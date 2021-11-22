Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes sociais

Thais Fersoza fala sobre vida sexual com Michel Teló: 'Sorte danada'

Thais Fersoza fala sobre vida sexual com Michel Teló: 'Sorte danada'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 09:42

Thaís Fersoza fala sobre intimidade com Michel Teló
Thaís Fersoza fala sobre intimidade com Michel Teló Crédito: Instagram/tatafersoza
Thais Fersoza, 37, abriu a caixa de perguntas do Instagram neste sábado (20) e respondeu sobre a vida íntima dela com o marido, o cantor e técnico do The Voice (Globo), Michel Teló, 40. Um internauta perguntou se era cansativo casar e ter que transar toda semana.
"Honestamente? Acho uma sorte danada. Uma benção de Deus ter achado o homem da minha vida, que me completa, compartilha perrengues e alegrias comigo, me satisfaz, pai dos meus filhos e ainda podemos fazer amor toda semana!", respondeu a atriz, que falou também amar lingeries e que tem "gavetas dedicas exclusivamente a elas".
Para finalizar, um internauta questionou quem costuma tomar a iniciativa na hora do sexo. "Quem tiver com vontade naquele momento. Às vezes um, às vezes o outro, às vezes o dois", concluiu Fersoza, que se casou com Teló em 2014, após dois anos de namoro. O casal tem dois filhos: Melinda, 5, e Teodoro, 4.
Durante participação no Altas Horas (Globo), em janeiro, a atriz contou que conheceu o marido no Carnaval. "A gente se esbarrou, a maior cena de novela. Foi ombrinho com ombrinho e aí bateu um olhar diferente", relembrou. "Quando o coração bate, não tem jeito", completou Teló.

Veja Também

Regina Duarte critica Dia da Consciência Negra e pede data específica para brancos

"Ah Colatina, foi inesquecível", publica Gusttavo Lima após show quase ser cancelado

Com música em clima de retomada, Pokar Festival anuncia todas as atrações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados