Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após tragédia

Filha de Alec Baldwin discute com comentarista que chamou pai de assassino

"Você é o ser humano mais nojento e odioso que eu já conheci", disse Ireland Baldwin sobre Candace Owens, que politizou o disparo acidental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:52

O ator Alec Baldwin em evento da NFL, em Nova Orleans, em fevereiro de 2021
FILE PHOTO: Host Alec Baldwin arrives at the 2nd Annual NFL Honors in New Orleans, Louisiana, February 2, 2013. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo ORG XMIT: DAN Crédito: Reuters/Folhapress
Ireland Baldwin, 26, filha do ator Alec Baldwin, 63, com Kim Basinger, ficou irritada na segunda-feira (25) com as postagens nas redes sociais feitas pela comentarista conservadora Candace Wens, que politizou o disparo acidental no set de "Rust". O incidente matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e o diretor Joel Souza ferido, na última quinta-feira (21).
"Alec Baldwin passou quatro anos se dedicando a pintar Donald Trump e seus apoiadores como assassinos do mal. O que aconteceu com Alec seria um exemplo de justiça poética se não fosse pelos próprios inocentes que foram assassinados por ele. Ore por suas famílias. Tão triste", escreveu Candace.
A filha do ator compartilhou as postagens de Candace no Instagram e disse que Candace é o "ser humano mais nojento, odioso e canceroso" que já conheceu. "Independentemente de suas opiniões sujas na maioria das vezes, o fato de que você desrespeita a vida de uma mulher que foi morta acidental e tragicamente. Que vergonha. Sim, vou prosseguir e fazer uma pausa no Instagram. Tenho vergonha de [respirar] o mesmo ar que esta mulher", escreveu a modelo.
Ireland continuou dizendo que não dá a mínima se a pessoa é republicana e vacinada. Ela afirmou que apoia muitos valores republicanos e liberais. "Mas nós não estamos debatendo máscaras e vacinas e aborto e direitos trans aqui. A vida de uma mulher foi perdida."
A modelo disse que as postagens de Candace, sua falta de informação e ignorância estão prejudicando as pessoas. "Você e aquele canalha Jack Posobiec não têm a menor ideia do que estão falando geralmente e nunca fazem. Opinião das pessoas, mas se você apoia esses palhaços absolutos, por favor, não me siga mais. Eu imploro ", disse Ireland.
A filha de Baldwin disse ainda que não quer seguidores com posicionamentos de Candace. "Se você simplesmente não respeita as pessoas ... deixe de me seguir. É tão simples. Pare de me seguir se você não apoia os direitos das mulheres. Pare de me seguir se você não suporta direito trans. Direitos LGBTQ como um todo. Direitos humanos.
Ela finalizou dizendo que se a pessoa está tentando difamar seu pai pelo tiro acidental pode deixar de seguir suas redes sociais. "Mas realmente aperte o botão de parar de seguir se você está tentando difamar meu pai e tuitar essas declarações horríveis sobre esta situação trágica. Parte meu coração que as pessoas sejam tão odiosas e ignorantes", desabafou.
Candace respondeu em suas redes sociais de forma mais ácida às críticas da modelo. "Ireland Baldwin está em minhas DMs porque não me sinto mal por seu pai psicopata. Sinta-se mal pela vítima, não por Alec. Ele sempre foi um predador em Hollywood que foi dispensado", disse, compartilhando a discussão com a modelo no DM da rede social.

Veja Também

Arma disparada por Alec Baldwin era usada para tiro ao alvo fora do set

"Não há palavras para expressar meu choque", diz Alec Baldwin sobre acidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados