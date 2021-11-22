Estátua de Paulo Gustavo será inaugurada nesta segunda-feira (22), em Niterói

Paulo Gustavo ganha estátua em Niterói, Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@curtoniteroi

As homenagens à Paulo Gustavo continuam. Uma estátua do ator foi instalada, na manhã desta segunda-feira (22), no Campo de São Bento, em Niterói, Rio de Janeiro. A cidade carioca, que completa 448 anos, decidiu prestar mais um carinho ao comediante.

Segundo a prefeitura de Niterói, a inauguração do monumento será às 16h. O Instagram 'Curta Niterói', da Prefeitura, publicou um registro da instalação da estátua, que faz homenagem ao humorista.

"A estátua do Paulo Gustavo está sendo instalada no Campo de São Bento, a inauguração será às 16h! Hoje é o dia do aniversário de Niterói, uma data especial para homenagear quem sempre valorizou a nossa cidade em seus trabalhos brilhantes!", escreveu na legenda no post.

Além da homenagem ao comediante, a personagem mais famosa interpretada por Paulo Gustavo também ganhará uma estátua. 'Dona Hermínia', papel emblemático do ator no filme "Minha mãe é uma peça", será imortalizada no Campo de São Bento. Os dois monumentos têm 1,82 metro de altura.