Ana Maria Braga sofre queda e não apresenta Mais Você nesta segunda

Ana Maria Braga, 72, sofreu uma queda no fim de semana e não vai apresentar o Mais Você na manhã desta segunda (25). Em nota, a Globo diz que ela será substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete. A emissora não deu mais detalhes sobre o ocorrido.
Segundo o G1, a apresentadora foi encaminhada ao hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para realizar exames e ficou internada para observação. Procurada, a assessoria de Ana Maria confirmou a queda, e disse que mais detalhes serão divulgados durante o Mais Você desta segunda.