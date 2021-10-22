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'Rust'

Alec Baldwin atira em gravação de filme e mata diretora acidentalmente nos EUA

Durante a gravação de uma das cenas, o ator, que estava com uma arma cenográfica, atirou e acabou matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e deixando o diretor Joel Souza, 48, ferido

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 06:44

Publicado em 

22 out 2021 às 06:44
Alec Baldwin nos bastidores da gravação de 'Rust'
Alec Baldwin nos bastidores da gravação de 'Rust' Crédito: Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta
Uma tragédia foi registrada no set de gravações do filme "Rust", estrelado por Alec Baldwin, 63 anos. Durante a gravação de uma das cenas, o ator, que estava com uma arma cenográfica, atirou e acabou matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e deixando o diretor Joel Souza, 48, ferido. O fato aconteceu no rancho Bonanza Creek , em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (21).
O disparo teria sido acidental e Baldwin não ficou ferido, segundo informou o The New York Times. "Estamos tentando determinar agora como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", disse Juan Rios, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé.
Segundo sites de entretenimento dos Estados Unidos, Baldwin foi interrogado pela polícia e estava chorando. Ninguém foi preso. A cena exigia que houvesse o disparo de uma arma cenográfica. A polícia agora investiga se alguém carregou a arma com balas de verdade por engano ou se algo ficou alojado no cano e foi expelido pela força da pólvora de festim.
Halyna foi socorrida e levada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu. Joel Souza foi socorrido em estado grave e está internado.

MORTE SEMELHANTE DE BRANDON LEE

Brandon Lee durante as gravações do filme
Brandon Lee durante as gravações do filme "O Corvo" Crédito: Reprodução
Em março de 1993, um acidente semelhante foi registrado em um set de filmagem. O ator Brandon Lee, filho do lendário artista marcial Bruce Lee, morreu nas gravações do filme O Corvo.
O ator gravava uma de suas últimas cenas para o filme, quando levaria um tiro, de uma arma real, porém com balas de festim. No entanto a arma usada na cena estava carregada com munição real.

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