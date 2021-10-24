Atriz Elizangela sofre acidente em casa e fratura antebraços

Atriz Elizangela usou o Instagram para comunicar que fraturou os dois antebraços após uma queda em casa Crédito: Montagem/Instagram/atrizelizangela

A atriz Elizangela, 66, sofreu um acidente doméstico e fraturou os dois antebraços. O anúncio foi feito pela própria artista em um vídeo gravado no seu Instagram.

"Oi, gente! Vocês tão vendo? Eu estou de asa quebrada, acredita?", disse aos risos.

Segundo a atriz carioca, ela não teve maiores lesões, mas os dois antebraços foram fraturados com a queda: "Levei um tombo no quintal aqui de casa, de bobeira. Caí de cara no chão. Ainda bem que não cortou nada, mas tive fratura nos dois antebraços".

"Vou ficar um tanto out [fora das redes] uns diazinhos. Pelo menos até a outra semana, até radiografar de novo, para ver como é que vai ficar, para ver se coloco depois só a tipoia. Só pra dizer pra vocês que eu estou legal, estou bem, mas que eu vou ficar um pouquinho fora [das redes]", disse Elizangela.

A artista aproveitou o vídeo para agradecer aos carinho dos fãs e aos seguidores que sempre mandam mensagem. "Obrigada, um beijo imenso, pelo carinho de vocês de sempre", disse Elizangela.

POLÊMICA ANTIVACINA

No final de 2020, a atriz revoltou internautas ao comparara a vacinação contra a Covid-19 a estupro. Em uma postagem no Instagram, a atriz usou uma imagem que dizia "penetração foçada sem consentimento é estupro" com o desenho de uma seringa. Ela ainda completou, usando a frase "meu corpo minhas regras".

A comparação entre vacinação e estupro levou muitos internautas a criticarem duramente Elizângela. "Decepção. Francamente, não se trata mais de ideologia ou individualismo mas de saúde pública. Quando uma pessoa não se vacina coloca tantas outras em risco, viabilizando a continuidade da pandemia. Essa posição é no mínimo egoísta, para não dizer irresponsável", escreveu um seguidor da atriz.

A discussão ganhou também o Twitter. "Triste ver Elizângela compartilhar uma coisa dessas e o Ary Fontoura ainda curtir", disse uma internauta indignada, se referindo ao apoio do consagrado ator ao comentário da artista.

"E 2020 leva mais uma artista. 'Meu corpo, minhas regras'. Essa é a legenda da foto postada pela atriz bolsonarista e negacionista Elizangela. Ps: A Nazaré tava certíssima quando te empurrou da escada. #Rip Elizangela", postou outro revoltado, mas sem perder a piada, relembrando Djenane, personagem da atriz na novela "Senhora do Destino" (Globo 2004-2005), que foi morta pela vilã Nazaré Tedesco, após chantageá-la.