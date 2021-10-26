Após mudar nome, Aline Riscado deixa parceria com cervejaria: "Transformação"

A atriz e modelo Aline Campos, 33, que antes usava o nome Aline Riscado, anunciou nesta terça-feira (26) o fim de sua parceria com a marcar de cerveja Itaipava, após oito anos. "Vivo o momento de maior transformação da minha vida", afirmou ela em comunicado à imprensa.

"Tudo está fluindo de acordo com os novos planos divinos para esse meu novo ciclo. Sou muito grata à Itaipava por essa parceria duradoura e de tanto sucesso. Acredito que é preciso abrir mão e desapegar do antigo para o novo chegar, então, me despeço da marca como a Verão."

Mudança: Aline Riscado agora vai se chamar Aline Campos Crédito: Reprodução/ Instagram @soualinecampos

Em suas redes sociais, Aline postou o comercial da marca que encerra a parceria. "Com a sensação de dever cumprido, a Verão se despede para abrir espaço para todos os verões", afirma ela. "É o fim de um lindo ciclo em que passei por verões maravilhosos".

Segundo o jornal "Extra", essas mudanças fazem parte de uma novidade ainda maior na vida da atriz e modelo. De acordo com a publicação, ela estará em uma das futuras novelas das 21h da Globo, "Olho por Olho", que deve estrear no segundo semestre de 2022.

Aline, que ficou conhecida como bailarina do "Domingão do Faustão", ganhou popularidade com o nome artístico Riscado e com o apelido de Verão, como era chamada nos comerciais da Itaipava. Há duas semanas ela também mudou os cabelos, agora mais curtos, como parte dessas mudanças.