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Televisão

Ana Maria Braga sofre queda e não apresenta Mais Você nesta segunda

Apresentadora será substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 09:04

Apresentadora Ana Maria Braga sofre queda e é substituída no Mais Você desta segunda-feira (25)
Apresentadora Ana Maria Braga sofre queda e é substituída no Mais Você desta segunda-feira (25) Crédito: @anamaria16 no Instagram
Ana Maria Braga, 72, sofreu uma queda no fim de semana e não vai apresentar o Mais Você na manhã desta segunda (25). Em nota, a Globo diz que ela será substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete. A emissora não deu mais detalhes sobre o ocorrido.
Segundo o G1, a apresentadora foi encaminhada ao hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para realizar exames e ficou internada para observação. Procurada, a assessoria de Ana Maria confirmou a queda, e disse que mais detalhes serão divulgados durante o Mais Você desta segunda.

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