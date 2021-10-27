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Na justiça

Zé Neto processa Luisa Mell por ter sido acusado de maus-tratos de animais

Juiz determinou que ativista tire do ar publicação por ter informações falsas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 14:00

Luisa Mell está sendo processada pelo cantor Zé Neto
Luisa Mell está sendo processada pelo cantor Zé Neto Crédito: Instagram/luisamell
O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, entrou com uma ação por danos morais contra Luisa Mell. Ele pede a quantia de R$ 30.713 por ter sido acusado por ela de maus-tratos de animais. No final de setembro, a ativista publicou no Instagram vídeo em que criticou o sertanejo por fazer uma romaria de Camanducaia (MG) até Aparecida (SP), montado em burros.
Procurada, Luisa Mell disse que não tem nada a declarar sobre o caso. Em decisão publicada na segunda (25), o juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, da 35ª Vara Cível de São Paulo, determinou prazo de dois dias para que ela removesse a publicação da rede social. Nesta quarta (26), o vídeo em questão não estava mais disponível no Instagram de Luisa.
Só segue em suas redes sociais uma segunda publicação, que o magistrado considerou ser uma retratação da ativista.
Em sua decisão, Marzagão afirma que existem elementos que sustentam o pedido de Zé Neto uma vez que Luisa teria divulgado uma informação errada de que ele estava realizando uma viagem de 1.180 km montado em um único burro para pagar uma promessa.
"De acordo com os documentos que instruem a inicial, a rota entre Camanducaia e Aparecida tinha aproximadamente 141 km, foi percorrida em cinco dias, com revezamento entre os animais, os quais tiveram acompanhamento de dois médicos veterinários, que asseguraram as normas de bem-estar dos animais", afirma o juiz.
Na ocasião das críticas, Zé Neto já tinha rebatido, também por meio das redes sociais, as acusações de Luisa, salientando que foi realizado um revezamento de burros e mostrando os "animais gordos e comendo feno".
"A internet é uma maravilha, mas deu voz a tanta gente que fala coisa sem saber", afirmou na ocasião.
Nas primeiras postagens, Luisa dizia para Zé Neto achar outros meios de cumprir a sua promessa. "Zé Neto, vai você andando, vai de bicicleta. O burro não tem nada a ver com isso. Pessoa pública deveria dar exemplo", afirmou.
No segundo vídeo, ainda no ar, ela disse acreditar que os animais estavam sendo bem cuidados pelo sertanejo, mas ponderou o quanto ele pode influenciar outras pessoas. "Você tem ideia do seu poder, quantas pessoas vão ver que você fez isso e vão fazer igual e vão maltratar o bicho?", indagou.

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