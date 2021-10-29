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Reality show

Favorita ao prêmio, Mileide Mihaile teve forte preparação para "A Fazenda"

Segundo enquete do Uol, a influenciadora é querida pelo público para levar o prêmio. Mileide fez até terapia para aguentar a pressão
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 06:00

Mileide Mihaile
Mileide Mihaile é a favorita ao prêmio, segundo o Uol Crédito: @mamsampaio/Instagram/@mileidemihaile
Apesar das brigas e polêmicas de "A Fazenda 13" envolvendo muitos peões como Rico e Tati Quebra-Barraco, quem se mostra favorita do público para levar o prêmio é Mileide Mihaile. A resposta veio por meio de uma enquete do Uol, realizada no último dia 25.
Considerada pelos amigos uma pessoa muito justa e correta, Mileide teve forte preparação para entrar no reality. "Ela treinou muito, por conta das provas que ela já sabia que teria, fez treinos de funcional, corrida, musculação com personal e uma dieta bem bacana pra ficar com uma imagem bonita na televisão", conta Lívia Pessoa, amiga e assessora pessoal da influenciadora.
Até preparação psicológica Mileide teve: "Mentalmente, ela fez terapia, utiliza óleos essenciais, lê, ora e se conecta muito com Deus", continua.
Mileide Mihaile e a amiga e assessora pessoal Lívia Pessoa
Mileide Mihaile e a amiga e assessora pessoal Lívia Pessoa Crédito: Acervo Pessoal
Claro que a influenciadora sonha ser a vencedora dessa edição da Fazenda. Para sua mãe, Doralice, a filha merece o prêmio porque "ela é uma mulher do povo, guerreira, que joga de forma limpa e justa, e é uma pessoa muito prestativa dentro da casa".
E parece que a maranhense segue os passos de Juliette para chegar ao pódio. Ela faz questão de enaltecer a cultura nordestina e, se mantiver a simpatia do público, pode estar caminhando rumo ao primeiro lugar do programa. Segundo Lívia, a maternidade a ajudou a se tornar uma pessoa mais preparada.
"A Mileide sempre fala que ser mãe mudou completamente a vida dela e a forma de ver o mundo. Ela se tornou uma pessoa mais grata e muito mais completa", conta sua amiga pessoal Lívia Pessoa.
A influenciadora Mileide Mihaile
A influenciadora Mileide Mihaile Crédito: Jooao Studio/Divulgação
Além da vitória no programa, Mileide Mihaile sonha em aprimorar ainda mais seu escritório de influencers digitais em Fortaleza, fazer mais uma edição do bazar beneficente e se tornar rainha de bateria no carnaval. Hoje em dia ela é musa pela Grande Rio e o sonho atual é desfilar como rainha.

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