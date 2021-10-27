Famosos lamentam a morte do autor de novelas Gilberto Braga

O autor de novelas Gilberto Braga Crédito: Daryan Dornelles/Folhapress

Vários famosos as usaram as redes sociais para lamentar a morte do autor de novelas Gilberto Braga, 75. Ele, que sofria de Alzheimer, não resistiu às complicações de uma perfuração no esôfago e morreu na noite desta terça-feira (26), no Rio de Janeiro.

A atriz Zezé Motta compartilhou uma foto do autor no Instagram agradecendo ao papel de Sônia, na novela "Corpo a Corpo" (1984), que marcou a história dela na TV brasileira ao debater o racismo em horário nobre. "Graças a você pude viver a Sônia em Corpo a Corpo, personagem que é lembrada até hoje. Foi um divisor de águas."

Zezé falou da sua amizade e admiração por Braga. Ela definiu o autor de novelas como um gênio, que deixa um marco na história da teledramaturgia. "Descanse em paz meu querido, sinto sua perda, é o Brasil e a TV mais uma vez ficando órfãos. Adeus meu amigo."

O ator Marcelo Médici publicou uma foto do autor de novelas nas redes sociais destacando que ele foi um mestre da teledramaturgia brasileira e mundial. "Quem teve a sorte de acompanhar ao vivo novelas como Dancing Days, Água Viva e Vale Tudo, entre outras, sabe da capacidade que ele tinha de absorver e retratar a contemporaneidade como poucos. Um gênio. Bravo Gilberto Braga!"

O jornalista Zeca Camargo homenageou o novelista publicando link para uma matéria que escreveu sobre a novela "Paraiso Tropical". Ele também lembrou de personagens inesquecíveis de novelas de Braga, como Odete Roitman (Beatriz Segal) e Bebel (Camila Pitanga.

"Se alguém um dia fez com que a telenovela passasse a representar não histórias idealizadas, mas a vida da gente, esse alguém foi Gilberto Braga. Gênio não só nas tramas nas na transformação da nossa vida cotidiana em ricas narrativas televisivas, Gilberto marcou mais de uma geração de telespectadores."

A atriz Paola Oliveira usou o Twitter para lamentar a morte do novelista. "Que notícia triste sua partida. O Brasil perde um pouco da magia de grandes personagens, vilãs icônicas e boas reflexões em frente à TV. Obrigada por fazer parte da minha história, Gilberto Braga! Descanse!"

Camila Pitanga agradeceu a tudo que viveu como atriz e espectadora por meio das novelas escritas por ele. " Gilberto, minha gratidão a tudo o que vivi com você e através de você, com suas palavras, sua genialidade, sua escrita inconfundível. Como atriz e espectadora, tenho uma coleção de boas histórias e alegrias. Descanse."

O ator José de Abreu é outro artista que usou as redes sociais para lembrar dos momentos que viveu ao lado do novelista. " Quantas reuniões com Gilberto Braga, Daniel Filho e eu para levantar um Boeing chamado 'O Primo Basílio'. Eu era ator, diretor e produtor artístico da série. Rip Gilberto."

A novelista Gloria Perez também usou as redes sociais para lamentar a morte de Braga. "E o Gilberto [Braga] se foi . Um mestre, contador de histórias inesquecíveis, companheiro de muitas décadas de ofício "

Gilberto, minha gratidão a tudo o que vivi com você e através de você, com suas palavras, sua genialidade, sua escrita inconfundível.



Como atriz e espectadora, tenho uma coleção de boas histórias e alegrias. Descanse. pic.twitter.com/3MdKgXXA7I — Camila Pitanga (@CamilaPitanga) October 27, 2021

Quantas reuniões com Gilberto Braga, Daniel Filho e eu para levantar um Boeing chamado O PRIMO BASILIO. Eu era ator, diretor e produtor artístico da série. RIP GILBERTO — Zé de Abreu - PT (@zehdeabreu) October 27, 2021

Que notícia triste sua partida. O Brasil perde um pouco da magia de grandes personagens, vilãs icônicas e boas reflexões em frente à tv. Obrigada por fazer parte da minha história, Gilberto Braga! Descanse! pic.twitter.com/CQtICmjKLQ — Paolla Oliveira (@paolla) October 27, 2021