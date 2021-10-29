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Joaquim Lopes e Marcella Fogaça se casam no Rio

União, que aconteceria em maio de 2020, teve de ser adiada por causa da pandemia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 10:05

Joaquim Lopes e Marcella Fogaça se casam no Rio
Joaquim Lopes e Marcella Fogaça se casam no Rio Crédito: Instagram/@ joaquimlopesoficial
Pais das gêmeas Pietra e Sophia, Joaquim Lopes e a atriz e cantora Marcella Fogaça se casaram no Rio. O ator publicou fotos da celebração nas redes sociais nesta quinta (27).
Na legenda, Lopes escreveu que a oficialização da união era para ter sido realizada em maio de 2020, mas foi adiada por causa da pandemia. "O mundo parou, tanta coisa aconteceu...meu Deus. Vieram os dois maiores amores das nossas vidas, e agora deu certo. Como já vinha dando há muito tempo. Te amo, Marcella", afirmou ele.
Pietra e Sophia nasceram em março deste ano. O casal assumiu o namoro publicamente em outubro de 2018.
O ator teve um casamento relâmpago e polêmico com a atriz Thais Fersoza, em 2009. A união durou apenas dois meses e há suspeitas que ele teria traído Thais com Paolla Oliveira. Isso porque, na época eles tinham contracenado juntos no filme "Uma Professora Muito Maluquinha".

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