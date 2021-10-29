Favorita ao prêmio, Mileide Mihaile teve forte preparação para "A Fazenda"

Mileide Mihaile é a favorita ao prêmio, segundo o Uol Crédito: @mamsampaio/Instagram/@mileidemihaile

Apesar das brigas e polêmicas de "A Fazenda 13" envolvendo muitos peões como Rico e Tati Quebra-Barraco, quem se mostra favorita do público para levar o prêmio é Mileide Mihaile. A resposta veio por meio de uma enquete do Uol, realizada no último dia 25.

Considerada pelos amigos uma pessoa muito justa e correta, Mileide teve forte preparação para entrar no reality. "Ela treinou muito, por conta das provas que ela já sabia que teria, fez treinos de funcional, corrida, musculação com personal e uma dieta bem bacana pra ficar com uma imagem bonita na televisão", conta Lívia Pessoa, amiga e assessora pessoal da influenciadora.

Até preparação psicológica Mileide teve: "Mentalmente, ela fez terapia, utiliza óleos essenciais, lê, ora e se conecta muito com Deus", continua.

Mileide Mihaile e a amiga e assessora pessoal Lívia Pessoa Crédito: Acervo Pessoal

Claro que a influenciadora sonha ser a vencedora dessa edição da Fazenda. Para sua mãe, Doralice, a filha merece o prêmio porque "ela é uma mulher do povo, guerreira, que joga de forma limpa e justa, e é uma pessoa muito prestativa dentro da casa".

E parece que a maranhense segue os passos de Juliette para chegar ao pódio. Ela faz questão de enaltecer a cultura nordestina e, se mantiver a simpatia do público, pode estar caminhando rumo ao primeiro lugar do programa. Segundo Lívia, a maternidade a ajudou a se tornar uma pessoa mais preparada.

"A Mileide sempre fala que ser mãe mudou completamente a vida dela e a forma de ver o mundo. Ela se tornou uma pessoa mais grata e muito mais completa", conta sua amiga pessoal Lívia Pessoa.

A influenciadora Mileide Mihaile Crédito: Jooao Studio/Divulgação