Capixaba Sâmella Vinter é capa da 1ª edição da revista "HotX" no Brasil

Conforme anunciado por A Gazeta em setembro, a modelo trans capixaba Sâmella Vinter topou posar nua pela terceira vez, sendo a capa (e o recheio) da primeira edição da versão brasileira da revista masculina "HotX". Anteriormente, a beldade foi destaque da "Playboy", de Portugal, e da "Sexy", do Brasil, sempre esbanjando sensualidade, beleza e curvas pra lá de perfeitas.
Em suas redes sociais, Sâmela, natural de Colatina, comemorou a chegada da publicação às bancas de todo o país. "Muito orgulhosa de ser a modelo da edição de estreia da 'HotX' no Brasil. Foi um prazer mostrar a beleza em um ensaio de bom gosto e sofisticação", escreveu no Instagram.
A revista - que também conta com uma versão digital - chega ao mercado com a proposta de mostrar o lado sensual da mulher, porém com o luxo e o glamour das publicações europeias.
Por esse motivo, foi escolhida uma modelo com experiência internacional. "Como já fui capa de publicações na Europa, pude contribuir para a imagem e o posicionamento que a publicação quer ocupar. Como atualmente estou morando em Milão, na Itália, realizamos o ensaio aqui e isso ajudou a montar o clima", apontou a capixaba.
Sâmella Vinter é capa da primeira edição da revista "RHotX Brasil"
Abusada (no bom sentido, é claro!), Sâmella posou para as fotos sendo tocada por um modelo. O clima deve ser pra lá de quente.
Atualização
29/10/2021 - 9:15
O título original continha o erro no nome da revista. Ao invés de Rhot X, a publicação se chama Hot X. O texto foi corrigido.
Em entrevista concedida ao portal "A Gazeta", em 2020, Sâmella afirmou ter gasto pouco mais de R$ 100 mil com seu procedimento de redesignação sexual, feito na Tailândia.
Também no bate-papo, a loira comentou sobre seus ensaios sensuais. "Me sinto honrada e privilegiada de representar o Espírito Santo com essas capas, que, para mim, são muito importantes. É muito importante ter nascido em Colatina e ter alcançado isso tudo", complementou, com orgulho, a modelo.