"Ah Colatina, foi inesquecível", publica Gusttavo Lima após show quase ser cancelado

Depois do perrengue de quase ter o show cancelado em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, Gusttavo Lima fez uma apresentação para um espaço lotado de fãs. Em seu Instagram, o sertanejo agradeceu o carinho recebido. "Ah Colatina, foi inesquecível", publicou.
Os fãs retribuíram a atenção nos comentários. "Foi f***! Você é o cara", comentou uma seguidora. "Tem que respeitar o melhor do Brasil", escreveu outro.
A festa "Embaixador in Colatina" quase não aconteceu nesta sexta-feira (19). Na quinta-feira (18), o juiz Menandro Taufner Gomes, da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente do município, cancelou o evento na Área Verde da Beira Rio, atendendo a um pedido do Ministério Público. O órgão alegava que faltavam informações quanto ao número de espectadores no evento e divisões do público no espaço, o que infrigiria as regras sanitárias decretadas pelo Governo do Espírito Santo.
A medida valeu até às 17h de sexta-feira (19), quando o desembargador Annibal de Rezende Lima, da 1ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, suspendeu a medida do juiz. O empresário Nelinho Miranda, que trouxe o sertanejo ao Estado, comemorou a decisão. Ele falou sobre o impacto que teria na economia local caso o show não acontecesse.
"Todos os produtores e empresários estavam apreensivos porque poderia ter um efeito cascata. O doutor Annibal atendeu ao meu pedido e se atentou que o cancelamento poderia ter um prejuízo enorme para a cidade e o segmento de eventos, o que o promotor não tinha calculado. Todos os produtores estão comemorando. Vai ter embaixador em Colatina, sim", disse Nelinho.