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Ovos de Páscoa grátis marcam inauguração de cafeteria em Vitória

Chocolates serão distribuídos na abertura da Mega Store Cacau Show. Veja também: nova unidade da Sodiê e mudança de endereço da Figata

Publicado em 20 de março de 2026 às 19:03

Cafeteria contará com 40 lugares Crédito: Acervo/Cacau Show

Gigante brasileira no ramo de chocolates, a Cacau Show se prepara para inaugurar mais uma unidade de sua Mega Store no Espírito Santo - a primeira loja capixaba com esse formato, que inclui cafeteria, outlet e brinquedoteca, fica em Linhares, ao lado da fábrica, na BR-101. A nova, com 200 metros quadrados e R$ 2,2 milhões de investimento, será aberta no Shopping Vitória, nesta terça-feira (24).

Para marcar a inauguração oficial, que acontece ao meio-dia, serão distribuídos ovos de Páscoa como cortesia para os 100 primeiros clientes que chegarem à loja, localizada no primeiro piso do mall, ao lado da Nike Store.

A entrega gratuita do ovo Cacau Magia (80g) está limitada a uma unidade por pessoa. Menores de 18 anos precisarão estar acompanhados de um responsável, sendo que cada adulto terá direito a um brinde.

Ovo Cacau Magia (80g) será distribuído na inauguração da super loja Crédito: Acervo/Cacau Show

Com 40 lugares, a cafeteria da Mega Store servirá desde cafés especiais até sobremesas clássicas e salgados. Waffles, milkshakes, sanduíches e gelatos também farão parte do cardápio. Na seção de chocolates, a super loja terá itens exclusivos e promoções especiais na linha de outlet, que reúne diversos produtos da marca com preços reduzidos.

Outro diferencial é o Cacau Lab, dedicado a workshops e cursos com a temática chocolate, para adultos e crianças. Nesse espaço, será possível aprender desde a forma correta de temperar chocolate até a criação de receitas com o ingrediente. Mais informações: @cacaushow.shoppingvitoria.

Franquia de bolos artesanais abre nova loja em Vitória

A franquia de bolos artesanais Sodiê Doces acaba de inaugurar mais uma loja no Espírito Santo, desta vez no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Trata-se da terceira unidade capixaba da marca, que já está presente em Santa Lúcia, na Capital, e na Praia da Costa, em Vila Velha.

A nova doceria fica na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, 740, no Edifício Vitória, e reúne mais de 80 sabores de bolos, além de doces das linhas Zero Açúcar, vegana e caseira. Salgados e chocolates também compõem o menu. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 18h. Mais informações: (27) 99949-6162.

Nova doceria foi aberta na quinta-feira, 19/03 Crédito: Acervo/Sodiê Doces

Famosa pizzaria muda de endereço na Praia do Canto Após funcionar por quase 10 anos no número 290 da rua João da Cruz, a Figata Pizza & Pasta mudou de endereço. O restaurante permanece na Praia do Canto, mas agora está na rua Jaime Martins, 25, próximo à Ponte Ayrton Senna, onde funcionaram os bares Esquina 25 e Raiz do Canto. Para receber a casa, que é uma das pizzarias mais concorridas da Grande Vitória, o ponto passou por uma ampla reforma, e agora tem dois andares. O segundo pavimento vai abrigar um rooftop, com bar independente, e será inaugurado em breve. A nova Figata tem capacidade para até 280 pessoas, com salão interno climatizado e varanda. O espaço infantil conta com um brinquedão de seis metros de altura, integrado ao segundo andar. Mais informações: @figata.br.

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