Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Justiça derruba suspensão e libera show de Gusttavo Lima em Colatina
Evento nesta sexta (19)

Justiça derruba suspensão e libera show de Gusttavo Lima em Colatina

O empresário Nelinho Miranda, que está trazendo o sertanejo ao Estado comemorou a decisão. Ele fala do impacto que teria na economia local caso o show não acontecesse. Evento abre os portões às 21h30
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 18:30

O show do cantor Gusttavo Lima em Colatina, no Noroeste do Estado, está confirmado nesta sexta-feira (19), após o desembargador Annibal de Rezende Lima, da 1ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, suspender a decisão do juiz Menandro Taufner Gomes, da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente do município, que cancelava o evento na Área Verde da Beira Rio.
O empresário Nelinho Miranda, que está trazendo o sertanejo ao Estado, comemorou a decisão. Ele fala sobre o impacto que teria na economia local caso o show não acontecesse.

Veja Também

"Ah Colatina, foi inesquecível", publica Gusttavo Lima após show quase ser cancelado

Gusttavo Lima leva encoxada de fã em show: "Pegando por trás"

"Todos os produtores e empresários estavam apreensivos porque poderia ter um efeito cascata. O doutor Annibal atendeu ao meu pedido e se atentou que o cancelamento poderia ter um prejuízo enorme para a cidade e o segmento de eventos, o que o promotor não tinha calculado. Todos os produtores estão comemorando. Vai ter embaixador em Colatina, sim", disse Nelinho.
Segundo o produtor, os portões do evento "Embaixador In Colatina", que acontece na Área Verde da Beira Rio, serão abertos às 21h30. "O Gusttavo Lima deve se apresentar a partir da meia-noite", disse Nelinho.
Gusttavo Lima, inclusive, publicou um vídeo direto de seu jatinho anunciando seu show em Colatina. "Galerinha de Colatina, estamos chegando à meia-noite no palco. É o nosso encontro. O show vai acontecer e eu conto com a presença de todos vocês. Aquele abraço", disse o cantor nos stories do Instagram.
Cumprindo a decisão da primeira liminar, a autorização para a utilização do espaço chegou a ser retirada pela Prefeitura de Colatina durante a tarde. Questionada pela reportagem, após a decisão do desembargador, a prefeitura disse que vai emitir novo documento liberando novamente o espaço para a realização do show do sertanejo.

DECISÃO

Na decisão, o desembargador destaca que o projeto de realização do show, apresentado e aprovado pelos Bombeiros, diz que a área de 12.650,10 m2 poderia receber um público de 25.298 pessoas. Os produtores demonstraram que foram vendidos 10.174 ingressos e "portanto, número abaixo de 50% da capacidade total de público".
Annibal destaca ainda que, contrário ao apresentado na decisão anterior, o projeto do evento "prevê a divisão de áreas entre os públicos dos setores 'backstage', 'open bar', 'área vip' e 'pista'", além de publicidade, ressaltando a "importância da vacina como pressuposto da participação do público, constando em outdoor que 'será obrigatório a apresentação do cartão de vacinação para a entrada no evento'".
Porém, a decisão não desobriga a produtora a cumprir as normas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo, tanto com relação ao acesso ao evento, quanto durante a sua realização.
"Esta decisão tampouco desobriga o Município de Colatina e demais órgãos e autoridades competentes dos respectivos deveres de fiscalização acerca da normativa em vigor, referentemente à segurança do evento e observância dos protocolos sanitários vigentes nesta data", diz trecho da decisão.

Veja Também

Justiça manda suspender show de Gusttavo Lima em Colatina

Gusttavo Lima lança segundo volume do "Buteco in Boston"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados