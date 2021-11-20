Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • "Ah Colatina, foi inesquecível", publica Gusttavo Lima após show quase ser cancelado
Famosos

"Ah Colatina, foi inesquecível", publica Gusttavo Lima após show quase ser cancelado

Sertanejo foi atração do evento "Embaixador in Colatina", que conseguiu liberação na Justiça apenas a quatro horas de começar
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 14:47

Depois do perrengue de quase ter o show cancelado em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, Gusttavo Lima fez uma apresentação para um espaço lotado de fãs. Em seu Instagram, o sertanejo agradeceu o carinho recebido. "Ah Colatina, foi inesquecível", publicou.
Os fãs retribuíram a atenção nos comentários. "Foi f***! Você é o cara", comentou uma seguidora. "Tem que respeitar o melhor do Brasil", escreveu outro.
A festa "Embaixador in Colatina" quase não aconteceu nesta sexta-feira (19). Na quinta-feira (18), o juiz Menandro Taufner Gomes, da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente do município, cancelou o evento na Área Verde da Beira Rio, atendendo a um pedido do Ministério Público. O órgão alegava que faltavam informações quanto ao número de espectadores no evento e divisões do público no espaço, o que infrigiria as regras sanitárias decretadas pelo Governo do Espírito Santo.
A medida valeu até às 17h de sexta-feira (19), quando o desembargador Annibal de Rezende Lima, da 1ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, suspendeu a medida do juiz. O empresário Nelinho Miranda, que trouxe o sertanejo ao Estado, comemorou a decisão. Ele falou sobre o impacto que teria na economia local caso o show não acontecesse.
"Todos os produtores e empresários estavam apreensivos porque poderia ter um efeito cascata. O doutor Annibal atendeu ao meu pedido e se atentou que o cancelamento poderia ter um prejuízo enorme para a cidade e o segmento de eventos, o que o promotor não tinha calculado. Todos os produtores estão comemorando. Vai ter embaixador em Colatina, sim", disse Nelinho.

Veja Também

Justiça derruba suspensão e libera show de Gusttavo Lima em Colatina

Justiça manda suspender show de Gusttavo Lima em Colatina

Gusttavo Lima lança segundo volume do "Buteco in Boston"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Famosos Gusttavo Lima
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados