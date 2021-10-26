Cao Hamburger celebra "As Five" na Globo e promete ousadia para sequência

"Tudo que a antena captar meu coração captura". É com a frase da música "Televisão", do Titãs, que Cao Hamburger, 59, explica a importância de a série "As Five" chegar à TV aberta. Lançada originalmente no Globoplay, a produção estreia nesta terça-feira (26) na Globo, depois da reprise de "Verdades Secretas".

"É muito interessante o momento em que vivemos. Diferentes plataformas de exibição mudam a experiência do espectador em relação à mesma obra. E como sou da geração que se criou com a TV aberta, fico sempre feliz em voltar a ela", diz o autor da série.

Série "As Five" estreia nesta terça (26), na Rede Globo Crédito: Victor Pollak/Globo

Derivada de "Malhação - Viva a Diferença", exibida pela Globo em 2017, a série estreou no Globoplay em 2020, mostrando o reencontro das amigas Keyla (Gabriela Medvedovski), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari), Lica (Manoela Aliperti) e Ellen (Heslaine Vieira), seis anos após o final da novela.

Mas esse reencontro está longe de ser um momento feliz. As cinco protagonistas se reúnem no velório da mãe de Tina e percebem que todas estão em momentos conturbados e decisivos de suas vidas. Maternidade, dificuldades financeiras, corações partidos, privilégios e mercado de trabalho estão na realidade delas.

Gabriela Medvedovski, 29, conta que um dos grandes desafios de fazer "As Five" foi "revisitar essas personagens e conseguir trabalhá-las num lugar mais maduro, entender o que não fazia mais parte delas, desapegar disso e trazer coisas novas, mas sem perder a essência daquelas meninas mulheres".

"Foi um trabalho muito bonito e profundo, nesse sentido de poder encontrar novas camadas porque são personagens profundas e densas. Encontrar quais eram as novas nuances, desafios e dilemas da vida", completa ela, que na trama se encontra em meio a uma vida caótica de trabalho e cuidados com o filho.

PESQUISA

Hamburger, responsável pela história do quinteto antes e agora, conta que mergulhou no universo da chamada Geração Z - que compreende jovens nascidos na segunda metade dos anos 1990 e 2010- por curiosidade e que precisou de muita pesquisa e parcerias com roteiristas mais jovens para dar forma à trama.

O autor revela que muitas das experiências pessoais da equipe, tanto de roteiristas como de atores, foram essenciais para abordar o amadurecimento das protagonistas, que conhecemos adolescentes e hoje já beiram os 30 anos. "Mas a matéria-prima é a mesma. Relação humana, sentimento, emoção", diz.

A chegada de "As Five" à TV aberta é só mais um passo na trajetória dessa história que foi premiada com um Emmy Kids Internacional de 2018 e ganhou uma legião de fãs ainda na época de "Malhação". A segunda temporada já está confirmada, apesar de não ter data para estrear.