores músicos da história. A produção musical ficou por conta de Marcelinho da Lua e Gabriel Ruy, também participam Bi Ribeiro e Bidu Cordeiro, ambos dos Paralamas do Sucesso. O clipe deve sair na próxima semana, mas o som já dá para curtir abaixo.

Segundo Jahfa, Bi topou participar do projeto com entusiasmo “por ser apaixonado pelo reggae”, bem como por sempre ter aplicado a influência da música jamaicana em suas linhas de baixo.

O projeto JAHZZ, inicialmente, seria um álbum que abarcaria a mistura do reggae com o jazz. No entanto, ao longo do período de pré-produção e após muitas jam sessions, os músicos perceberam o interesse de outros artistas e a necessidade de ampliar o resultado desses momentos.