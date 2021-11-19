Justiça derruba suspensão e libera show de Gusttavo Lima em Colatina

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O empresário Nelinho Miranda, que está trazendo o sertanejo ao Estado, comemorou a decisão. Ele fala sobre o impacto que teria na economia local caso o show não acontecesse.

"Todos os produtores e empresários estavam apreensivos porque poderia ter um efeito cascata. O doutor Annibal atendeu ao meu pedido e se atentou que o cancelamento poderia ter um prejuízo enorme para a cidade e o segmento de eventos, o que o promotor não tinha calculado. Todos os produtores estão comemorando. Vai ter embaixador em Colatina, sim", disse Nelinho.

Segundo o produtor, os portões do evento "Embaixador In Colatina", que acontece na Área Verde da Beira Rio, serão abertos às 21h30. "O Gusttavo Lima deve se apresentar a partir da meia-noite", disse Nelinho.

Gusttavo Lima, inclusive, publicou um vídeo direto de seu jatinho anunciando seu show em Colatina. "Galerinha de Colatina, estamos chegando à meia-noite no palco. É o nosso encontro. O show vai acontecer e eu conto com a presença de todos vocês. Aquele abraço", disse o cantor nos stories do Instagram.

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Cumprindo a decisão da primeira liminar, a autorização para a utilização do espaço chegou a ser retirada pela Prefeitura de Colatina durante a tarde. Questionada pela reportagem, após a decisão do desembargador, a prefeitura disse que vai emitir novo documento liberando novamente o espaço para a realização do show do sertanejo.

DECISÃO

Na decisão, o desembargador destaca que o projeto de realização do show, apresentado e aprovado pelos Bombeiros, diz que a área de 12.650,10 m2 poderia receber um público de 25.298 pessoas. Os produtores demonstraram que foram vendidos 10.174 ingressos e "portanto, número abaixo de 50% da capacidade total de público".

Annibal destaca ainda que, contrário ao apresentado na decisão anterior, o projeto do evento "prevê a divisão de áreas entre os públicos dos setores 'backstage', 'open bar', 'área vip' e 'pista'", além de publicidade, ressaltando a "importância da vacina como pressuposto da participação do público, constando em outdoor que 'será obrigatório a apresentação do cartão de vacinação para a entrada no evento'".

Porém, a decisão não desobriga a produtora a cumprir as normas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo, tanto com relação ao acesso ao evento, quanto durante a sua realização.