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Homenagem

Estátua de Paulo Gustavo será inaugurada nesta segunda-feira (22), em Niterói

Inauguração está marcada para às 16h. Além da homenagem ao ator, a personagem mais famosa do comediante, 'Dona Hermínia', também ganhará estátua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 14:39

Paulo Gustavo ganha estátua em Niterói, Rio de Janeiro
Paulo Gustavo ganha estátua em Niterói, Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@curtoniteroi
As homenagens à Paulo Gustavo continuam. Uma estátua do ator foi instalada, na manhã desta segunda-feira (22), no Campo de São Bento, em Niterói, Rio de Janeiro. A cidade carioca, que completa 448 anos, decidiu prestar mais um carinho ao comediante.
Segundo a prefeitura de Niterói, a inauguração do monumento será às 16h. O Instagram 'Curta Niterói', da Prefeitura, publicou um registro da instalação da estátua, que faz homenagem ao humorista. 
"A estátua do Paulo Gustavo está sendo instalada no Campo de São Bento, a inauguração será às 16h! Hoje é o dia do aniversário de Niterói, uma data especial para homenagear quem sempre valorizou a nossa cidade em seus trabalhos brilhantes!", escreveu na legenda no post.
Além da homenagem ao comediante, a personagem mais famosa interpretada por Paulo Gustavo também ganhará uma estátua. 'Dona Hermínia', papel emblemático do ator no filme "Minha mãe é uma peça", será imortalizada no Campo de São Bento. Os dois monumentos têm 1,82 metro de altura.
Paulo Gustavo é filho de Déa Lúcia e nasceu no dia 30 de outubro de 1978, em Niterói. No dia 4 de maio de 2021, o ator morreu aos 42 anos, vítima da Covid-19, deixando dois filhos, Romeu e Gael. Paulo se casou em 2015 com o dermatologista Thales Bretas.

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