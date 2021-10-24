Morre James Michael Tyler, o Gunther, da série 'Friends'

James Michael Tyler, que morreu neste domingo aos 59 anos Crédito: Instagram/@jamesmichaeltyler

O ator James Michael Tyler, que ficou famoso por interpretar a personagem Gunther na série 'Friends', morreu neste domingo (24) aos 59 anos de idade. As informações são do site TMZ.

Ainda segundo o site, o ator morreu nesta manhã em sua casa, em Los Angeles (EUA). Tyler participou de 150 episódios de "Friends", incluindo o último e o especial com a reunião do elenco lançado em 2021.

Em junho, o ator disse que estava em tratamento contra um câncer de próstata em estágio avançado. Em entrevista ao programa Today Show, ele afirmou que recebeu o diagnóstico da doença em 2018, e que o tumor se espalhou para os ossos e a coluna.

"Tenho lidado com esse diagnóstico há quase três anos. ... É o estágio 4 [agora]. Câncer em estágio avançado. Então, eventualmente, você sabe, provavelmente vai me pegar", disse à época.

O ator afirmou que a doença foi detectada em um check-up. "Quase imediatamente, meu médico me ligou e disse: 'Ei, eu preciso que você venha amanhã porque eu suspeito que você pode ter um problema sério com sua próstata", disse ele sobre o resultado dos exames iniciais.

Por um ano, Tyler disse que o tratamento com terapia hormonal "funcionou incrivelmente bem", e ele conseguiu manter a vida normal. "Tudo que eu tinha que fazer era tomar uma pílula pela manhã e à noite, e bum: a vida estava bem normal", afirmou o ator, acrescentando que se sentia bem e não tinha sintomas.

Posteriormente, porém, o tumor se espalhou para os ossos e a coluna, e levou à paralisa da parte inferior do seu corpo. Segundo ele, o câncer sofreu uma mutação "bem na época da pandemia", o que prejudicou a realização de exames e tratamento.

No momento, ele disse que estava fazendo quimioterapia, mas ressaltou a importância do diagnóstico precoce. "Muitos homens, se descobrirem cedo, é facilmente tratável", destacou Tyler. "Não quero que as pessoas tenham que passar pelo que tenho passado. Isso não é ... um processo fácil."

O ator completou que por causa do tratamento não pôde comparecer pessoalmente no "Friends - The Reunion", especial da série que foi ao ar nos EUA pela HBO Max no fim de maio e reuniu os seis atores principais da atração --no Brasil, vai ao ar no dia 29 de junho. Mas Tyler participa do encontro por videoconferência.