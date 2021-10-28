Capixaba Sâmella Vinter é capa da 1ª edição da revista "HotX" no Brasil

Sâmella Vinter, de Colatina, é capa da primeira edição da revista "RHotX Brasil" Crédito: Ag. Luxxus

Sâmella Vinter topou posar nua pela terceira vez, sendo a capa (e o recheio) da primeira edição da versão brasileira da revista masculina "HotX". Anteriormente, a beldade foi destaque da "Playboy", de Portugal, e da "Sexy", do Brasil, sempre esbanjando sensualidade, beleza e curvas pra lá de perfeitas. Conforme anunciado por A Gazeta em setembro , a modelo trans capixabatopou posar nua pela terceira vez, sendo a capa (e o recheio) da primeira edição da versão brasileira da revista masculina "HotX". Anteriormente, a beldade foi destaque da "Playboy", de Portugal, e da "Sexy", do Brasil, sempre esbanjando sensualidade, beleza e curvas pra lá de perfeitas.

Em suas redes sociais, Sâmela, natural de Colatina, comemorou a chegada da publicação às bancas de todo o país. "Muito orgulhosa de ser a modelo da edição de estreia da 'HotX' no Brasil. Foi um prazer mostrar a beleza em um ensaio de bom gosto e sofisticação", escreveu no Instagram.

A revista - que também conta com uma versão digital - chega ao mercado com a proposta de mostrar o lado sensual da mulher, porém com o luxo e o glamour das publicações europeias.

Por esse motivo, foi escolhida uma modelo com experiência internacional. "Como já fui capa de publicações na Europa, pude contribuir para a imagem e o posicionamento que a publicação quer ocupar. Como atualmente estou morando em Milão, na Itália, realizamos o ensaio aqui e isso ajudou a montar o clima", apontou a capixaba.

Sâmella Vinter é capa da primeira edição da revista "RHotX Brasil"

Abusada (no bom sentido, é claro!), Sâmella posou para as fotos sendo tocada por um modelo. O clima deve ser pra lá de quente.

Atualização O título original continha o erro no nome da revista. Ao invés de Rhot X, a publicação se chama Hot X. O texto foi corrigido.

Em entrevista concedida ao portal "A Gazeta ", em 2020, Sâmella afirmou ter gasto pouco mais de R$ 100 mil com seu procedimento de redesignação sexual, feito na Tailândia.