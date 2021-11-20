"Ah Colatina, foi inesquecível", publica Gusttavo Lima após show quase ser cancelado

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Depois do perrengue de quase ter o show cancelado em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, Gusttavo Lima fez uma apresentação para um espaço lotado de fãs. Em seu Instagram, o sertanejo agradeceu o carinho recebido. "Ah Colatina, foi inesquecível", publicou.

Os fãs retribuíram a atenção nos comentários. "Foi f***! Você é o cara", comentou uma seguidora. "Tem que respeitar o melhor do Brasil", escreveu outro.

"Todos os produtores e empresários estavam apreensivos porque poderia ter um efeito cascata. O doutor Annibal atendeu ao meu pedido e se atentou que o cancelamento poderia ter um prejuízo enorme para a cidade e o segmento de eventos, o que o promotor não tinha calculado. Todos os produtores estão comemorando. Vai ter embaixador em Colatina, sim", disse Nelinho.