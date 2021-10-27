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Keanu Reeves presenteia dublês com relógios de luxo

Ator entregou os acessórios após o fim das filmagens de 'John Wick 4'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 08:07

Keanu Reeves
Keanu Reeves Crédito: Instagram/keanurevesofficial__
Keanu Reeves, 54, sabe como demonstrar gratidão. O ator presenteou a equipe de dublês do filme "John Wick: Chapter 4" com relógios Rolex 2020 Submariner com mensagens gravadas, segundo a People. O longa deve estrear nos cinemas em 2022.
O ator surpreendeu os dublês Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo e Li Qiang com os presentes durante um jantar em Paris após encerrar as filmagens do próximo filme de ação, na noite de sábado (23). Reeves também produtor executivo do longa.
No interior de cada relógio foram gravadas mensagens pessoais do ator para cada dos dublês. O preço de varejo do relógio é de quase US $ 10 mil (R$ 55,7 mil), segundo o Just Jared.
Um dos dublês, Jeremy Marinas , foi às redes sociais para postar fotos do relógio com uma mensagem personalizada. "Melhor embrulho de presente de todos os tempos", escreveu Marinas.
Concepcion também compartilhou uma foto de seu Rolex em seu stories no Instagram. "Recebi aquele novo obrigado, irmão KR."
Esta não é a primeira vez que Reeves dá presentes caros para a equipe de um filme. O Chad Stahelski, diretor de 'John Wick: Chapter 4' e coordenador de dublês na trilogia 'Matrix', disse que o ator distribuiu garrafas de champanhe a 800 pessoas que trabalharam em dois filmes que atuou.
O ator também surpreendeu 12 dublês, que participaram de cenas de luta de uma franquia de ação e ficção científica, com motocicletas Harley-Davidson.

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