Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Famosos lamentam a morte do autor de novelas Gilberto Braga

'Graças a você, falamos de racismo em horário nobre', escreveu Zezé Motta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 08:03

O autor de novelas Gilberto Braga
O autor de novelas Gilberto Braga Crédito: Daryan Dornelles/Folhapress
Vários famosos as usaram as redes sociais para lamentar a morte do autor de novelas Gilberto Braga, 75. Ele, que sofria de Alzheimer, não resistiu às complicações de uma perfuração no esôfago e morreu na noite desta terça-feira (26), no Rio de Janeiro.
A atriz Zezé Motta compartilhou uma foto do autor no Instagram agradecendo ao papel de Sônia, na novela "Corpo a Corpo" (1984), que marcou a história dela na TV brasileira ao debater o racismo em horário nobre. "Graças a você pude viver a Sônia em Corpo a Corpo, personagem que é lembrada até hoje. Foi um divisor de águas."
Zezé falou da sua amizade e admiração por Braga. Ela definiu o autor de novelas como um gênio, que deixa um marco na história da teledramaturgia. "Descanse em paz meu querido, sinto sua perda, é o Brasil e a TV mais uma vez ficando órfãos. Adeus meu amigo."
O ator Marcelo Médici publicou uma foto do autor de novelas nas redes sociais destacando que ele foi um mestre da teledramaturgia brasileira e mundial. "Quem teve a sorte de acompanhar ao vivo novelas como Dancing Days, Água Viva e Vale Tudo, entre outras, sabe da capacidade que ele tinha de absorver e retratar a contemporaneidade como poucos. Um gênio. Bravo Gilberto Braga!"
O jornalista Zeca Camargo homenageou o novelista publicando link para uma matéria que escreveu sobre a novela "Paraiso Tropical". Ele também lembrou de personagens inesquecíveis de novelas de Braga, como Odete Roitman (Beatriz Segal) e Bebel (Camila Pitanga.
"Se alguém um dia fez com que a telenovela passasse a representar não histórias idealizadas, mas a vida da gente, esse alguém foi Gilberto Braga. Gênio não só nas tramas nas na transformação da nossa vida cotidiana em ricas narrativas televisivas, Gilberto marcou mais de uma geração de telespectadores."
A atriz Paola Oliveira usou o Twitter para lamentar a morte do novelista. "Que notícia triste sua partida. O Brasil perde um pouco da magia de grandes personagens, vilãs icônicas e boas reflexões em frente à TV. Obrigada por fazer parte da minha história, Gilberto Braga! Descanse!"
Camila Pitanga agradeceu a tudo que viveu como atriz e espectadora por meio das novelas escritas por ele. " Gilberto, minha gratidão a tudo o que vivi com você e através de você, com suas palavras, sua genialidade, sua escrita inconfundível. Como atriz e espectadora, tenho uma coleção de boas histórias e alegrias. Descanse."
O ator José de Abreu é outro artista que usou as redes sociais para lembrar dos momentos que viveu ao lado do novelista. " Quantas reuniões com Gilberto Braga, Daniel Filho e eu para levantar um Boeing chamado 'O Primo Basílio'. Eu era ator, diretor e produtor artístico da série. Rip Gilberto."
A novelista Gloria Perez também usou as redes sociais para lamentar a morte de Braga. "E o Gilberto [Braga] se foi. Um mestre, contador de histórias inesquecíveis, companheiro de muitas décadas de ofício"

Veja Também

Filha de Alec Baldwin discute com comentarista que chamou pai de assassino

Cao Hamburger celebra "As Five" na Globo e promete ousadia para sequência

Ataques a 'Marighella' falam muito sobre o Brasil hoje, diz Wagner Moura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados