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Modelo Gigi Hadid e cantor Zayn Malik terminam namoro

Eles são pais de Khai, que nasceu em setembro do ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 08:18

Modelo Gigi Hadid e Zayn Malik terminam namoro
Modelo Gigi Hadid e Zayn Malik terminam namoro Crédito: Instagram/gigihadid
A modelo Gigi Hadid, 26, e o cantor Zayn Malik, 28, estão separados, segundo a People. Pessoas próximas disseram que ela está focada exclusivamente no melhor para a filha Khai, e que a mãe da modelo é muito protetora e quer o melhor para a filha e neto.
"Gigi está focada exclusivamente no melhor para Khai. Ela pede privacidade durante esse tempo", disse o representante de Gigi em um comunicado. Os representantes de Yolanda e Malik não responderam a vários pedidos de comentários.
Malik chegou a divulgar um comunicado após um relatório do TMZ de que a mãe de Gigi, Yolanda, estava considerando preencher um relatório policial contra Malik por agredi-la, de acordo com fontes não identificadas. Malik disse negou "veementemente" as "falsas alegações" de Yolanda de que a agrediu.
Em um comunicado divulgado no Twitter, Malik disse que queria criar "um lugar onde questões familiares particulares não sejam lançadas no cenário mundial para que todos possam cutucar e desmascarar", escreveu. Ele acrescentou ainda que o incidente "era e ainda deveria ser um assunto privado."
Várias fontes confirmaram à People que Malik estava se referindo a Yolanda em sua declaração na mídia social.
Os ex-namorados são pais do bebê Khai, que agora tem 13 meses. Em setembro, o casal deu a ela uma festa de aniversário - e vários membros da família a homenagearam com tributos emocionantes .

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