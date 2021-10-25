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Emocionante

Filha de Paul Walker se casa e é levada por Vin Diesel ao altar

Ela compartilhou fotos e vídeos do casamento que aconteceu no início do mês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 08:58

Filha de Paul Walker é levada por Vin Diesel ao altar
Filha de Paul Walker é levada por Vin Diesel ao altar Crédito: Reprodução @meadowwalker
A modelo Meadow Walker, 22, filha única do ator Paul Walker, que morreu em 2013, compartilhou nesta sexta-feira (22) fotos e vídeos de seu casamento com o ator Louis Thornton-Allan. O casamento aconteceu no início do mês de outubro em uma praia na República Dominicana, segundo a Vogue.
Meadow foi levada do altar pelo ator Vin Diesel, 53, seu padrinho e amigo do seu pai, com quem contracenou na franquia de "Velozes e Furiosos". A atriz Jordana Brewster, 41, também esteve na cerimônia, que reuniu poucas pessoas. Ela foi vista em um vídeo abraçando a noiva, que usava um vestido personalizado da Givenchy Haute Couture.
A modelo disse à Vogue que a pandemia afetou os planos para o casamento. "A família de Louis não pôde comparecer", disse ela. "Muitos amigos próximos que consideramos parentes também não puderam comparecer devido a restrições de viagem."
A filha de Paul Walker disse que contou com a ajuda de sua tia Paloma para organizar o casamento e ela fez um trabalho incrível . "Não poderíamos ter imaginado que fosse mais perfeito e pessoal - e honestamente foi fácil e simples. Louis e eu sabíamos exatamente o que queríamos desde o início. Foi uma celebração muito íntima."
A festa de casamento aconteceu na praia e a modelo disse que todos estavam descalços e dançando na areia. "Para terminar a noite, houve uma maravilhosa exibição de fogos de artifício e acendemos lanternas no pitoresco céu noturno", disse ela à revista.
O casal revelou que estavam noivos em agosto, quando Meadow mostrou seu anel de noivado no Instagram em um vídeo nadando na piscina. Meadow podia ser vista erguendo a mão na frente do rosto, exibindo o anel de diamante e rindo.
Os dois confirmaram seu relacionamento no Instagram no início de julho, quando o ator postou uma foto deles abraçados em um sofá e sorrindo um para o outro. "Melhor amigo", escreveu Thornton-Allan na legenda. Meadow comentou sobre a foto com: "My love."

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