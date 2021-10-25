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Kristen Stewart diz que só fez cinco filmes bons e afirma que 'maior parte é porcaria'

Atriz não revelou se 'Spencer' é um de seus preferidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 14:07

Kristen Stewart
Kristen Stewart Crédito: Instagram/kristenstewart.officea
A atriz norte-americana Kristen Stewart, 31, disse que considera só ter feito cinco filmes bons ao longo de sua carreira. Ela ficou mundialmente conhecida ao estrelar a saga "Crepúsculo", e tinha apenas nove anos em seu primeiro trabalho audiovisual.
"A maior parte é tudo porcaria", disse sobre os filmes em entrevista ao jornal Sunday Times. "Eu provavelmente fiz cinco filmes bons de, talvez, uns 40 ou 50? Me refiro àqueles que digo 'caramba, essa pessoal fez realmente uma obra de arte do início ao fim!'", completou.
Dos cinco filmes preferidos, a atriz revelou apenas dois, ambos dirigidos por Olivier Assayas: "Acima das Nuves" (2014) e "Personal Shopper" (2016). Pelo primeiro filme citado, a artista ganhou o troféu de melhor atriz coadjuvante no prêmio César, equivalente ao Oscar do cinema francês. Ela ainda firmou que "[os filmes preferidos] são poucos e distantes entre si".
"Isso não significa que me arrependo da experiência [de fazê-los]. Só me arrependo de ter dito 'sim' para uns dois filmes, não pelo resultado, mas por não ter me divertido", explicou. "O pior é quando você está no meio de um trabalho e sabe que não apenas será um filme ruim, mas estaremos todos presos a ele até o fim", completou Stewart.
Ela ainda afirmou que não iria revelar em quais sets de filmagem teve suas piores experiências. "Não sou uma pessoa má, não vou expor ninguém em público", disse. A artista não revelou se seu trabalho mais recente, "Spencer" (2021), está entre os cinco melhores.
O filme é uma cinebiografia da Princesa Diana (1961-1997), e foi dirigido pelo cineasta Pablo Larraín. O lançamento do projeto no Brasil é previsto para acontecer em 11 de novembro de 2021, nos cinemas.

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