Joaquim Lopes e Marcella Fogaça se casam no Rio Crédito: Instagram/@ joaquimlopesoficial

Pais das gêmeas Pietra e Sophia, Joaquim Lopes e a atriz e cantora Marcella Fogaça se casaram no Rio. O ator publicou fotos da celebração nas redes sociais nesta quinta (27).

Na legenda, Lopes escreveu que a oficialização da união era para ter sido realizada em maio de 2020, mas foi adiada por causa da pandemia. "O mundo parou, tanta coisa aconteceu...meu Deus. Vieram os dois maiores amores das nossas vidas, e agora deu certo. Como já vinha dando há muito tempo. Te amo, Marcella", afirmou ele.

Pietra e Sophia nasceram em março deste ano. O casal assumiu o namoro publicamente em outubro de 2018.