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Reality

"Sandy+Chef" ganha data de estreia na HBO Max e só terá parentes como convidados

Em atração de culinária, cantora vai receber Lucas e Junior, além de cunhados, primo e sogra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 16:17

"Sandy+Chef", programa de culinária que a cantora vai comandar na HBO Max, ganhou data de estreia:  11 de novembro. A artista fez o anúncio nesta terça (26) em suas redes sociais e divulgou também a lista de convidados da atração.
Sandy estreia seu reality de culinária,
Sandy estreia seu reality de culinária, "Sandy+Chef", em novembro, na HBO Max Crédito: Alexandre Virgilio
Todos eles são parentes, como Lucas e Junior, marido e irmão da cantora respectivamente, além dos seus cunhados Amon Lima e Monica Benini, do primo Marinho e da sogra de Sandy, Lorena.
"Será que meus convidados, mais do que especiais, vão aprovar meus pratos? Ou vão aliviar na opinião porque são todos da família?", indagou. A artista escreveu ainda que cozinhou alguns pratos que "jamais imaginou fazer".
"E isso só foi possível com a ajuda dos renomados chefs Paola Carosella, Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante. Muito obrigada pela paciência com a novata da culinária!", escreveu.
O "Sandy+Chef" é a versão nacional da atração apresentada por Selena Gomez no exterior. "Talvez, este seja um dos convites mais inusitados e, literalmente, saborosos da minha carreira! E nem preciso dizer que topei na hora, né?", afirmou Sandy quando anunciou que iria comandar a versão brasileira da atração.

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