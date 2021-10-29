Gusttavo Lima lança segundo volume do "Buteco in Boston"

O cantor Gusttavo Lima, 31, lançou quatro faixas do EP "Buteco in Boston: Volume 2" em todas as plataformas de música, nesta quinta-feira (28). O projeto traz três músicas inéditas e a regravação de "Inventor dos Amores", gravado originalmente com Jorge e Mateus e que se tornou um dos maiores sucessos do cantor.

"Quebra de Protocolo" abre o EP e será a primeira a ganhar videoclipe no YouTube nesta sexta-feira (29), às 11h. Os videoclipes de "Lado Emocional", "Pendência" e a regravação de "Inventor dos Amores" serão lançadas semanalmente no canal oficial de Gusttavo Lima, no YouTube, que possui mais de 18 milhões de seguidores.

"Avisa que tem novidade chegando! Estamos colocando no ar mais quatro canções desse projeto incrível registrado nos Estados Unidos e ainda temos mais uma sequência de músicas desse DVD que serão apresentadas nas próximas semanas. Fiquem ligados, continuem acompanhando, curtindo e compartilhando! Conto com vocês, bbs", diz Gusttavo Lima.

ESTRUTURA

O DVD "Buteco in Boston" foi gravado no campo do Aeroporto de Fitchburg, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele foi o artista que levou maior quantidade de aparelhagem e estrutura ao país americano.

Em agosto, Gusttavo fez uma turnê pelos Estados Unidos e reuniu mais de 15 mil espectadores em Boston. Com isso, ele se igualou o recorde de Ivete Sangalo em 2010, na época em que a baiana conseguiu cantar para a mesma quantidade de gente no Madison Square Garden.

Gusttavo Lima está lançando seu novo EP "Buteco in Boston: Volume 2" Crédito: Reprodução/ Instagram @gusttavolima

O músico cantou ainda em Orlando, Atlanta e Newark, reunindo 5.000 pessoas em cada uma das cidades. Em Miami, ele reuniu 6.000 espectadores no show.

Gusttavo recebeu das mãos do diretor artístico da gravadora Sony Music Brasil, Rene Lavradas Jr., uma placa de diamante comemorativa por mais de 1,4 bilhões de streamings do álbum "O Embaixador - The Legacy" nas plataformas digitais.

"Estou realizando um sonho. Nasci na roça, no meio de um mandiocal, sou filho de pai e mãe simples. Fui calçar um sapato na vida com oito anos de idade e sei que todos que estavam comigo na gravação desse DVD são pessoas sonhadoras. Então, não deixe de acreditar na sua vida e no seu sonho", disse o artista na época