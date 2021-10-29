Favorita ao prêmio, Mileide Mihaile teve forte preparação para "A Fazenda"

Apesar das brigas e polêmicas de "A Fazenda 13" envolvendo muitos peões como Rico e Tati Quebra-Barraco, quem se mostra favorita do público para levar o prêmio é Mileide Mihaile. A resposta veio por meio de uma enquete do Uol, realizada no último dia 25.
Considerada pelos amigos uma pessoa muito justa e correta, Mileide teve forte preparação para entrar no reality. "Ela treinou muito, por conta das provas que ela já sabia que teria, fez treinos de funcional, corrida, musculação com personal e uma dieta bem bacana pra ficar com uma imagem bonita na televisão", conta Lívia Pessoa, amiga e assessora pessoal da influenciadora.
Até preparação psicológica Mileide teve: "Mentalmente, ela fez terapia, utiliza óleos essenciais, lê, ora e se conecta muito com Deus", continua.
Claro que a influenciadora sonha ser a vencedora dessa edição da Fazenda. Para sua mãe, Doralice, a filha merece o prêmio porque "ela é uma mulher do povo, guerreira, que joga de forma limpa e justa, e é uma pessoa muito prestativa dentro da casa".
E parece que a maranhense segue os passos de Juliette para chegar ao pódio. Ela faz questão de enaltecer a cultura nordestina e, se mantiver a simpatia do público, pode estar caminhando rumo ao primeiro lugar do programa. Segundo Lívia, a maternidade a ajudou a se tornar uma pessoa mais preparada.
"A Mileide sempre fala que ser mãe mudou completamente a vida dela e a forma de ver o mundo. Ela se tornou uma pessoa mais grata e muito mais completa", conta sua amiga pessoal Lívia Pessoa.
Além da vitória no programa, Mileide Mihaile sonha em aprimorar ainda mais seu escritório de influencers digitais em Fortaleza, fazer mais uma edição do bazar beneficente e se tornar rainha de bateria no carnaval. Hoje em dia ela é musa pela Grande Rio e o sonho atual é desfilar como rainha.