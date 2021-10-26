Vídeo: HZ acompanha Eduarda Braum às vésperas do Miss Universo Brasil

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Miss Universo Brasil (seu embarque para São Paulo será nesta sexta-feira, dia 29), a bela de Afonso Cláudio está com a agenda cheia. "Working Girl" (garota trabalhadora) é a vibe do momento. Para Eduarda Braum, recém-eleita Miss Universo Espírito Santo 2021 , o dia deveria ter muito mais que 24 horas. Em ritmo frenético de preparação rumo ao(seu embarque para São Paulo será nesta sexta-feira, dia 29), a bela deestá com a agenda cheia.(garota trabalhadora) é a vibe do momento.

Além de se aperfeiçoar com aulas intensivas de inglês - um diferencial entre as candidatas do certame nacional -, Duda, como é carinhosamente chamada pelos amigos, faz diariamente procedimentos estéticos, tem aula de passarela, postura corporal e oratória, além de infinitas (mesmo) provas para a escolha dos figurinos que comporão seu guarda-roupa no Miss Brasil, a ser realizado em um cruzeiro, no dia 7 de novembro. Ah, sim: não adianta perguntar qual vestido vai usar no tradicional e esperado desfile de noite do concurso nacional. É segredo de estado!

Sempre simpática, mantendo a humildade e o (apaixonante) sorriso no rosto de menina do interior, Eduarda, enquanto fazia uma "make básica" e provava alguns (muitos) vestidos, topou gravar uma entrevista com o "HZ".

No descontraído bate-papo, falou da vitória no Miss Universo ES ("me fez acreditar em mim"); da saudade que sente de Afonso Cláudio e da comida caseira da bisavó; de seus projetos sociais - especialmente o que atende crianças na Associação Pró-Casa Do Menino, em sua cidade natal -; e que pretende divulgar o turismo capixaba durante o concurso.

Eduarda Braum, de Afonso Cláudio, vai representar o Espírito Santo no Miss Brasil Universo 2021 Crédito: Claude Coimbra

PREPARAÇÃO

Quem der uma circulada nos fóruns da internet que debatem concursos de beleza, vai "conhecer" uma unanimidade entre os missólogos, algo raro de acontecer: todos colocam Eduarda Braum como uma das favoritas ao Miss Universo Brasil 2021, com grandes chances de ser a primeira Miss Espírito Santo a trazer a coroa para o Estado. Claro, não podemos esquecer de Débora Lyra, nascida em Vila Velha, mas que representou Minas Gerais quando venceu o concurso em 2010.

Qualidades não faltam a Duda. De beleza clássica, com 1,86cm (a mais alta do concurso), estudante de Letras/Inglês, portanto tem boa noção do idioma para representar o Brasil no Miss Universo, e engajada socialmente, a loira está praticamente pronta para encarar a disputa nacional.

Eduarda embarca para São Paulo, rumo a disputa do Miss Brasil, dia 29 de outubro Crédito: Claude Coimbra

"A preparação da Eduarda está sendo muito intensa. Nós capixabas, e eu, como coordenadora estadual (do Miss Universo Espírito Santo), não quero uma Miss Brasil, quero uma Miss Universo", enfatizou Nabila Furtado.

"Os looks que ela vai levar mostram uma mulher empoderada. Uma professora, menina do interior, mas extremamente inteligente, conectada e antenada com as coisas do mundo. Então, por isso merece ser a nossa Miss Universo", defendeu Nabila, que postou os bastidores da reportagem em suas redes sociais.

Claude Coimbra, diretor de produção do Miss Espírito Santo, está auxiliando a capixaba em quesitos como passarela, oratória e postura. "Ela é uma menina cheia de história e com uma personalidade incrível. Não foram necessárias muitas mudanças. Fizemos um trabalho para ressaltar sua essência, por meio da expressão corporal e facial. Focamos em uma passarela perfeita, não só aulas de (sapato de) salto. Ela vai explorar a naturalidade da sua origem, seja na oratória e na passarela. Algo que não mude o seu jeito de ser. Vocês vão ver (no Miss Brasil) uma mulher glamorosa, poderosa e forte", pontua.

Modelo, atriz e ex-Miss Dubai, com vivência no exterior e experiência no mundo miss, Mia Mamede ficou com a responsabilidade de reforçar e tornar ainda mais fluente o inglês de Eduarda.